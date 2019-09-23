Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области

Такое задание получили акимы городов и районов сегодня, 23 сентября. В областном акимате с участием исполнительной власти всех регионов обсудили механизмы удержания цен на социально-значимые товары.

Иллюстративное фото dkhp.ru

Их 19, и сейчас по 15 из них зафиксирован подъем цен.

- Рост цен более чем на 5% с начала года (январь – август) отмечен на муку - на 29,3%, хлеб из муки 1 сорта – на 13,8%, рожки - на 23,0%, рис - на 31,7%, крупу гречневую - на 25%, масло сливочное - на 10,8%, говядину - на 6,5%), мясо кур - на 16,0%, молоко 2,5% жирности - на 8,6%, кефир 2,5% жирности - на 6,1%, картофель - на 9,9%, морковь - на 28,6%, лук- на 41,9%, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Жансултан ТАУКЕНОВ. - Цены на муку, хлеб, рожки и молочную продукцию повысились по причине роста цен на сырье. Пшеница продовольственная стоит от 60 до 75 тыс. тенге за тонну, молоко, сдаваемое на переработку, подорожало с 90 до 110 тенге за литр.

Было подчеркнуто, что по Костанаю выросшие цены на 15 социально значимых товаров выше среднеобластных значений. Есть свои критические - в понимании исполнительной власти - цены и в других городах и районах области.

- Люди часто задают вопросы по неоправданному повышению цен на формовой хлеб - до 100 тенге за булку, - отметил Таукенов. - Необходимо не допустить необоснованного увеличения цены на такой хлеб из муки 1 сорта выше 80 тенге за булку. Нужно усилить работу по установлению предельной надбавки в розничной торговле на этот хлеб в пределах 3-4 тенге на булку.

Мера, предназначенная для хлебопекарных предприятий - поставки на них муки из стабфонда. За организацию этой работы с пекарнями и заключение меморандумов с торговлей должны отвечать акиматы. Пока, по оценке акима области, местные власти действуют не очень эффективно. Например, из заложенных в стабилизационный фонд 900 тонн муки районами выбрано лишь около 10 тонн.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил подчиненным в течение 10 дней подписать меморандумы с предприятиями торговли о сдерживании цен на социально значимые продукты.

- Их надо убедить. Договариваться с ними. Есть же сегодня механизмы. Они могут не только брать продукцию стабфонда, им надо предлагать льготные кредиты, а в обмен от них получать встречные обязательства - не накручивать цены. Не только выше предельных значений на социально значимые продукты, но на некоторые товары, на хлеб, например, муку первого сорта вообще не поднимать, - сказал аким области.

Будет продолжено проведение ярмарок. В Костанае в конце сентября пройдет ярмарка, цены на которой обещаны на 15-20% ниже рыночных.