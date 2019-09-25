Форум
Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Да и щас не дёшево сигареты стоят. Смотрю я на своих знакомых, по 2 пачки в день выкуривают. 1000 теньге в день, в не куда. Был бы кайф, а так пустая трата денег. Хорошо что я не курю
25.09.19 15:30
Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: - *BOND* по 1,5 рубля помню . А "Magna" по 11,7 - не было такого . Так это было еще в 1981 году. И "Marlboro" тогда стоил 1.50. А "Magna" в 1989 году в...
25.09.19 15:05
юля елиссева
КНБ раскрыл цех по изготовлению оружия в Рудном
abaika95: ну взрывчатка то кому понадобилась?) Ну, дык, это, рыбу глушить!
25.09.19 14:58
Сергей_я
8 день без связи. Спасибо Билайну
Гога: Зайдите на сайт Билайн - там решайте . Сходите в офис. Все решается , если не сидеть на месте , а двигаться ! Да сайт там боты одни. А офис в центре, и если верить этим с сайта, смысла...
25.09.19 14:50
Сергей_я
8 день без связи. Спасибо Билайну
Гога: Ну тогда ждите от моря погоды . :-x и не предъявить же ничего, и выйти на кого-то кроме операторов-ботов выше нет возможности.
25.09.19 14:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит

«Автозак предоставляет более комфортные условия для диалога, чем митинг»
25 сентября 2019, 12:41 |  Мнения

Что такое демонстрация по-европейски, я увидел в шведском городе Мальмё в 2007 году - несколько десятков мужчин и женщин шли по одной из центральных улиц и выкрикивали какие-то лозунги. «А где полиция?» - спросил я знакомого шведа. Мне показали: пара-тройка человек в форме наблюдают за происходящим с обочины. Пояснив, что их задача - обеспечивать безопасность... протестующих.

И вот к чему приводит хвалёный западный либерализм - в 2018 году 15-летняя шведская школьница Грета ТУНБЕРГ отказалась ходить в школу по пятницам и вместо учебы стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, требуя выполнения Парижского соглашения по климату. А через год её поддержали миллионы жителей Земли, проведя в двух тысячах городов глобальную климатическую забастовку. Можно спорить о том, насколько правы Тунберг и её сторонники, можно рассуждать об адекватности поведения девочки, читающей нотации главам государств, но факт показательный - одиночный пикет привел к тектоническим подвижкам планетарного масштаба.

- Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что медлить нельзя, - обратилась Грета Тунберг 23 сентября к мировым лидерам, выступая на саммите ООН в защиту планеты. - Но, какое бы отчаяние я ни испытывала, я не могу поверить, что это так. Потому что если вы действительно всё понимаете и ничего не делаете, то вы – воплощение зла, и я отказываюсь в это верить.

В Великобритании 20 сентября в климатической забастовке приняли участие сотни тысяч человек. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что в Лондоне задержали... 7 человек за нарушение условий, предъявленных к этой акции. Уточнив, что один из задержанных подорвал петарду.

В Казахстане на следующий день, 21 сентября, полиция задержала 57 человек в двух городах - Нур-Султане и Алматы - за участие в несанкционированном митинге, на который в очередной раз призвал Мухтар Аблязов. Жесткость, проявленная при ликвидации беспорядков, порадовала шахматиста из Парижа - комментируя свою комбинацию, он выразил искреннюю признательность казахстанским властям за их усилия по увеличению протестной массы в стране.

И хотя президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил давать разрешения на митинги, если их организаторы «не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан», противоречия в словах и действиях здесь нет - задержанные за разрешением не обращались, а стало быть, выходом на улицу нарушили закон. Ну а свою приверженность демократическим принципам глава нашего государства ещё раз подтвердил в статье, опубликованной в американской газете The Hill накануне его поездки в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - как раз 21 сентября.

- Моё намерение – создать государство, которое слушает и, что ещё более важно, слышит голоса своих граждан, – заявил Токаев.

И здесь тоже всё прекрасно сходится, потому что автозак предоставляет гораздо более комфортные условия для диалога, чем многотысячная митингующая площадь. Только вот обеспечение безопасности в местах, где проходят акции протеста, и стремление хватать, стращать и не пущать - это движение в противоположных направлениях.

Из той же поездки в Швецию мне запомнилась школа, в которой для детей установлены высокие столы и стулья - чтобы ученик смотрел на подошедшего к нему учителя не снизу вверх, а на одной высоте. Может быть с таких мелочей и начинается умение слушать и слышать?
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.09.19 14:54 Без отопления и горячей воды на один день останется микрорайон Аэропорт в Костанае
25.09.19 13:43 КНБ раскрыл цех по изготовлению оружия в Рудном
25.09.19 13:14 Предложение снизить пенсионный возраст для женщин прокомментировал министр финансов
25.09.19 11:21 О рекламе и закладчиках наркотиков можно сообщать на WhatsApp
25.09.19 10:19 Сдать донорскую кровь просят костанайцев
25.09.19 09:11 У кого отключат электроэнергию на этой неделе в Костанае
24.09.19 21:27 «Долги «Иволги» будут выкуплены у Евразийского банка развития. Вопрос в цене»
24.09.19 19:49 25 сентября часть домов будет отключена от горячего водоснабжения в Костанае
24.09.19 16:51 Начальник уголовного розыска Мендыкаринского райотдела полиции Костанайской области уволен за дискредитацию органов
24.09.19 16:38 Прививать от гриппа жителей Костанайской области начнут 1 октября

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Имеющий уши да услышит
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 578
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.09.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Жесткость, проявленная при ликвидации беспорядков//

Что?) какая жесткость?) когото покалечили, истязали?) мирно на ручках носили до автобусов) или надо было еще пылинки по дороге сдувать с нарушителей порядка и закона?)
Как разгоняют митинги во Франции и США ? С применением водометов и газа) это нормально никого не смущает?)

Цитата- // поручил давать разрешения на митинги, если их организаторы «не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан», противоречия в словах и действиях здесь нет - задержанные за разрешением не обращались, а стало быть, выходом на улицу нарушили закон//

Все, точка) дальнейшие инсинуации тов. Гафурова мимо и не по теме) хотя и не лишены внутренней логики и смысла)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Премьер-министр РК 13 сентября назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, который 30 июля был освобожден Администрацией президента РК от должности акима Шымкента с формулировкой «кредит доверия исчерпан». Что произошло за полтора месяца?
Габидулла Абдрахимов открыл у руководства страны новую кредитную линию.
Премьер-министр решил, что экс-аким больше не будет подрывать авторитет власти.
Харизматичного чиновника решили держать поближе, чтобы не ушел в оппозицию.
Ничего. Продолжается процесс распределения чиновников между центрами силы.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 2
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх