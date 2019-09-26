Казахстанцы стали меньше пить алкоголь - исследование

Потребление водки и ликеро-водочных изделий в Казахстане сократилось на 22% за год, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Finprom.kz. По данным аналитиков портала, акцизы на алкогольную продукцию достигли 39,7 млрд тенге.

Фото: zen.yandex.ru



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Фото: zen.yandex.ruПодробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Год назад они составляли 42,8 млрд, это минус 7,1%. Сокращение наблюдается как для продукции, произведенной в республике (минус 4,3%), так и для импортированной из ЕАЭС (минус 16,9 %) и из стран вне Союза (минус 11,7%).

Отмечается, что производство водки и ликеро-водочных изделий по итогам I полугодия 2019 года составило 14,2 млн литров, это на 23,7% меньше, чем годом ранее. Реализация этой продукции на внутреннем рынке также упала на 22,2%, а за год до 18,1 млн литров.

В то же время казахстанцы остаются поклонниками вин: потребление в секторе осталось на уровне 19 млн литров за полугодие, а производство выросло с 12,7 до 13 млн литров.

- Можно допустить, что казахстанцы отказываются именно от крепких спиртных напитков, но темпы все же настораживают. По сути, с рынком крепкого алкоголя варианта два: либо казахстанцы дружно бросают пить, либо рынок стремительно уходит еще глубже "в тень", например, из-за очередного витка роста минимальных цен на крепкий алкоголь в текущем году, - рассуждают аналитики.

Напомним, в 2018 году минимальные розничные цены на крепкий алкоголь подняли на 200 тенге (с 1 700 до 1 900 тенге). В 2019 году минимальная розничная цена выросла до 1923 тенге.



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Специалисты приводят аргументы в пользу версии о росте теневого рынка. Если подсчитать потребление водки на среднестатистического казахстанца старше 15 лет в региональном разрезе, то разница между областями будет просто колоссальной. Согласно официальным данным, самые "пьющие" казахстанцы к началу 2018 года проживали в Карагандинской области. Здесь на взрослого человека потреблялось в 7 раз больше водки, чем в "малопьющей" ЮКО (сейчас Туркестанская область и город Шымкент). А вот статистика заболеваемости от алкоголя говорит обратное: именно в Карагандинской области они самые низкие. Это подтверждает, что здесь рынок алкоголя более прозрачен.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz Специалисты приводят аргументы в пользу версии о росте теневого рынка. Если подсчитать потребление водки на среднестатистического казахстанца старше 15 лет в региональном разрезе, то разница между областями будет просто колоссальной. Согласно официальным данным, самые "пьющие" казахстанцы к началу 2018 года проживали в Карагандинской области. Здесь на взрослого человека потреблялось в 7 раз больше водки, чем в "малопьющей" ЮКО (сейчас Туркестанская область и город Шымкент). А вот статистика заболеваемости от алкоголя говорит обратное: именно в Карагандинской области они самые низкие. Это подтверждает, что здесь рынок алкоголя более прозрачен.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Специалисты приводят аргументы в пользу версии о росте теневого рынка. Если подсчитать потребление водки на среднестатистического казахстанца старше 15 лет в региональном разрезе, то разница между областями будет просто колоссальной.

Согласно официальным данным, самые "пьющие" казахстанцы к началу 2018 года проживали в Карагандинской области. Здесь на взрослого человека потреблялось в 7 раз больше водки, чем в "малопьющей" ЮКО (сейчас Туркестанская область и город Шымкент). А вот статистика заболеваемости от алкоголя говорит обратное: именно в Карагандинской области они самые низкие. Это подтверждает, что здесь рынок алкоголя более прозрачен.



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Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz В разные годы Комитет по статистике и прочие аналитики оценивали долю нелегального алкоголя на рынке от 20 до 50 процентов. Теневой рынок серьезно подрывает налогообложение в секторе. Так, при доле нелегального алкоголя в 20 процентов акцизы в секторе могли бы составить за те же 7 месяцев текущего года уже 49,7 миллиарда тенге, а при доле в 50 процентов - 79,5 миллиарда. Таким образом, недобор по акцизам может составлять от 17 до 68 миллиардов тенге в год.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-stali-menshe-pit-alkogol-issledovanie-380084/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

В разные годы Комитет по статистике и прочие аналитики оценивали долю нелегального алкоголя на рынке от 20 до 50%. Теневой рынок серьезно подрывает налогообложение в секторе. Так, при доле нелегального алкоголя в 20% акцизы в секторе могли бы составить за те же 7 месяцев текущего года уже 49,7 млрд тенге, а при доле в 50% - 79,5 млрд. Таким образом, недобор по акцизам может составлять от 17 до 68 млрд тенге в год.