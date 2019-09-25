КНБ раскрыл цех по изготовлению оружия в Рудном

В Рудном осудили двух мужчин, организовавших мини-цех по переделке охолощенного оружия в боевое. Их задержали при попытке сбыть два килограмма взрывчатого вещества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности.

"29 августа Рудненским городским судом Костанайской области вынесен приговор Д. Басакину и А. Стенину за незаконный сбыт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, организовавшим кустарный мини-цех по переделке охолощенных видов оружия в боевое", - сообщили в КНБ.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступлений по статье 287 - "Незаконное приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ" и 291 - "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ" Уголовного кодекса и приговорены к различным срокам наказания.

Один из фигурантов в настоящее время разыскивается.

Задержание проведено в апреле сотрудниками ДКНБ по Костанайской области при попытке сбыта взрывчатого вещества "аммонит" весом 2 килограмма, а также боевого пистолета.

Фото: КНБ РК