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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Абайка не знаешь случаем?)// Наверно по аналогии с кремлеботами) почитай в викиреальности очень занятно)
26.09.19 16:59
abaika95
Цель - сдержать и удерживать
Цитата -// с какой стороны поубавилось то?) Расскажите. А я вам расскажу, с какой стороны прибавилось)))// Троллите не?) ну ладно, даже интересно стало,чтож вы мне там расскажите) 1917 год -...
26.09.19 16:53
Змея Подколодная
Цель - сдержать и удерживать
Китайцы бургеры и хот-доги не любят , им лапша по душе) Так и закупайте лапшу, а то с голодухи помрут китайцы. К бешу они непривычные наверно. Китайцы там беснуются что то, кстати. Мечети рушат,...
26.09.19 16:51
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
А как нурлыботы работают? Их че штук 10 в кабинет садят, желательно разных профессий, историки, психологи, юристы, рядом книжки разные и строчат. Не кто не в курсе? Абайка не знаешь случаем?)
26.09.19 16:46
Добринцофф
Цель - сдержать и удерживать
С 1 октября ДЕП дорожает на 5%
26.09.19 16:43
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В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты

26 сентября 2019, 09:26 |  Общество

В Казахстане с 21 сентября на 10 процентов повысились цены на железнодорожные билеты на поезда, курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на  пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

© temirzholy.kz

Это коснулось 28 из 39 социально значимых маршрутов. Прежней осталась стоимость билетов на следующих поездах и прицепных вагонах:

№ 085/086 Нур-Султан - Сарыагаш

№ 021/022 Кызылорда - Семей

№ 313/314 Атырау - Мангистау

№ 339/340 Павлодар - Пресногорьковская

№ 373/374  Алматы - Жезказган

№ 377/378 Алматы - Мангистау

№ 603/604 Нур-Султан - Аркалык

№ 085/086 Караганда - Сарыагаш

№ 021/022 Алматы - Семей

№ 22/6941/6942/21 сообщением Алматы - Достык

№ 339-55/56-154 сообщением Павлодар - Кызылорда
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Комментарии к новости
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§ unrepeatable
Re: В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 26.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот( нормально же было( а в связи с чем повышают?
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§ drakon
Re: В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
unrepeatable:
а в связи с чем повышают?

Ну не на все же маршруты.
Езди там, где не повышают... :lol:
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* Змея Подколодная
Re: В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 711
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.09.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а в связи с чем повышают?

Сервис стал шире. Предоставляют интим услуги, прямо в купе. И выйти теперь можно из тамбура, где пожелаешь.
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* Yorik
В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 26.09.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Предоставляют интим услуги, прямо в купе. И выйти теперь можно из тамбура, где пожелаешь.

Сарказм однако?
Зачёт ;-)
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