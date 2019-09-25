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Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Да и щас не дёшево сигареты стоят. Смотрю я на своих знакомых, по 2 пачки в день выкуривают. 1000 теньге в день, в не куда. Был бы кайф, а так пустая трата денег. Хорошо что я не курю
25.09.19 15:30
Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога: - *BOND* по 1,5 рубля помню . А "Magna" по 11,7 - не было такого . Так это было еще в 1981 году. И "Marlboro" тогда стоил 1.50. А "Magna" в 1989 году в...
25.09.19 15:05
юля елиссева
КНБ раскрыл цех по изготовлению оружия в Рудном
abaika95: ну взрывчатка то кому понадобилась?) Ну, дык, это, рыбу глушить!
25.09.19 14:58
Сергей_я
8 день без связи. Спасибо Билайну
Гога: Зайдите на сайт Билайн - там решайте . Сходите в офис. Все решается , если не сидеть на месте , а двигаться ! Да сайт там боты одни. А офис в центре, и если верить этим с сайта, смысла...
25.09.19 14:50
Сергей_я
8 день без связи. Спасибо Билайну
Гога: Ну тогда ждите от моря погоды . :-x и не предъявить же ничего, и выйти на кого-то кроме операторов-ботов выше нет возможности.
25.09.19 14:46
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Сдать донорскую кровь просят костанайцев

Ксения РЕБИК

25 сентября 2019, 10:19 |  Общество

Информацию о необходимости пополнить запас донорской крови сегодня, 25 сентября, распространила пресс-служба КГП "Областной центр крови".

Иллюстративное фото blog.grupopsn.pt

По их данным, кровь необходима для 20 пациентов, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях города.

- Требуется пополнение запасов всех групп крови с Rh(+) положительным и Rh(-) отрицательным резус-фактором, - сообщили в пресс-службе.  - Просим всех неравнодушных и не имеющих противопоказаний к донорству откликнуться и обратиться для кроводачи.

Сдать кровь можно в рабочие дни с 8.00 до 13.00 в Областном центре крови по адресу ул. Быковского, 4 "А". При себе необходимо иметь удостоверение личности.
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§ abaika95
Re: Сдать донорскую кровь просят костанайцев
abaika95


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Сообщений: 578
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 25.09.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ревнители порядка и морали) кто из местных сдал?) хотя из местных то только я Таноми и Кайрат наверно остались)
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