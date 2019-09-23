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abaika95: не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого ) Даже если исковые требования одни и те же в нескольких делах, состав лиц -...
23.09.19 15:24
abaika95
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Цитата- // вот такая стоимость.. // 850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?) Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация) Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в...
23.09.19 15:20
abaika95
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
Цитата- // Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный// Ну так подождите) второе то дело...
23.09.19 15:16
drakon
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60: 13 евроцентов за буханку.для 1012: до каких пор будут грабить народ Вот такая стоимость хлеба,со скидкой,на этой b.radikal.ru неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400 и 500...
23.09.19 15:14
Сталкер
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
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23.09.19 15:08
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Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области

Галина КАТКОВА

23 сентября 2019, 12:09 |  Государство

Такое задание получили акимы городов и районов сегодня, 23 сентября. В областном акимате с участием исполнительной власти всех регионов обсудили механизмы удержания цен на социально-значимые товары.

Иллюстративное фото dkhp.ru

Их 19, и сейчас по 15 из них зафиксирован подъем цен.

 

- Рост цен более чем на 5% с начала года (январь – август) отмечен на муку - на 29,3%, хлеб из муки 1 сорта – на 13,8%, рожки - на 23,0%, рис - на 31,7%, крупу гречневую - на 25%, масло сливочное - на 10,8%, говядину - на 6,5%), мясо кур - на 16,0%, молоко 2,5% жирности - на 8,6%, кефир 2,5% жирности - на 6,1%, картофель - на 9,9%, морковь - на 28,6%, лук- на 41,9%, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Жансултан ТАУКЕНОВ. - Цены на муку, хлеб, рожки и молочную продукцию повысились по причине роста цен на сырье. Пшеница продовольственная стоит от 60 до 75 тыс. тенге за тонну, молоко, сдаваемое на переработку, подорожало с 90 до 110 тенге за литр.

Было подчеркнуто, что по Костанаю выросшие цены на 15 социально значимых товаров выше среднеобластных значений. Есть свои критические - в понимании исполнительной власти - цены и в других городах и районах области.

- Люди часто задают вопросы по неоправданному повышению цен на формовой хлеб - до 100 тенге за булку, - отметил Таукенов. - Необходимо не допустить необоснованного увеличения цены на такой хлеб из муки 1 сорта выше 80 тенге за булку. Нужно усилить работу по установлению предельной надбавки в розничной торговле на этот хлеб в пределах 3-4 тенге на булку.

Мера, предназначенная для хлебопекарных предприятий - поставки на них муки из стабфонда. За организацию этой работы с пекарнями и заключение меморандумов с торговлей должны отвечать акиматы. Пока, по оценке акима области, местные власти действуют не очень эффективно. Например, из заложенных в стабилизационный фонд 900 тонн муки районами выбрано лишь около 10 тонн.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил подчиненным в течение 10 дней подписать меморандумы с предприятиями торговли о сдерживании цен на социально значимые продукты.

- Их надо убедить. Договариваться с ними. Есть же сегодня механизмы. Они могут не только брать продукцию стабфонда, им надо предлагать льготные кредиты, а в обмен от них получать встречные обязательства - не накручивать цены. Не только выше предельных значений на социально значимые продукты, но на некоторые товары, на хлеб, например, муку первого сорта вообще не поднимать, - сказал аким области.

Будет продолжено проведение ярмарок. В Костанае в конце сентября пройдет ярмарка, цены на которой обещаны на 15-20% ниже рыночных.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17377
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почём хлеб, для норода?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Почём хлеб, для норода?.


13 евроцентов за буханку.для
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§ 1012
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
1012


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 23.09.19
Отправлено: 23.09.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
до каких пор будут грабить народ
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* maxsaf
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3289
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морковь, помню в детстве, насажали, что потом не знали куда девать. Ну с ней то какие проблемы?
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§ alex_60
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5019
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.09.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то свекла не вошла
в перечень социально значимых товаров.
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§ abaika95
Re: Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 561
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что и следовало ожидать после такого лета)

Цитата- // Необходимо не допустить необоснованного увеличения цены на такой хлеб из муки 1 сорта выше 80 тенге за булку//

Надеюсь удержат, иначе швах.
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§ drakon
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17377
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.09.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
13 евроцентов за буханку.для

Цитата:
1012:
до каких пор будут грабить народ

Вот такая стоимость хлеба,со скидкой,на этой

неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400
и 500 граммов... :lol: :-o
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§ abaika95
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 561
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.09.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // вот такая стоимость.. //

850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?)

Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация)


Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в обиду будь сказано) а так, просто субъективное мнение)
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