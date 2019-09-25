Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
Что такое демонстрация по-европейски, я увидел в шведском городе Мальмё в 2007 году - несколько десятков мужчин и женщин шли по одной из центральных улиц и выкрикивали какие-то лозунги. «А где полиция?» - спросил я знакомого шведа. Мне показали: пара-тройка человек в форме наблюдают за происходящим с обочины. Пояснив, что их задача - обеспечивать безопасность... протестующих.
И вот к чему приводит хвалёный западный либерализм - в 2018 году 15-летняя шведская школьница Грета ТУНБЕРГ отказалась ходить в школу по пятницам и вместо учебы стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, требуя выполнения Парижского соглашения по климату. А через год её поддержали миллионы жителей Земли, проведя в двух тысячах городов глобальную климатическую забастовку. Можно спорить о том, насколько правы Тунберг и её сторонники, можно рассуждать об адекватности поведения девочки, читающей нотации главам государств, но факт показательный - одиночный пикет привел к тектоническим подвижкам планетарного масштаба.
- Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что медлить нельзя, - обратилась Грета Тунберг 23 сентября к мировым лидерам, выступая на саммите ООН в защиту планеты. - Но, какое бы отчаяние я ни испытывала, я не могу поверить, что это так. Потому что если вы действительно всё понимаете и ничего не делаете, то вы – воплощение зла, и я отказываюсь в это верить.
В Великобритании 20 сентября в климатической забастовке приняли участие сотни тысяч человек. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что в Лондоне задержали... 7 человек за нарушение условий, предъявленных к этой акции. Уточнив, что один из задержанных подорвал петарду.
В Казахстане на следующий день, 21 сентября, полиция задержала 57 человек в двух городах - Нур-Султане и Алматы - за участие в несанкционированном митинге, на который в очередной раз призвал Мухтар Аблязов. Жесткость, проявленная при ликвидации беспорядков, порадовала шахматиста из Парижа - комментируя свою комбинацию, он выразил искреннюю признательность казахстанским властям за их усилия по увеличению протестной массы в стране.
И хотя президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил давать разрешения на митинги, если их организаторы «не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан», противоречия в словах и действиях здесь нет - задержанные за разрешением не обращались, а стало быть, выходом на улицу нарушили закон. Ну а свою приверженность демократическим принципам глава нашего государства ещё раз подтвердил в статье, опубликованной в американской газете The Hill накануне его поездки в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - как раз 21 сентября.
- Моё намерение – создать государство, которое слушает и, что ещё более важно, слышит голоса своих граждан, – заявил Токаев.
И здесь тоже всё прекрасно сходится, потому что автозак предоставляет гораздо более комфортные условия для диалога, чем многотысячная митингующая площадь. Только вот обеспечение безопасности в местах, где проходят акции протеста, и стремление хватать, стращать и не пущать - это движение в противоположных направлениях.
Из той же поездки в Швецию мне запомнилась школа, в которой для детей установлены высокие столы и стулья - чтобы ученик смотрел на подошедшего к нему учителя не снизу вверх, а на одной высоте. Может быть с таких мелочей и начинается умение слушать и слышать?
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