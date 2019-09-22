"Тобол" вырвал победу над "Шахтером" в концовке матча

Карагандинский "Шахтер" проиграл костанайскому "Тоболу" в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Встреча 27-го тура прошла сегодня, 22 сентября, и завершилась со счетом 0:1.

С 53-й минуты "Шахтер" играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Марата Шахметова, а исход матча на 83-й минуте решил гол защитника "Тобола" и сборной ЦАР Фернандера Кассая.

С 58 очками "Тобол" вернулся на первое место в КПЛ, опережая "Кайрат" на два очка. На седьмом месте с 33 очками располагается "Шахтер". В этом же туре "Астана" проиграла в Талдыкоргане "Жетысу" со счетом 2:1.