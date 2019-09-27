Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Александр Глазко 26 сентября найден повешенным в номере гостиницы в Нур-Султане, где он находился по делам службы. Эту информацию подтвердил "НГ" начальник департамента уголовно-исправительной системы Нурболат МУСИН.
Александр Глазко / Фото duis-kost.kz
- Подполковник юстиции Александр Глазко находился в столице на переаттестации, - сообщил Мусин.- Больше пока мне сказать нечего.
Он охарактеризовал своего подчиненного грамотным профессионалом. О причинах, которые могли вызвать суицид, говорить не стал.
Следствие по факту смерти Александра Глазко ведет полиция Нур-Султана. Дело возбуждено по ст. 105, ч.1 УК РК ("Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство..").
Александру Глазко было 43 года. Он родился в Джетыгаре. На официальном сайте ДУИС сообщается, что службу начал в 2002 году в качестве оперуполномоченного оперативного отдела УК-161/3 по Костанайской области. В 2006 перевёлся в управление КУИС по Костанайской области на должность специалиста оперуполномоченного отдела управления КУИС. В 2008 году вернулся в учреждение 161/3 на должность заместителя начальника колонии по режиму и оперативной работе, а с 2013 по 2017 год работал начальником учреждения 161/2.
С 7 февраля 2017 года работал в должности заместителя начальника ДУИС по Костанайской области.
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