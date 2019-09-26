В Казахстане повысили цены на железнодорожные билеты
В Казахстане с 21 сентября на 10 процентов повысились цены на железнодорожные билеты на поезда, курсирующие по социально значимым межобластным сообщениям. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".
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Это коснулось 28 из 39 социально значимых маршрутов. Прежней осталась стоимость билетов на следующих поездах и прицепных вагонах:
№ 085/086 Нур-Султан - Сарыагаш
№ 021/022 Кызылорда - Семей
№ 313/314 Атырау - Мангистау
№ 339/340 Павлодар - Пресногорьковская
№ 373/374 Алматы - Жезказган
№ 377/378 Алматы - Мангистау
№ 603/604 Нур-Султан - Аркалык
№ 085/086 Караганда - Сарыагаш
№ 021/022 Алматы - Семей
№ 22/6941/6942/21 сообщением Алматы - Достык
№ 339-55/56-154 сообщением Павлодар - Кызылорда
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