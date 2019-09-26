Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
В Нур-Султане предложили следить за передвижением молодых людей и временем их пребывания в различных заведениях. Предложение озвучил депутат столичного маслихата, ректор Евразийского национального университета имени Гумилева Ерлан Сыдыков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Сыдыков заявил о необходимости внедрить карту молодого горожанина столицы.
"В одну карту можно вместить всю информацию. Благодаря ей мы сможем проводить мониторинг всей молодежи. Когда зашел, в какое здание, когда зашел в библиотеку, когда вышел, сколько книг прочитал, сколько времени читал. Все это отражается на карте, где бы он ни пользовался ею. Вот 245 тысяч карточек если мы раздадим молодежи... (в Нур-Султане проживают 245 тысяч молодых людей от 14 до 29 лет. - Прим.)", - сказал Сыдыков.
"Есть еще электронный фактор, мы могли бы их всех наблюдать. Путем наблюдения мы могли бы принимать решения. Где молодежь собирается, куда они направляются", - уточнил ректор университета.
По его словам, такие карты должны давать льготы молодым людям в спортивные и культурные заведения.
"Как бы ни звучало пафосно, воспитывать молодых людей нужно сейчас. В музеи можно пускать бесплатно. Мы должны радоваться, что они заходят туда. Как мы знаем, они сидят дома и не поднимают голову от смартфона. Если чуть освобождаются, идут в ночные клубы. Лучше бы они ходили в библиотеки и спортивные комплексы", - резюмировал Сыдыков.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 5
Всего: 237
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Абайка не знаешь случаем?)// Наверно по аналогии с кремлеботами) почитай в викиреальности очень занятно)
Цель - сдержать и удерживать
Цитата -// с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))// Троллите не?) ну ладно, даже интересно стало,чтож вы мне там расскажите) 1917 год -...
Цель - сдержать и удерживать
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе) Так и закупайте лапшу, а то с голодухи помрут китайцы. К бешу они непривычные наверно. Китайцы там беснуются что то, кстати. Мечети рушат,...
Флуд и оффтопик (часть 4)
А как нурлыботы работают? Их че штук 10 в кабинет садят, желательно разных профессий, историки, психологи, юристы, рядом книжки разные и строчат. Не кто не в курсе? Абайка не знаешь случаем?)
Цель - сдержать и удерживать
С 1 октября ДЕП дорожает на 5%