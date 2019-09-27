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Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае

27 сентября 2019, 11:26 |  Государство

В День пожилого человека в Казахстане традиционно отмечают  1 октября. Как сообщили в пресс-службе акима Костаная, в этот день проезд в общественном транспорте по внутригородским маршрутам для пенсионеров будет бесплатным.

Иллюстративное фото tengrinews.kz

Кроме того, для пожилых людей подготовят праздничный концерт, организуют дни открытых дверей в поликлиниках, а также скидки в парикмахерских и банях города. В двух из них пенсионеров обслужат бесплатно.

Концерт для пожилых пройдет 1 октября в ДК "Мирас", начало - в 11.00.

Дни открытых дверей в поликлиниках города

Поликлиника Дата и время
КГП «Поликлиника №1 города Костанай» 02.10.19
КГП «Поликлиника № 2 города Костанай» 01.10.19
КГП «Поликлиника № 3 города Костанай» 01.10.19 с 10.00
КГП «Поликлиника № 4 города Костанай» с 30.09. по 04.10.19 гг. , с 8.00 до 12.00
ТОО «Поликлиника № 5 города Костанай» 05.10.19, с 9.00 до 13.00

 

Городские бани, парикмахерские и салоны красоты на День пожилых

№ п/п

наименование

Адрес

Режим работы

Примечание

Бани

1

Баня № 6

пр. Н.Назарбаева,78

01.10.2019
  с 14.30 до 21.00

700 тенге,
Цена со скидкой 600 тенге

2

Баня «Олимп» КСК

ул.Каирбекова,379а

01.10.2019
с 15.00 до 21.30

Цена со скидкой
500 тенге

3

Баня Костанай-2

Костанай-2
ул.Станционная,64

 

01.10.2019
02.10.2019
с 15.00 до 18.00

бесплатно

4

Городская баня №1

ул.Байтурсынова,1

01.10.2019
до 15-00 часов

Цена со скидкой 300 тенге (50%)

 

5

Баня «Олимп»

ул.Баймагамбетова,6б

01.10.2019
с 15.00 до 20.00

800 тенге,
цена со скидкой 200 тенге

Парикмахерские и салоны красоты

1

«Визит»

ул.Баймагамбетова 44

Весь день

30%

2

«АЙМА»

пр.Абая 162

Весь день

бесплатно

3

«ЛЮКС»

ул.Чкалова 10

Весь день

10%

4

София Академия привлекательности

ул.Каирбекова 65

Весь день

20%

5

«Вишенка»

ул.Курганская 4

Весь день

50%

6

«Сулу»

М-н 9 д.14

Весь день

20%

7

«Etоile»

ул.Майлина 41

Весь день

20%

8

«Инь-Янь»

ул.В.-Интернационалистов 2

Весь день

20%

9

София Академия привлекательности

ул.Толстого 40

Весь день

20%

10

«РУСЛАНА»

ул.Баймагамбетова 170

Весь день

50%

11

«Enigma»
Ольга Геннадьевна

ул.Каирбекова 395

Весь день

20%
(700 тг со скидкой)

12

«Antique Romance»

ул.Павлова 31

Весь день

10-15%

13

«Профи Стиль»

ул.Тарана 67

Весь день

20%

14

«Для Тебя»

ул.Пушкина 54

Весь день

20%

15

«Релакс»

ул.Бородина, 144

Весь день

20%

16

«Имидж Мастер»

ул.Абая 20

Весь день

20%

17

«Взгляд»

пр.Аль-Фараби 93

Весь день

20%

18

«Роксолана»

ул.Быковского 11

Весь день

50% (600 тг со скидкой)

19

«Раиса»

ул.Победы 60

Весь день

25%



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Комментарии к новости
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* 1012
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проезд куда ?
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* 1012
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скидки на что ?
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§ Ольга Колоколова
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2345
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.09.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1012, а новость прочесть не пробовали? Иногда помогает)
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* 1012
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прбовал не получается :-) :-)
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§ abaika95
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.09.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// 1012, а новость прочесть не пробовали? Иногда помогает)//

Ну зачем же вы так ) может он/она невнимательна) или зрение плохое у человека, приходиться в очках текст читать, а это муторное дело я вам скажу)
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* 1012
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо за поддержку
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§ Гога
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1199
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.09.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто автор таблицы ??Код:
Enigma» Ольга Генадьевна
- ГенНадьевна.
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§ Rexyn
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 162
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 27.09.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- ГенНадьевна.

исправили, спасибо.
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§ Добринцофф
Re: Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.09.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот не пойму для чего эти скидки?
Ведь по сути пожилой человек, как бы означает то, что человек всю жизнь трудился,заработал деньги на достойную старость и на пенсии должен просто радоваться жизни,а не думать о том ,что раз в году ему сделают подачку в виде бесплатного проезда или 50% скидку в парикмахерской.
Или наше государство признаёт ,что пенсионеры у нас-это самые необеспеченные слои населения и поэтому раз в году устраивает для них такие акции.
Ну ведь на день молодёжи нет бесплатного проезда и скидок в саунах.
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§ alex_60
Бесплатный проезд и скидки - что подготовили для пенсионеров в День пожилых в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1012:
прбовал не получается


тяжелый случай .
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