Регистрация авто в Казахстане частично приостановлена

В Казахстане приостановлен прием документов на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил директор по связям с общественностью Госкорпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай.

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По его словам, это связано с техническими работами в базе данных.

"Уважаемые автовладельцы! 23 сентября 2019 года в связи с техническими работами в базе данных МВД РК прием документов в специализированных ЦОНах на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта будет приостановлен с 10.30 до 12.30 и с 17.00 до 19.00", - сообщил Мурат Жуманбай на своей странице в Facebok.

"К слову, эта же услуга не будет доступна в обозначенное время и на портале электронного правительства. Просим проявить понимание", - дополнил он.