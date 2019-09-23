Женщина выпала из поезда Алматы - Костанай
31-летняя женщина выпала из двери тамбура поезда во время движения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Инцидент произошел 20 сентября около 5 часов утра. Женщина находилась в поезде Алматы - Костанай.
"В линейный отдел полиции на станции Шу поступило сообщение о том, что на 1328-м километре перегона Шыганак - Мын-Арал в пути следования пассажирского поезда 31-летняя женщина выпала из двери рабочего тамбура одного из вагонов. В результате она получила различные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.
Женщину госпитализировали в центральную районную больницу Приозерска.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба".
В данный момент проводится расследование.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: если без скидок то ты сьешь одну булочку, alex_60: а если со скидками, то две. Алекс, в любом случае, я съедаю 1 булочку. Вечером иногда - полторы. Например сегодня... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки Алекс, у меня подъём в 6.00. В 6.30 завтрак. Просто не охота вставать 5.30 утра... :lol: :oops:
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Маркс: - Как всегда 100% правы !!Экономия на тенге , а крика на миллион - вот какие мы ,власть ,хорошие , заботимся о народе день и ночь ! :lol: :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: а за счёт повышающегося товарооборота. Ты хочешь сказать, если без скидок то ты сьешь одну булочку, а если со скидками, то две. А если скидка будет еще больше то четыре съешь.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Бюргеры же утром свежие до завтрака покупают. Булочки А ты что вечером. Почему то.