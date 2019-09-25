О рекламе и закладчиках наркотиков можно сообщать на WhatsApp
Теперь каждый житель может внести свой вклад в профилактику и противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых тяжелых социальных проблем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Фото из архива "НГ"
Казахстанцы могут на номер WhatsApp 8 777 785 66 51 направлять сведения, фото и видео об известных фактах наркоправонарушений, распространении наркотиков, нанесении граффити о наркотических средствах и размещении закладок. Полученная информация будет поступать в дежурную часть Департамента по противодействию наркопреступности по которым будут приняты оперативные меры.
Например, можно выслать фото места нанесения граффити надписей (геолокацию), видео подозрительных лиц, которые без определенных целей находятся во дворе, в подъездах домов, скриншоты сомнительных переписок с предложением заработать легкие деньги и т.д. Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет сведения уполномоченных органов.
Для обеспечения обратной связи МВД просит указать анкетные данные, контакты и точный адрес касательно обращения, по возможности прикрепить фото/видео.
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