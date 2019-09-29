Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
«До 1 января 2020 года будет оптимизировано 54 сельских округа. упразднено 25 малых сел. Но это не значит,что населенных пунктов в реальности станет меньше», - заявил недавно заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.
Цель такой оптимизации - снизить расходы на содержание аппаратов акимов сельских округов. Да вы сравните эти расходы с тратами на 17 министерств, на областных акимов с их резиденциями, несколькими замами и помощниками, многочисленными управлениями и отделами.
Министерство труда и социальной защиты населения РК в июле 2019 года опубликовало на сайте госзакупок объявление о госзакупе 10 комплектов офисной мебели, на которые из бюджета выделено более 7 млн тенге. А какую мебель хотят! Дуб, кожа и т. д. Вот описание одного предмета из набора мебели: «Кресло руководителя должно быть выполнено из натуральной кожи высокого качества. Сидение и и спинка кресла должны быть из поролона повышенной комфортности. высокого качества плотности не менее 25-40 кг/куб. м. Максимальная нагрузка кресла - не менее 120 кг».
Мы все знаем, что без хлеба не проживешь, а тратим деньги на покорение Луны, цифровизацию, роботизацию, Каспийский флот. Все это вещи, безусловно, нужные, но не первостепенные. В 2019 году в бюджете предусмотрено на сельское хозяйство, вместе с рыбным и лесным, 538 млрд тенге, на оборону - 641 млрд, а на правоохранительную и судебные системы - 900 млрд. Эти данные привел экономист Петр Своик.
Количество поселков неуклонно уменьшается. Урбанизация у нас обгоняет индустриализацию. Древнегреческий царь Филопемен считал самым честным средством приобретения богатства доходы от земледелия. Но это не про нас.
Вот Беларусь, капитально не поломав все советское, добилась в сельском хозяйстве значительных успехов. Доказательства у нас на языке - мы едим их сливочное масло.
Честно признаться, у меня, в силу возраста, уже нет надежды дождаться лучших времен. Только не получилось бы как в том анекдоте. Несколько президентов приходят к Господу и спрашивают: «Когда у нас все будет хорошо?». Господь посмотрел на президента США и сказал: «Через сто лет в Америке будет рай, но ты этого не увидишь». Посмотрел на президента России и сказал: «Через тысячу лет в России будет рай, но ты этого не увидишь». Потом долго смотрел на президента Казахстана и, вздохнув, сказал: «Может, когда-нибудь у тебя в стране и будет рай, только я этого не увижу».
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