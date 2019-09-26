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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Абайка не знаешь случаем?)// Наверно по аналогии с кремлеботами) почитай в викиреальности очень занятно)
26.09.19 16:59
abaika95
Цель - сдержать и удерживать
Цитата -// с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))// Троллите не?) ну ладно, даже интересно стало,чтож вы мне там расскажите) 1917 год -...
26.09.19 16:53
Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе) Так и закупайте лапшу, а то с голодухи помрут китайцы. К бешу они непривычные наверно. Китайцы там беснуются что то, кстати. Мечети рушат,...
26.09.19 16:51
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
А как нурлыботы работают? Их че штук 10 в кабинет садят, желательно разных профессий, историки, психологи, юристы, рядом книжки разные и строчат. Не кто не в курсе? Абайка не знаешь случаем?)
26.09.19 16:46
Добринцофф
Цель - сдержать и удерживать
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Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование

26 сентября 2019, 12:56 |  Общество

Потребление водки и ликеро-водочных изделий в Казахстане сократилось на 22% за год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz. По данным аналитиков портала, акцизы на алкогольную продукцию достигли 39,7 млрд тенге.

 

Фото: zen.yandex.ru

Фото: zen.yandex.ru
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Фото: zen.yandex.ru
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Год назад они составляли 42,8 млрд, это минус 7,1%. Сокращение наблюдается как для продукции, произведенной в республике (минус 4,3%), так и для импортированной из ЕАЭС (минус 16,9 %) и из стран вне Союза (минус 11,7%).

Отмечается, что производство водки и ликеро-водочных изделий по итогам I полугодия 2019 года составило 14,2 млн литров, это на 23,7% меньше, чем годом ранее. Реализация этой продукции на внутреннем рынке также упала на 22,2%, а за год до 18,1 млн литров.

В то же время казахстанцы остаются поклонниками вин: потребление в секторе осталось на уровне 19 млн литров за полугодие, а производство выросло с 12,7 до 13 млн литров.

- Можно допустить, что казахстанцы отказываются именно от крепких спиртных напитков, но темпы все же настораживают. По сути, с рынком крепкого алкоголя варианта два: либо казахстанцы дружно бросают пить, либо рынок стремительно уходит еще глубже "в тень", например, из-за очередного витка роста минимальных цен на крепкий алкоголь в текущем году, - рассуждают аналитики.

Напомним, в 2018 году минимальные розничные цены на крепкий алкоголь подняли на 200 тенге (с 1 700 до 1 900 тенге). В 2019 году минимальная розничная цена выросла до 1923 тенге.

Специалисты приводят аргументы в пользу версии о росте теневого рынка. Если подсчитать потребление водки на среднестатистического казахстанца старше 15 лет в региональном разрезе, то разница между областями будет просто колоссальной. Согласно официальным данным, самые "пьющие" казахстанцы к началу 2018 года проживали в Карагандинской области. Здесь на взрослого человека потреблялось в 7 раз больше водки, чем в "малопьющей" ЮКО (сейчас Туркестанская область и город Шымкент). А вот статистика заболеваемости от алкоголя говорит обратное: именно в Карагандинской области они самые низкие. Это подтверждает, что здесь рынок алкоголя более прозрачен.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Специалисты приводят аргументы в пользу версии о росте теневого рынка. Если подсчитать потребление водки на среднестатистического казахстанца старше 15 лет в региональном разрезе, то разница между областями будет просто колоссальной. Согласно официальным данным, самые "пьющие" казахстанцы к началу 2018 года проживали в Карагандинской области. Здесь на взрослого человека потреблялось в 7 раз больше водки, чем в "малопьющей" ЮКО (сейчас Туркестанская область и город Шымкент). А вот статистика заболеваемости от алкоголя говорит обратное: именно в Карагандинской области они самые низкие. Это подтверждает, что здесь рынок алкоголя более прозрачен.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Специалисты приводят аргументы в пользу версии о росте теневого рынка. Если подсчитать потребление водки на среднестатистического казахстанца старше 15 лет в региональном разрезе, то разница между областями будет просто колоссальной.

Согласно официальным данным, самые "пьющие" казахстанцы к началу 2018 года проживали в Карагандинской области. Здесь на взрослого человека потреблялось в 7 раз больше водки, чем в "малопьющей" ЮКО (сейчас Туркестанская область и город Шымкент). А вот статистика заболеваемости от алкоголя говорит обратное: именно в Карагандинской области они самые низкие. Это подтверждает, что здесь рынок алкоголя более прозрачен.

