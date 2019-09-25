Без отопления и горячей воды на один день останется микрорайон Аэропорт в Костанае

Об этом сегодня, 25 сентября, сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото static.ngs.ru

Подача горячей воды и отопления в микрорайоне Аэропорт будет прекращена на один день - 26 сентября. Вызвано это уведомлением от АО ""КазГазТранс Аймак", в котором теплокомпанию уведомляют о временном отключении газа для ГКП.

У жителей микрорайона газ отключать не будут.