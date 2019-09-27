«Ми разом, ми одна сім`я!» - фестиваль украинской культуры пройдет в Костанае

В этом году фестиваль пройдет уже в 23-й раз. В программе концерт, выставка декоративно-прикладного искусства и "Сорочинская ярмарка".

Показать свое творчество и раритетные вещи предков приедут коллекционеры из разных городов и районов области. Кроме того, организаторы запланировали «Сорочинскую ярмарку», где свои работы представят местные рукодельницы, и красочную фотозону.

Впервые фестиваль прошел в 1997 году. Его инициатором стал первый председатель украинской общины Андрей Кирилюка.

- Участие в фестивале принимают лучшие творческие коллективы и солисты со всех городов и районов области, - сообщила пресс-секретарь Дома Дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Среди участников фестиваля не только этнические украинцы, но и представители других этносов, которые с удовольствием поют песни на украинской мове и исполняют народные танцы.

Место проведения фестиваля в этом году - Дворец студентов КСТУ им. З. Алдамжар (бывший ДК "Текстильщик"). Открытие выставок состоится в 10.00, через час – в 11.00 – начнется концертная программа. Вход свободный.