Сдать донорскую кровь просят костанайцев

Информацию о необходимости пополнить запас донорской крови сегодня, 25 сентября, распространила пресс-служба КГП "Областной центр крови".

Иллюстративное фото blog.grupopsn.pt

По их данным, кровь необходима для 20 пациентов, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях города.

- Требуется пополнение запасов всех групп крови с Rh(+) положительным и Rh(-) отрицательным резус-фактором, - сообщили в пресс-службе. - Просим всех неравнодушных и не имеющих противопоказаний к донорству откликнуться и обратиться для кроводачи.

Сдать кровь можно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 в Областном центре крови по адресу ул. Быковского, 4 "А". При себе необходимо иметь удостоверение личности.