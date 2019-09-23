Регистрация авто в Казахстане частично приостановлена
В Казахстане приостановлен прием документов на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Госкорпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай.
Фото ©Турар Казангапов
По его словам, это связано с техническими работами в базе данных.
"Уважаемые автовладельцы! 23 сентября 2019 года в связи с техническими работами в базе данных МВД РК прием документов в специализированных ЦОНах на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта будет приостановлен с 10.30 до 12.30 и с 17.00 до 19.00", - сообщил Мурат Жуманбай на своей странице в Facebok.
"К слову, эта же услуга не будет доступна в обозначенное время и на портале электронного правительства. Просим проявить понимание", - дополнил он.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 202
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
abaika95: не могут же они в одном деле вынести решение которое напрочь закрывает рассмотрение дела другого ) Даже если исковые требования одни и те же в нескольких делах, состав лиц -...
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
Цитата- // вот такая стоимость.. // 850 тнг за два пакета хлеба?) со скидкой?) Ну нам до вас еще расти и расти, ясно же Германия цивилизация) Хотя едали мы ваш хлеб, безвкусная химоза,не в...
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
Цитата- // Но в любом случае, представляю, какие там подводные течения были даже с этим решением... Это огромный сдвиг. Но всё же, на мой взгляд, недостаточный// Ну так подождите) второе то дело...
Цены на формовой хлеб будут сдерживать в Костанайской области
alex_60: 13 евроцентов за буханку.для 1012: до каких пор будут грабить народ Вот такая стоимость хлеба,со скидкой,на этой b.radikal.ru неделе у нас. 2€, за 2 пакета, весом 400 и 500...
Рудненское колесо обозрения признано опасным для посетителей, эксплуатировать его нельзя
abaika95: abaika95: полный демонтаж обьекта почему не хотят производить то?) Так именно это и "не понравилось"... Как высказывал мнение на подготовках этого дела к...