В разные годы Комитет по статистике и прочие аналитики оценивали долю нелегального алкоголя на рынке от 20 до 50 процентов. Теневой рынок серьезно подрывает налогообложение в секторе. Так, при доле нелегального алкоголя в 20 процентов акцизы в секторе могли бы составить за те же 7 месяцев текущего года уже 49,7 миллиарда тенге, а при доле в 50 процентов - 79,5 миллиарда. Таким образом, недобор по акцизам может составлять от 17 до 68 миллиардов тенге в год.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

В разные годы Комитет по статистике и прочие аналитики оценивали долю нелегального алкоголя на рынке от 20 до 50%. Теневой рынок серьезно подрывает налогообложение в секторе. Так, при доле нелегального алкоголя в 20% акцизы в секторе могли бы составить за те же 7 месяцев текущего года уже 49,7 млрд тенге, а при доле в 50% - 79,5 млрд. Таким образом, недобор по акцизам может составлять от 17 до 68 млрд тенге в год.
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Комментарии к новости
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§ Валентин
Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7568
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.09.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрывают исполнение государственного бюджета, трезвенники проклятые!
Надо, надо ввести налог на ЗОЖ.
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* Змея Подколодная
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А статисты могут дать данные, сколько человек от церроза умерло. Надо срочно сделать перекличку. Язвенников может прибавилось?
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 26.09.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гы.. насмешили..))) подсчитали и проанализировали... так то я давно водку не покупаю.. променял её на более чистый продукт.. А если они закроют все ЛВЗ, то тогда процент будет круглый нуль, и значит население Казахстана совсем ушло в завязку...
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§ Butch
Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 26.09.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это подтверждает, что здесь рынок алкоголя более прозрачен. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36251

Это подтверждает что естественный отбор по этому признаку имеет здесь большее влияние. Потому как работать в шахтах, разрезах и прочих местах с опасными, вредными и тяжелыми условиями, да пить при этом на манер лошади - это нужно иметь недюжинное здоровье. Естественно что не обладающие таковым за период существования Карагандинской области или благополучно отобрались в мир иной, или переместились в более благоприятные регионы.
Вообще, занимательная табличка. Прослеживается связь между степенью индустриализации регионов с уклоном в промышленность, и потреблением алкоголя. :-P
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* abaika95
Re: Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Вообще, занимательная табличка. Прослеживается связь между степенью индустриализации регионов с уклоном в промышленность, и потреблением алкоголя//

Я в этой занимательной табличке вижу яркое доказательство того что чем северней (от того и депрессивней) место жительство тем больше потребление алкоголя на душу населения) в Челябинске зимой на ЧТЗ кто был наверно поймет что там охото спиться и потеряться от общего вида и гнетущей атмосферы) хотя если это статистика по ликеро-водочным то правда последние лет 5 по всему СНГ идет тенденция на снижение продаж, все перешли на европейский напиток- пиво) каждый месяц открывается какая нибудь новая пивнушка в городе, только вот напиток есть а культуры питья нет, в Германии и Англии к пивасу жирные сосиськи с квашеной капустой подают либо телятину и кортохой под закуску) у нас же принято запивать чипсами и сухой рыбкой(чтоб быстрей наперло) а это уже нехорошо, молодежь спивается быстрей чем от водки, в бытность жития в России угощали тамошними "молодежными" заменами пиву, ягуарами, крепкими сидрами и елахами от которых изжога не проходит дня два, а школота пьет, ужыс .....
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§ Vital
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8040
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Невыдумывай. Ты на че намекаешь? Просто ты свою страну не знаешь. Качегарят на югах пр черному. Просто они раньше нас стали пить не акцизные напитки. Мы то только щас перешли на самогоноварение. В магазинах пошёл спрос на сахар и дрожи. А в инете появились тыщи рецептов как готовить хорошие и качественные напитки :lol:

[Исправлено: Vital, 26.09.2019 - 14:16]
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* Змея Подколодная
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просто ты свою страну не знаешь

Знает он. По Хабару показывали.
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* abaika95
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.09.19 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Ты на че намекаешь? Просто ты свою страну не знаешь. Качегарят на югах пр черному//

Не намекаю а прямо говорю) ты чтоли мою страну хорошо знаешь?) давно с югов то Витал?) и статистика что-то говорит о том что не кочегарят, да и не кочегарили никогда) там другие "интересы" по вреднее чем алкоголь а это хуже...... Хотя один хрен редьки не слаще, что пить плохо что... "дурить" плохо, и эти новомодные тендеции любви к самогонке до добра не доведут.
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§ юля елиссева
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1269
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.09.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На юге больше траву курят, чем синьку пьют. Там даже насвай с анашой вместо табака. А насчет того, что пить меньше стали, неправда это. Недавно только была информация, что более половины рынка алкоголя в тени у нас. Да и многие сейчас собственные перегонные аппараты имеют. Свой продукт выходит намного качественней и дешевле.
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§ Vital
Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8040
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.09.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Иногда бываю. Да что там пьют, что тут. В принципе мне то все равно. Я хотел сказать что таблица неправильная. Не стали меньше пить, а скорей всего меньше стали покупать в магазине акцизную. Например 5 литровки стали в ходу. А у меня в холодильнике всегда стоит графин холодной беленькой настойки. Вдруг на выходных кто в гости зайдёт, или Абайка решит поситить, а иной раз сам ужин мазевый состряпаешь, сто грамм нальешь. :lol:
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