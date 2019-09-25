Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная, проверят в лаборатории
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
На трех дорогах областного центра - улице Павлова и проспектах Абая и Назарбаева - началась проверка качества дорожного покрытия.
25 сентября на недавно отремонтированных улицах в нескольких местах из дорожного покрытия вырезали керны, включающие верхний и нижний слои. На месте измерили их толщину, а все остальные параметры будут изучать с помощью специального оборудования в лаборатории.
Акция проводится в рамках меморандума между Агентством по противодействию коррупции и Национальным центром качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог МИИР РК, согласно которому в каждой области Казахстана работает специальная передвижная лаборатория.
- Спустя три дня после взятия проб будет получено лабораторное заключение о соответствии параметров дорожного покрытия требуемым нормам, - объяснила «НГ» руководитель проектного офиса «Костанай – адалдык аланы» Анжела АЛЬЖАНОВА. - Если относительно качества покрытия будут замечания, то подрядчик получит рекомендации по исправлению недостатков. Деньги на дороги выделяются большие. Заказчик, в лице отдела ЖКХ, будет требовать от подрядчика исправления всех огрехов. Время на это еще есть.
Деньги за реконструированные в этом году улицы деньги подрядчику не будут выплачены до тех пор, пока заказчик не убедится в высоком качестве проведенных работ.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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