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Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Да и щас не дёшево сигареты стоят. Смотрю я на своих знакомых, по 2 пачки в день выкуривают. 1000 теньге в день, в не куда. Был бы кайф, а так пустая трата денег. Хорошо что я не курю
25.09.19 15:30
Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: - *BOND* по 1,5 рубля помню . А "Magna" по 11,7 - не было такого . Так это было еще в 1981 году. И "Marlboro" тогда стоил 1.50. А "Magna" в 1989 году в...
25.09.19 15:05
юля елиссева
КНБ раскрыл цех по изготовлению оружия в Рудном
abaika95: ну взрывчатка то кому понадобилась?) Ну, дык, это, рыбу глушить!
25.09.19 14:58
Сергей_я
8 день без связи. Спасибо Билайну
Гога: Зайдите на сайт Билайн - там решайте . Сходите в офис. Все решается , если не сидеть на месте , а двигаться ! Да сайт там боты одни. А офис в центре, и если верить этим с сайта, смысла...
25.09.19 14:50
Сергей_я
8 день без связи. Спасибо Билайну
Гога: Ну тогда ждите от моря погоды . :-x и не предъявить же ничего, и выйти на кого-то кроме операторов-ботов выше нет возможности.
25.09.19 14:46
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О рекламе и закладчиках наркотиков можно сообщать на WhatsApp

25 сентября 2019, 11:21 |  Государство

Теперь каждый житель может внести свой вклад в профилактику и противодействие наркопреступности, которая представляет собой одну из самых тяжелых социальных проблем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

https://www.ng.kz/images/library/news_lenta/2019/03/13/n/p6/_MG_8613.jpg

Фото из архива "НГ"

Казахстанцы могут на номер WhatsApp 8 777 785 66 51 направлять сведения, фото и видео об известных фактах наркоправонарушений, распространении наркотиков, нанесении граффити о наркотических средствах и размещении закладок. Полученная информация будет поступать в дежурную часть Департамента по противодействию наркопреступности по которым будут приняты оперативные меры.

 

Например, можно выслать фото места нанесения граффити надписей (геолокацию), видео подозрительных лиц, которые без определенных целей находятся во дворе, в подъездах домов, скриншоты сомнительных переписок с предложением заработать легкие деньги и т.д. Каждый отправитель может быть уверен, что его сигнал дойдет сведения уполномоченных органов.

Для обеспечения обратной связи МВД просит указать анкетные данные, контакты и точный адрес касательно обращения, по возможности прикрепить фото/видео.
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§ abaika95
Re: О рекламе и закладчиках наркотиков можно сообщать на...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая практика, НГ дало толчок своими рейдами) вот и обратили внимание на высоком уровне к этой проблеме)
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