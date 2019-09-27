Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
В День пожилого человека в Казахстане традиционно отмечают 1 октября. Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в этот день проезд в общественном транспорте по внутригородским маршрутам для пенсионеров будет бесплатным.
Иллюстративное фото tengrinews.kz
Кроме того, для пожилых людей подготовят праздничный концерт, организуют дни открытых дверей в поликлиниках, а также скидки в парикмахерских и банях города. В двух из них пенсионеров обслужат бесплатно.
Концерт для пожилых пройдет 1 октября в ДК "Мирас", начало - в 11.00.
Дни открытых дверей в поликлиниках города
|Поликлиника
|Дата и время
|КГП «Поликлиника №1 города Костанай»
|02.10.19
|КГП «Поликлиника № 2 города Костанай»
|01.10.19
|КГП «Поликлиника № 3 города Костанай»
|01.10.19 с 10.00
|КГП «Поликлиника № 4 города Костанай»
|с 30.09. по 04.10.19 гг. , с 8.00 до 12.00
|ТОО «Поликлиника № 5 города Костанай»
|05.10.19, с 9.00 до 13.00
Городские бани, парикмахерские и салоны красоты на День пожилых
|
№ п/п
|
наименование
|
Адрес
|
Режим работы
|
Примечание
|
Бани
|
1
|
Баня № 6
|
пр. Н.Назарбаева,78
|
01.10.2019
|
700 тенге,
|
2
|
Баня «Олимп» КСК
|
ул.Каирбекова,379а
|
01.10.2019
|
Цена со скидкой
|
3
|
Баня Костанай-2
|
Костанай-2
|
01.10.2019
|
бесплатно
|
4
|
Городская баня №1
|
ул.Байтурсынова,1
|
01.10.2019
|
Цена со скидкой 300 тенге (50%)
|
5
|
Баня «Олимп»
|
ул.Баймагамбетова,6б
|
01.10.2019
|
800 тенге,
|
Парикмахерские и салоны красоты
|
1
|
«Визит»
|
ул.Баймагамбетова 44
|
Весь день
|
30%
|
2
|
«АЙМА»
|
пр.Абая 162
|
Весь день
|
бесплатно
|
3
|
«ЛЮКС»
|
ул.Чкалова 10
|
Весь день
|
10%
|
4
|
София Академия привлекательности
|
ул.Каирбекова 65
|
Весь день
|
20%
|
5
|
«Вишенка»
|
ул.Курганская 4
|
Весь день
|
50%
|
6
|
«Сулу»
|
М-н 9 д.14
|
Весь день
|
20%
|
7
|
«Etоile»
|
ул.Майлина 41
|
Весь день
|
20%
|
8
|
«Инь-Янь»
|
ул.В.-Интернационалистов 2
|
Весь день
|
20%
|
9
|
София Академия привлекательности
|
ул.Толстого 40
|
Весь день
|
20%
|
10
|
«РУСЛАНА»
|
ул.Баймагамбетова 170
|
Весь день
|
50%
|
11
|
«Enigma»
|
ул.Каирбекова 395
|
Весь день
|
20%
|
12
|
«Antique Romance»
|
ул.Павлова 31
|
Весь день
|
10-15%
|
13
|
«Профи Стиль»
|
ул.Тарана 67
|
Весь день
|
20%
|
14
|
«Для Тебя»
|
ул.Пушкина 54
|
Весь день
|
20%
|
15
|
«Релакс»
|
ул.Бородина, 144
|
Весь день
|
20%
|
16
|
«Имидж Мастер»
|
ул.Абая 20
|
Весь день
|
20%
|
17
|
«Взгляд»
|
пр.Аль-Фараби 93
|
Весь день
|
20%
|
18
|
«Роксолана»
|
ул.Быковского 11
|
Весь день
|
50% (600 тг со скидкой)
|
19
|
«Раиса»
|
ул.Победы 60
|
Весь день
|
25%
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