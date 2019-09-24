Будущую пенсию 35-летнего казахстанца рассчитали в ЕНПФ
В АО "ЕНПФ" рассчитали будущую пенсию среднестатистического казахстанца, передает Tengrinews.kz.
В ответе на официальный запрос редакции председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Жанат Курманов сообщил, что если взять для примера 35-летнего гражданина с зарплатой 170 тысяч тенге, то по достижении пенсионного возраста его прогнозная ежемесячная пенсия составит 125 тысяч тенге.
Он отметил, что прогнозная пенсия складывается из нескольких сумм: государственной базовой пенсионной выплаты из республиканского бюджета в размере 30 тысяч тенге и накопительной пенсии из ЕНПФ, сформированной за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) в размере 95 тысяч тенге.
Жанат Курманов пояснил, что все прогнозные величины указаны в ценах текущего года, то есть с учетом влияния инфляции. Прогноз основывается на следующих допущениях.
- начало трудовой деятельности с 22 лет;
- регулярность уплаты взносов – 12 раз в год;
- размер заработной платы до 35 лет на уровне среднего значения по РК.
Как сообщается, по состоянию на 1 июля 2019 года средний размер пенсионных накоплений по категории обязательных пенсионных взносов у мужчин составляет 1,2 миллиона тенге, у женщин – 0,9 миллиона тенге.
Жанат Курманов отметил, что в данном случае корректнее будет говорить не обо всех владельцах индивидуальных пенсионных счетов, а именно о текущих вкладчиках, выплачивающих обязательные пенсионные взносы.
Среднестатистическим вкладчиком ЕНПФ является вкладчик в возрасте 41 года, осуществляющий взносы восемь раз в год. Среди таких вкладчиков средние накопления у мужчин составили 1,5 миллиона тенге, у женщин - 1,1 миллиона тенге.
При этом средняя сумма пенсионных накоплений вкладчиков, осуществлявших регулярные ОПВ в течение всего периода функционирования накопительной пенсионной системы, составила у мужчин 5,1 миллиона тенге и у женщин – 3,9 миллиона тенге.
В заключение Жанат Курманов пояснил, что вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например для покупки жилья или получения образования, будет проработан правительством и Национальным Банком с участием ЕНПФ до конца года.
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