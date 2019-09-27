«Ми разом, ми одна сім`я!» - фестиваль украинской культуры пройдет в Костанае
Ксения РЕБИК
В этом году фестиваль пройдет уже в 23-й раз. В программе концерт, выставка декоративно-прикладного искусства и "Сорочинская ярмарка".
Показать свое творчество и раритетные вещи предков приедут коллекционеры из разных городов и районов области. Кроме того, организаторы запланировали «Сорочинскую ярмарку», где свои работы представят местные рукодельницы, и красочную фотозону.
Впервые фестиваль прошел в 1997 году. Его инициатором стал первый председатель украинской общины Андрей Кирилюка.
- Участие в фестивале принимают лучшие творческие коллективы и солисты со всех городов и районов области, - сообщила пресс-секретарь Дома Дружбы Дарья ЩЕРБАКОВА. - Среди участников фестиваля не только этнические украинцы, но и представители других этносов, которые с удовольствием поют песни на украинской мове и исполняют народные танцы.
Место проведения фестиваля в этом году - Дворец студентов КСТУ им. З. Алдамжар (бывший ДК "Текстильщик"). Открытие выставок состоится в 10.00, через час – в 11.00 – начнется концертная программа. Вход свободный.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 179
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
8 день без связи. Спасибо Билайну
Сергей_я: смысла ехать в офис тоже нет, офис отправит в техподдержку. Вот лучше пусть сотрудник совместно добьётся результата.
Два государственных университета намерены объединить в Костанае
Следующим шагом будет отделение от КГУ сельскохозяйственного института? И нафига это было делать в начале 2000-х? делается это в рамках исполнения Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу...
Флуд и оффтопик (часть 4)
А ежегодная осенняя ярмарка, чем не новость? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Конечно в Канадах У нас в городах есть, сын щас по студенческому катается - безлимит
Флуд и оффтопик (часть 4)
Все равно пятница скучная. Абайка, расскажите что-нибудь еще о себе, жизни своей.