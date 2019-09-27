Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае

В День пожилого человека в Казахстане традиционно отмечают 1 октября. Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в этот день проезд в общественном транспорте по внутригородским маршрутам для пенсионеров будет бесплатным.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Кроме того, для пожилых людей подготовят праздничный концерт, организуют дни открытых дверей в поликлиниках, а также скидки в парикмахерских и банях города. В двух из них пенсионеров обслужат бесплатно.

Концерт для пожилых пройдет 1 октября в ДК "Мирас", начало - в 11.00.

Дни открытых дверей в поликлиниках города

Поликлиника Дата и время КГП «Поликлиника №1 города Костанай» 02.10.19 КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» 01.10.19 КГП «Поликлиника № 3 города Костанай» 01.10.19 с 10.00 КГП «Поликлиника № 4 города Костанай» с 30.09. по 04.10.19 гг. , с 8.00 до 12.00 ТОО «Поликлиника № 5 города Костанай» 05.10.19, с 9.00 до 13.00

Городские бани, парикмахерские и салоны красоты на День пожилых

№ п/п наименование Адрес Режим работы Примечание Бани 1 Баня № 6 пр. Н.Назарбаева,78 01.10.2019

с 14.30 до 21.00 700 тенге,

Цена со скидкой 600 тенге 2 Баня «Олимп» КСК ул.Каирбекова,379а 01.10.2019

с 15.00 до 21.30 Цена со скидкой

500 тенге 3 Баня Костанай-2 Костанай-2

ул.Станционная,64 01.10.2019

02.10.2019

с 15.00 до 18.00 бесплатно 4 Городская баня №1 ул.Байтурсынова,1 01.10.2019

до 15-00 часов Цена со скидкой 300 тенге (50%) 5 Баня «Олимп» ул.Баймагамбетова,6б 01.10.2019

с 15.00 до 20.00 800 тенге,

цена со скидкой 200 тенге Парикмахерские и салоны красоты 1 «Визит» ул.Баймагамбетова 44 Весь день 30% 2 «АЙМА» пр.Абая 162 Весь день бесплатно 3 «ЛЮКС» ул.Чкалова 10 Весь день 10% 4 София Академия привлекательности ул.Каирбекова 65 Весь день 20% 5 «Вишенка» ул.Курганская 4 Весь день 50% 6 «Сулу» М-н 9 д.14 Весь день 20% 7 «Etоile» ул.Майлина 41 Весь день 20% 8 «Инь-Янь» ул.В.-Интернационалистов 2 Весь день 20% 9 София Академия привлекательности ул.Толстого 40 Весь день 20% 10 «РУСЛАНА» ул.Баймагамбетова 170 Весь день 50% 11 «Enigma»

Ольга Геннадьевна ул.Каирбекова 395 Весь день 20%

(700 тг со скидкой) 12 «Antique Romance» ул.Павлова 31 Весь день 10-15% 13 «Профи Стиль» ул.Тарана 67 Весь день 20% 14 «Для Тебя» ул.Пушкина 54 Весь день 20% 15 «Релакс» ул.Бородина, 144 Весь день 20% 16 «Имидж Мастер» ул.Абая 20 Весь день 20% 17 «Взгляд» пр.Аль-Фараби 93 Весь день 20% 18 «Роксолана» ул.Быковского 11 Весь день 50% (600 тг со скидкой) 19 «Раиса» ул.Победы 60 Весь день 25%



