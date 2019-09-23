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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: если без скидок то ты сьешь одну булочку, alex_60: а если со скидками, то две. Алекс, в любом случае, я съедаю 1 булочку. Вечером иногда - полторы. Например сегодня... :lol: :oops:
23.09.19 22:32
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки Алекс, у меня подъём в 6.00. В 6.30 завтрак. Просто не охота вставать 5.30 утра... :lol: :oops:
23.09.19 21:35
Гога
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Маркс: - Как всегда 100% правы !!Экономия на тенге , а крика на миллион - вот какие мы ,власть ,хорошие , заботимся о народе день и ночь ! :lol: :lol:
23.09.19 21:14
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: а за счёт повышающегося товарооборота. Ты хочешь сказать, если без скидок то ты сьешь одну булочку, а если со скидками, то две. А если скидка будет еще больше то четыре съешь.
23.09.19 20:28
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки А ты что вечером. Почему то.
23.09.19 20:24
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Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай

23 сентября 2019, 15:54 |  Происшествия

31-летняя женщина выпала из двери тамбура поезда во время движения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Инцидент произошел 20 сентября около 5 часов утра. Женщина находилась в поезде Алматы - Костанай.

"В линейный отдел полиции на станции Шу поступило сообщение о том, что на 1328-м километре перегона Шыганак - Мын-Арал в пути следования пассажирского поезда 31-летняя женщина выпала из двери рабочего тамбура одного из вагонов. В результате она получила различные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте. 

Женщину госпитализировали в центральную районную больницу Приозерска. 

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба".

В данный момент проводится расследование.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3177
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 23.09.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не понятно. Толи сама по пьяни свалилась, Толи вытолкали ее, одно знаю, на подходе к Челябинск со стороны Миасс, есть резкий поворот где падали пьяные проводники, ну те что флажки держат на последнем выгоне.
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§ drakon
Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17385
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Толи сама по пьяни свалилась, Толи вытолкали ее,

А может опять, её снасильничать - хотели... :-o ;-)
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§ Nikola_Esil
Re: Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 23.09.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она, наверное, курила в тамбуре и оперлась спиной на дверь от чего та открылась. Не зря минздрав предупреждает, что курение вредит здоровью.
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§ MedVed820607
Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 23.09.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nikola_Esil:
оперлась спиной на дверь от чего та открылась.

Насколько помню в поездах двери внутрь вагона открываются. Так что не катит...Как вариант были повреждены резиновые муфты переходов из-за чего она и могла "упасть" в сторону. Еще вариант упасть мимо мостика на буксы. Но это нужно реально как-то извернуться... Обычно при переходе всегда рукой держишся за поручни.
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