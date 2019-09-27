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Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

27 сентября 2019, 11:04 |  Происшествия

Александр Глазко 26 сентября найден повешенным в номере гостиницы в Нур-Султане, где он находился по делам службы. Эту информацию подтвердил "НГ" начальник департамента уголовно-исправительной системы Нурболат МУСИН.

Александр Глазко / Фото duis-kost.kz

- Подполковник юстиции Александр Глазко находился в столице на переаттестации, - сообщил  Мусин.- Больше пока мне сказать нечего.

Он охарактеризовал своего подчиненного грамотным профессионалом. О причинах, которые могли вызвать суицид, говорить не стал.

Следствие по факту  смерти Александра Глазко ведет полиция Нур-Султана. Дело возбуждено по ст. 105, ч.1 УК РК ("Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство..").

Александру Глазко было 43 года. Он родился в Джетыгаре. На официальном сайте ДУИС  сообщается, что службу начал в 2002 году в качестве оперуполномоченного оперативного отдела УК-161/3 по Костанайской области. В 2006 перевёлся в управление КУИС по Костанайской области на должность специалиста оперуполномоченного отдела управления КУИС. В 2008 году вернулся в учреждение 161/3 на должность заместителя начальника колонии по режиму и оперативной работе, а с 2013 по 2017 год работал начальником учреждения 161/2.

С 7 февраля 2017 года работал в должности заместителя начальника ДУИС по Костанайской области.
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Комментарии к новости
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* 1012
Re: Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нурболат брат мурата мусина ? которого недавно уволили
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§ Козлов я
Re: Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.09.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там с столице злобные зверьки кого хочешь на переаттестации до петли доведут. Замордовали человека. Свои интересы преследовали.
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* 1012
Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС Костанайской области
1012


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 27.09.19 - 13:35
Комментарий удален модератором.
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§ Трэвэл
Re: Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.09.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезную родным, хорошим был человеком.
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§ KOS77
Re: Покончил жизнь самоубийством заместитель начальника ДУИС...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 683
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 27.09.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Там с столице злобные зверьки кого хочешь на переаттестации до петли доведут

Да уж, это они могут. Нужно было ему пару "зверьков" с собой прихватить раз уж решился...
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