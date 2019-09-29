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drakon
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
В 2019 году в бюджете предусмотрено на сельское хозяйство, вместе с рыбным и лесным, 538 млрд тенге, на оборону - 641 млрд, на правоохранительную и судебные системы - 900 млрд Полицейских...
29.09.19 12:13
abaika95
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
Одна из немногих статей в которой я практически во многом согласен с автором) только есть некоторые НО (впрочем как всегда) Тов. Воронин сетует на то что к чему оптимизировать аппараты сельских...
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Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански

Мы все знаем, что без хлеба не проживешь, а тратим деньги на покорение Луны, цифровизацию, роботозацию, Каспийский флот
29 сентября 2019, 09:23 |  Мнения

«До 1 января 2020 года будет оптимизировано 54 сельских округа. упразднено 25 малых сел. Но это не значит,что населенных пунктов в реальности станет меньше», - заявил недавно заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

Цель такой оптимизации - снизить расходы на содержание аппаратов акимов сельских округов. Да вы сравните эти расходы с тратами на 17 министерств, на областных акимов с их резиденциями, несколькими замами и помощниками, многочисленными управлениями и отделами.

Министерство труда и социальной защиты населения РК в июле 2019 года опубликовало на сайте госзакупок объявление о госзакупе 10 комплектов офисной мебели, на которые из бюджета выделено более 7 млн тенге. А какую мебель хотят! Дуб, кожа и т. д. Вот описание одного предмета из набора мебели: «Кресло руководителя должно быть выполнено из натуральной кожи высокого качества. Сидение и и спинка кресла должны быть из поролона повышенной комфортности. высокого качества плотности не менее 25-40 кг/куб. м. Максимальная нагрузка кресла - не менее 120 кг».

Мы все знаем, что без хлеба не проживешь, а тратим деньги на покорение Луны, цифровизацию, роботизацию, Каспийский флот. Все это вещи, безусловно, нужные, но не первостепенные. В 2019 году в бюджете предусмотрено на сельское хозяйство, вместе с рыбным и лесным, 538 млрд тенге, на оборону - 641 млрд, а на правоохранительную и судебные системы - 900 млрд. Эти данные привел экономист Петр Своик.

Количество поселков неуклонно уменьшается. Урбанизация у нас обгоняет индустриализацию. Древнегреческий царь Филопемен считал самым честным средством приобретения богатства доходы от земледелия. Но это не про нас.

Вот Беларусь, капитально не поломав все советское, добилась в сельском хозяйстве значительных успехов. Доказательства у нас на языке - мы едим их сливочное масло.

Честно признаться, у меня, в силу возраста, уже нет надежды дождаться лучших времен. Только не получилось бы как в том анекдоте. Несколько президентов приходят к Господу и спрашивают: «Когда у нас все будет хорошо?». Господь посмотрел на президента США и сказал: «Через сто лет в Америке будет рай, но ты этого не увидишь». Посмотрел на президента России и сказал: «Через тысячу лет в России будет рай, но ты этого не увидишь». Потом долго смотрел на президента Казахстана и, вздохнув, сказал: «Может, когда-нибудь у тебя в стране и будет рай, только я этого не увижу».
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
abaika95


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Сообщений: 603
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.09.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна из немногих статей в которой я практически во многом согласен с автором) только есть некоторые НО (впрочем как всегда)

Тов. Воронин сетует на то что к чему оптимизировать аппараты сельских округов а министерства, управления и отделы остаются нетронутыми?

Ну так рестроктуризация системы всегда начинается с низов так всегда было и будет)
Сначала на селе потом выше и выше, хотя уже с двумя министерствами в которых был ого-го какой аппарат уже опробовали слияние и сокращения-мин информации и мин. общественного развития) об этом автор в силу возростной забывчивости умолчал) бывает)

Цитата- // Древнегреческий царь Филопемен считал самым честным средством приобретения богатства доходы от земледелия. Но это не про нас//

К чему это?) может еще мнения Египетских фараонов о пользе орошение верхнего Нила привести?) тоже было бы в "тему" и подходяще к современной ситуации в мире)

Цитата- // Вот Беларусь, капитально не поломав все советское, добилась в сельском хозяйстве значительных успехов. Доказательства у нас на языке - мы едим их сливочное масло//

Да и КГБ старой закалки там до сих пор работает) прослушка всех и вся, черные "воронки" по ночам у домов) веселуха) и если автор ест их сливочное масло это не значит что все его едят(на вкус и цвет...)

Про анекдот собственного сочинения(подставляй свою страну проживания и будет актуально) промолчу)

А так да хорошая статья,на злобу дня)

[Исправлено: abaika95, 29.09.2019 - 11:27]
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* drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Оптимизация по-казахстански
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17423
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В 2019 году в бюджете предусмотрено на сельское хозяйство, вместе с рыбным и лесным, 538 млрд тенге,

Цитата:

на оборону - 641 млрд,

Цитата:

на правоохранительную и судебные системы - 900 млрд

Полицейских должно быть 3/4, от всего населения Страны...
:lol: :-o 8-)
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Да. Празднование юбилея сделает Казахстан центром этнографического туризма.
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