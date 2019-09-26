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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Абайка не знаешь случаем?)// Наверно по аналогии с кремлеботами) почитай в викиреальности очень занятно)
26.09.19 16:59
abaika95
Цель - сдержать и удерживать
Цитата -// с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))// Троллите не?) ну ладно, даже интересно стало,чтож вы мне там расскажите) 1917 год -...
26.09.19 16:53
Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе) Так и закупайте лапшу, а то с голодухи помрут китайцы. К бешу они непривычные наверно. Китайцы там беснуются что то, кстати. Мечети рушат,...
26.09.19 16:51
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
А как нурлыботы работают? Их че штук 10 в кабинет садят, желательно разных профессий, историки, психологи, юристы, рядом книжки разные и строчат. Не кто не в курсе? Абайка не знаешь случаем?)
26.09.19 16:46
Добринцофф
Цель - сдержать и удерживать
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26.09.19 16:43
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Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ

26 сентября 2019, 12:44 |  Государство

В Нур-Султане предложили следить за передвижением молодых людей и временем их пребывания в различных заведениях. Предложение озвучил депутат столичного маслихата, ректор Евразийского национального университета имени Гумилева Ерлан Сыдыков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Сыдыков заявил о необходимости внедрить карту молодого горожанина столицы.

 

"В одну карту можно вместить всю информацию. Благодаря ей мы сможем проводить мониторинг всей молодежи. Когда зашел, в какое здание, когда зашел в библиотеку, когда вышел, сколько книг прочитал, сколько времени читал. Все это отражается на карте, где бы он ни пользовался ею. Вот 245 тысяч карточек если мы раздадим молодежи... (в Нур-Султане проживают 245 тысяч молодых людей от 14 до 29 лет. - Прим.)", - сказал Сыдыков.

"Есть еще электронный фактор, мы могли бы их всех наблюдать. Путем наблюдения мы могли бы принимать решения. Где молодежь собирается, куда они направляются", - уточнил ректор университета. 

По его словам, такие карты должны давать льготы молодым людям в спортивные и культурные заведения. 

"Как бы ни звучало пафосно, воспитывать молодых людей нужно сейчас. В музеи можно пускать бесплатно. Мы должны радоваться, что они заходят туда. Как мы знаем, они сидят дома и не поднимают голову от смартфона. Если чуть освобождаются, идут в ночные клубы. Лучше бы они ходили в библиотеки и спортивные комплексы", - резюмировал Сыдыков. 
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5049
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 26.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бред какой то.
если мягко сказать.
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§ drakon
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Бред какой то.

Алекс, это на них,молодёжь,
будут "браслеты" - надевать?
Как на Осужденных?... :lol: :-o
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* Змея Подколодная
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы могли бы их всех наблюдать

Вы, уважаемый Ерлан Сыдыков, вуайерист что ли? Не перестаю удивляться.
Цитата:
Лучше бы они ходили в библиотеки и спортивные комплексы", - резюмировал Сыдыков.

Раздадите карточки и сразу молодежь обкультурится, ага. А если направил стопы в сторону ночного клуба, смска будет гневная приходить студенту на телефон и его родителям.
Цитата:
В музеи можно пускать бесплатно.

А вот это попробуйте. Единственная здравая мысль. Культивируйте её.
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§ директор пляжа
Re: Следить за молодежью по карточкам предложил ректор ЕНУ
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 26.09.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а сколько будет стоить выпустить 245 тысяч таких карточек?
и укажите пожалуйста информативно, сколько конкретно Вы с этого поимеете.
и кому это на "не слаще редьки" нужно? Не стоит ли начать с нормального воспитания и отмены псевдо-модернизации сознания молодежи? ммММММ???! :-x
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