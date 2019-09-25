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Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная, проверят в лаборатории

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

25 сентября 2019, 19:17 |  ЖКХ

На трех дорогах областного центра - улице Павлова и проспектах Абая и Назарбаева - началась проверка качества дорожного покрытия.

25 сентября на недавно отремонтированных улицах в нескольких местах из дорожного покрытия вырезали керны, включающие верхний и нижний слои. На месте измерили их толщину, а все остальные параметры будут изучать с помощью специального оборудования в лаборатории.

Акция проводится в рамках меморандума между Агентством по противодействию коррупции и Национальным центром качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог МИИР РК, согласно которому в каждой области Казахстана работает специальная передвижная лаборатория.

- Спустя три дня после взятия проб будет получено лабораторное заключение о соответствии параметров дорожного покрытия требуемым нормам, - объяснила «НГ» руководитель проектного офиса «Костанай – адалдык аланы» Анжела АЛЬЖАНОВА. - Если относительно качества покрытия будут замечания, то подрядчик получит рекомендации по исправлению недостатков. Деньги на дороги выделяются большие. Заказчик, в лице отдела ЖКХ, будет требовать от подрядчика исправления всех огрехов. Время на это еще есть.

Деньги за реконструированные в этом году улицы деньги подрядчику не будут выплачены до тех пор, пока заказчик не убедится в высоком качестве проведенных работ.

 

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.09.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В правильном направлении движетесь Елена Пикельная!
Публикуйте фото кернов, крупные подробные, если возможно с линейкой.
Так их трудно будет подменить и результаты подделать.
Если делать это в газете методично и с каждой улицы отбирать пробы вместе с журналистами и общественниками в независимые лаборатории, то всё будет меняться.
И даже самое дикое ЖКХ можно дрессировать.
Ну примерно как бобиков прыгать через бревнышко.
:lol:
Прыгнул, оставил хороший керн - получил вкусняшку и не посадили в клетку. :lol: :lol:
Цитата:
Деньги за реконструированные в этом году улицы деньги подрядчику не будут выплачены до тех пор, пока заказчик не убедится в высоком качестве проведенных работ. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36244?1569420436


Неправильно!
Этот метод будет работать.
Но только при иных условиях.
Когда подрядчик после хороших кернов и двух лабораторий получает только затраты, а доходную часть будет получать частями в гарантийный период за срок гарантии три года на протяжении которого средства будут в банке заморожены и списываться только при контроле состояния частями два раза в год по результатам.
Иначе коррумпированные Буратины с катком и карабасы барабасы с денежной бородой ЖКХ быстро найдут "золотой ключик" от лаборатории и поделят. :lol:

Такие выплаты замороженных сумм, после выдержанных двух зим гарантии, очень быстро приучат делать качественно и намного более эффективно, чем угрозы посадок.
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§ denfostr
Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо все улицы назвать именем твоим, о, владыка! В астане все магистральные улицы идеального качества. Про дворы не знаю. А тут керны заберут в нужных местах)
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§ Серый волк
Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная, проверят в лаборатории
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два дня назад ехал по МКАД от Дмитровки до Ярославки.
На световом табло мониторинга дорожной обстановки за 500 метров было видно надпись: "не работает светофор, неправильно установлен или поврежден знак, изношена разметка - Горячая линия..." и номера телефонов, городского 8(495)... и 8 (800).... бесплатного для звонков с мобильного + что-то там про возможность в WhatsApp и специальное отдельное приложение.

Когда хотят организовать и реально отслеживать деятельность ЖКХ, то делают это разными удобными способами с быстрой обратной связью.

Если на проспектах хоть два на город светящихся шестиметровых экранов с меняющейся дорожной информацией о погодных явлениях на дорогах и средней скорости потока на км впереди плюс возможность по каждой яме, браку дорожного полотна, разметки и неубранному снегу быстро доводить до службы.
Причем не коррумпированной и быстро реагирующей, то и дорожным подрядчикам и содержащим дороги быстро станет не выгодно филонить и мухлевать.

Сейчас такое организовать при современных возможностях коммуникаций даже опытный школьник сможет прямо за партой.

В качестве работ заинтересовано должно быть государство, теряющее каждый год на латание одних и тех же улиц и ещё больше люди, граждане этих городов, оплачивающие налогами эти дороги.

А против контроля могут быть только кучки воришек, растаскивающих бюджет. ;-)

[Исправлено: Серый волк, 25.09.2019 - 17:46]
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§ denfostr
Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 98
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 25.09.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соглашусь с предыдущим оратором. Есть пример из времен хозяйствования в одном из хозяйств ссср. Директор колхоза нанимал рабочих для постройки плотин. Выплачивал им часть зарплаты, а остальную часть через год-два частями по факту качественно выполненных работ.
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§ Гога
Re: Качество ремонта, сделанного на трех улицах Костаная,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.09.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь ямы будут , где керны взяли
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