Предложение снизить пенсионный возраст для женщин прокомментировал министр финансов
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов прокомментировал предложение снизить пенсионный возраст для женщин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:kievpravda.com
Соответствующее предложение прозвучало на первом заседании Национального совета общественного доверия 6 сентября.
"Мы недавно приняли изменения в законодательстве, которые в течение 10 лет поднимают пенсионный возраст женщин с 58 до 63 лет каждый год по полгода. В настоящее время эти нормы реализуются", - отметил Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
По его словам, озвученное предложение на заседании Национального совета общественного доверия услышано и принято во внимание.
"Во всем мире идет обратный процесс, женщины выходят на пенсию в 65-67 лет, потому что уровень и продолжительность жизни населения в мире повышаются, улучшаются. (...) Все предложения взяты на наше рассмотрение. Соответствующие государственные органы по каждому предложению рассматривают и готовят свои позиции. В частности, по снижению тоже будем смотреть, но у нас продолжительность жизни, как и во всем мире, растет.
Доля населения старше 65 лет тоже растет, мы пересекли семипроцентный порог. По стандартам ООН это считается стареющим населением. С каждым годом у нас все больше населения в преклонном возрасте. Если мы хотим, чтобы наша пенсионная система была стабильной и могла обеспечить достойную жизнь для пенсионеров, то мы должны смотреть на устойчивость всей системы", - пояснил первый вице-премьер.
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