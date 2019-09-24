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Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного содержания в Костанае

Николай СОЛОВЬЕВ

24 сентября 2019, 13:25 |  Общество

В 2014 году костанайский ИВС был закрыт из-за несоответствия стандартам. С тех пор задержанные из областного центра отправлялись в рудненский ИВС, что вызывало критику  правозащитников. Сегодня, 24 сентября,  в Костанае открылся свежеотстроенный изолятор временного содержания.

Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ показал журналистам и представителям правозащитных организаций новое здание изолятора временного содержания, куда доставляются задержанные на срок до 72 часов.

Аким области оценил качество строительства и условия в ИВС

Дежурный видит каждое помещение в изоляторе на мониторе

Новое трехэтажное здание находится на территории ГУ «Управление полиции города Костаная»  по ул. Тауелсиздик. Как заявил генерал Аймагамбетов, здание соответствует международным нормам предъявляемым к учреждениям такого типа.

Камера для задержанных, где можно просидеть до 72 часов

Председатель Общественной  наблюдательной комиссии по Костанайской области Игорь КОЛОВ, присутствующий на открытии ИВС, также отметил, что  аналогов такого здания в стране нет.

Трехэтажное здание с цокольным этажом рассчитано на содержание 15 задержанных. Имеется отдельная камера для лиц с ограниченными возможностями.

Условия в камере для лиц с ограниченными возможностями

Так же для инвалидов предусмотрена душевая комната, и специальный подъемник на гусеничном ходу (камера для инвалидов находится на третьем этаже).

Специальный подъемник для транспортировки людей на коляске способен подниматься по лестницам

Также в здании есть комната свиданий, оборудованная, как и положено, бронированным стеклами и телефонной связью. В каждом помещении установлены камеры видеонаблюдения и сигнализация, за всем происходящим наблюдает дежурный.

Помещение для допроса задержанных

Присутствовавший на открытии аким области Архимед МУХАМБЕТОВ сообщил, что на строительство ИВС потрачено 341 млн тенге, из них 50 млн — на оборудование.

В прогулочном дворике на 3 этаже видно небо

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ drakon
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17388
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.09.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь нужно Экскурсию - провести.
Сами знаете, для кого.Можно даже
их закрыть, на пару часов... :lol: :oops:
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* Nikola_Esil
Re: Правозащитники оценили условия в новом изоляторе временного...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 24.09.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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