Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ

В Нур-Султане предложили следить за передвижением молодых людей и временем их пребывания в различных заведениях. Предложение озвучил депутат столичного маслихата, ректор Евразийского национального университета имени Гумилева Ерлан Сыдыков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Сыдыков заявил о необходимости внедрить карту молодого горожанина столицы.

"В одну карту можно вместить всю информацию. Благодаря ей мы сможем проводить мониторинг всей молодежи. Когда зашел, в какое здание, когда зашел в библиотеку, когда вышел, сколько книг прочитал, сколько времени читал. Все это отражается на карте, где бы он ни пользовался ею. Вот 245 тысяч карточек если мы раздадим молодежи... (в Нур-Султане проживают 245 тысяч молодых людей от 14 до 29 лет. - Прим.)", - сказал Сыдыков.

"Есть еще электронный фактор, мы могли бы их всех наблюдать. Путем наблюдения мы могли бы принимать решения. Где молодежь собирается, куда они направляются", - уточнил ректор университета.

По его словам, такие карты должны давать льготы молодым людям в спортивные и культурные заведения.

"Как бы ни звучало пафосно, воспитывать молодых людей нужно сейчас. В музеи можно пускать бесплатно. Мы должны радоваться, что они заходят туда. Как мы знаем, они сидят дома и не поднимают голову от смартфона. Если чуть освобождаются, идут в ночные клубы. Лучше бы они ходили в библиотеки и спортивные комплексы", - резюмировал Сыдыков.