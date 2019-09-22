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"Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в концовке матча
vesti.kz
22 сентября 2019, 18:01 | Спорт
Карагандинский "Шахтер" проиграл костанайскому "Тоболу" в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча 27-го тура прошла сегодня, 22 сентября, и завершилась со счетом 0:1.
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