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arman_kst
"Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в концовке матча
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22.09.19 19:56
denfostr
«Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае
Не поделился с своими коллегами, вот и слили его с потрохами.
22.09.19 19:00
yudjin
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Тот самый: А до этого авоськи верёвочные и сумки тканевые. Я и сейчас пользуюсь... две штуки сохранилось. Крепче советской авоськи ничего нет, когда банки с соленьями в подвал отношу. Недавно,...
22.09.19 18:37
Козлов я
"Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в концовке матча
С 59 очками "Тобол" вернулся на первое место в КПЛ, опережая "Кайрат" на три балла Почему в спортивных новостях постоянные ляпы? Не 59 очков ,а 58. Не на три балла,а на два. И...
22.09.19 18:20
denfostr
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
Умора. Деньги могут спасти экологию. А как же воровство и всепоглощающая коррупция? Под экологию, надо ж возводить и созидать перерабатывабщие цеха, а не тупо закапывать в землю пластик.
22.09.19 17:14
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"Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в концовке матча

vesti.kz

22 сентября 2019, 18:01 |  Спорт
Карагандинский "Шахтер" проиграл костанайскому "Тоболу" в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz
 
 
Встреча 27-го тура прошла сегодня, 22 сентября, и завершилась со счетом 0:1. 
 
С 53-й минуты "Шахтер" играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Марата Шахметова, а исход матча на 83-й минуте решил гол защитника "Тобола" и сборной ЦАР Фернандера Кассая. 
 
 
С 58 очками "Тобол" вернулся на первое место в КПЛ, опережая "Кайрат" на два очка. На седьмом месте с 33 очками располагается "Шахтер".  В этом же туре "Астана" проиграла в Талдыкоргане "Жетысу" со счетом 2:1.
 
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§ Козлов я
Re: "Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 415
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.09.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С 59 очками "Тобол" вернулся на первое место в КПЛ, опережая "Кайрат" на три балла

Почему в спортивных новостях постоянные ляпы?
Не 59 очков ,а 58. Не на три балла,а на два. И не балла ,а очка.
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§ arman_kst
Re: "Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.09.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы
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