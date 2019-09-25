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Сдать донорскую кровь просят костанайцев
Ксения РЕБИК
25 сентября 2019, 10:19 | Общество
Информацию о необходимости пополнить запас донорской крови сегодня, 25 сентября, распространила пресс-служба КГП "Областной центр крови".
Иллюстративное фото blog.grupopsn.pt
По их данным, кровь необходима для 20 пациентов, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях города.
- Требуется пополнение запасов всех групп крови с Rh(+) положительным и Rh(-) отрицательным резус-фактором, - сообщили в пресс-службе. - Просим всех неравнодушных и не имеющих противопоказаний к донорству откликнуться и обратиться для кроводачи.
Сдать кровь можно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 в Областном центре крови по адресу ул. Быковского, 4 "А". При себе необходимо иметь удостоверение личности.
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