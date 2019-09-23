Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай

31-летняя женщина выпала из двери тамбура поезда во время движения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Инцидент произошел 20 сентября около 5 часов утра. Женщина находилась в поезде Алматы - Костанай.

"В линейный отдел полиции на станции Шу поступило сообщение о том, что на 1328-м километре перегона Шыганак - Мын-Арал в пути следования пассажирского поезда 31-летняя женщина выпала из двери рабочего тамбура одного из вагонов. В результате она получила различные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Женщину госпитализировали в центральную районную больницу Приозерска.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба".

В данный момент проводится расследование.