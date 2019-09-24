16-летняя Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Юная экоактивистка заявила, что человечество стоит на грани вымирания, передает Informburo.kz.

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Саммит ООН по климату, который проходит в рамках Генассамблеи, открыла ставшая не так давно популярной 16-летняя школьница из Швеции, экоактивистка Грета Тунберг. Она заявила, что её поколению придётся расхлёбывать последствия климатического изменения и обвинила мировых лидеров во лжи, сообщает сайт ООН.

"Вы возлагаете надежду на нас, на молодёжь. Как вы смеете?! Своими пустыми словами вы украли мои мечты, моё детство. Мне ещё повезло. Люди страдают, умирают. Разрушаются целые экосистемы. Мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете?" – сказала Грета Тунберг.

Она заявила, что сокращение эмиссий в течение 10 лет на 50% только на 50% приблизит жителей Земли к цели – ограничению глобального потепления в 1,5 градуса.

"Нашему поколению придётся как-то извлекать из атмосферы половину ваших выбросов в СО2, а технологий для этого практически нет. Нас не устраивает 50%, потому жить с этим придётся нам. Вы говорите, что слышите нас и понимаете, что медлить нельзя. Но, какое бы отчаяние я ни испытывала, я не могу поверить, что это так. Потому что если вы действительно всё понимаете и ничего не делаете, то вы – воплощение зла, и я отказываюсь в это верить", – сказала девочка.

Юную экоактивистку поддержал генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Молодые люди предлагают свои решения, призывают нас к ответственности и требуют срочных действий. Они правы: мы не справились со своей обязанностью защитить планету. Это нужно исправить", – призвал генеральный секретарь.

Он заявил, что если человечество прямо сейчас не изменит свой образ жизни, то под угрозой окажется сама наша жизнь.

В числе неотложных мер, которых требует Гутерриш: сокращение эмиссий парниковых газов, прекращение субсидирования энергодобывающей промышленности и переход с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии и введение налога на углероды.

"Мы загнали себя в яму. Для того, чтобы выбраться из неё, нужно для начала перестать её копать", – заявил глава ООН.

В 2018 году Грета Тунберг отказалась ходить в школу по пятницам и стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. Так она требовала от политиков выполнения Парижского соглашения по климату.

Акция Тунберг привлекла внимание во всем мире. 20 сентября в 150 странах мира миллионы молодых людей присоединились к инициативе Греты Тунберг и вышли на улицы, чтобы потребовать от старшего поколения взять на себя ответственность, спасти планету и будущее новых поколений.

Участники акции в Таиланде / Фото Reuters

Акция в Берлине / Фото Reuters

Сама девушка была номинирована на Нобелевскую премию мира. В Нью-Йорк Тунберг приплыла на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, и добиралась до США две недели через Атлантику.

Грета Тунберг на акции в США / Фото Reuters