В Казахстане предложили запретить родителям брать детей на митинги
В Сенате Парламента обсудили законодательные изменения, которые позволят предотвратить участие детей в подобных мероприятиях, передает Informburo.kz.
Фото tengrinews.kz
В Казахстане родителям хотят запретить брать детей на митинги. Внести такие поправки в законодательство предложили на пленарном заседании Сената Парламента Казахстана.
"В случае одобрения проекта закона, ко второму чтению есть возможность проработать поручения президента Касым-Жомарта Токаева по защите прав ребёнка и совершенствованию закона о митингах. В последнее время участились случаи, когда в митингах со взрослыми участвуют малыши и подростки. Мы с вами видим, как маленькие дети вынуждены стоять под палящим солнцем или дождём, и родители не понимают или намеренно своими действиями нарушают права своего ребёнка", – сказала сенатор Сауле Айтпаева.
Она добавила, что участие в несанкционированных митингах сопряжено с повышенным риском вовлечения в массовые беспорядки, правонарушения и преступления, что опасно для жизни и здоровья детей.
"Согласно ратифицированной конвенции о правах ребёнка, государства-участники обязуются обеспечить ребёнку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия. С этой целью государство обязано принимать все соответствующие законодательные и административные меры", – подчеркнула депутат.
Сенатор добавила, что свобода волеизъявления должна означать осознанность и юридическую дееспособность гражданина.
"Полагаю, назрела потребность новых законодательных изменений для предотвращения опасного для детей пребывания на таких мероприятиях", – заключила Сауле Айтпаева.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана заявил, что необходимо давать разрешения на проведение мирных акций, если они не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан. Он добавил, что для проведения митингов необходимо выделять специальные места, причём не на окраинах городов.
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