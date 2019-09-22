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Глубоко возмущены: Казахстанская федерация бокса обратилась к AIBA по поводу Левита

22 сентября 2019, 09:18 |  Спорт

Казахстанская федерация бокса направила письмо временно исполняющему обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мухаммеду Мустасану. Письмо опубликовал Национальный олимпийский комитет, сообщает Sputnik. 

Федерация выражает возмущение итогом поединка Василия Левита и эквадорского боксера в полуфинале чемпионата мира в России и заявляет, что будет требовать объяснений после чемпионата.

"В ходе предварительных поединков судьями было сделано несколько сомнительных с нашей точки зрения решений. Самое глубокое возмущение вызвало решение о бое в полуфинале весовой категории до 91 килограмма между Василием Левитом из Казахстана и Хулио Цезаром Кастилльо Торесом из Эквадора", - говорится в письме, подписанном исполнительным директором КФБ Бекжаном Бектеновым.

Отмечается, что эксперты, видевшие этот поединок – не только казахстанские, но и зарубежные, такие как Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Григорий Дрозд – безоговорочно отдали победу в этом бою Василию Левиту.

"Преимущество казахстанского боксера во всех трех раундах было очевидно для всех, кто обладает зрением. Однако судьи AIBA, очевидно, используют собственные методы оценки, о которых они не рассказали общественности. Три судьи – представители США, Южной Кореи и Уганды - отдали победу эквадорскому боксеру. Причем уважаемый судья из Южной Кореи присудил победу оппоненту Левита со счетом 30:27!" - указывается в документе.

Болельщики и эксперты во всем мире имели удовольствие видеть этот поединок во всех деталях благодаря прекрасной телевизионной и интернет-трансляции, и абсолютное большинство считает Левита победителем.

Также в письме поясняется, почему тренеры Левита не смогли сразу подать протест и добиться пересмотра решения.

"Но в этом случае секунданты боксера не могли справиться с ситуацией. Казахстанские тренеры просто не поверили своим глазам, когда увидели, как поднимают руку эквадорскому боксеру. Они не смогли справиться со своими эмоциями и покинули ринг. Через несколько секунд тренер вернулся, но принять желтую карточку у него отказались", - указывает Бектенов.

Он также напомнил, что похожая ситуация произошла в Левитом на Олимпиаде в Рио.

"После боя Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко. Позорное судейское решение во время Олимпиады весь мир назвал ограблением. После него произошло много событий, и AIBA заявляла, что проведет кардинальные реформы, которые исключат коррупцию. Казахстанская федерация бокса поверила, что AIBA сдержит обещания на чемпионате мира в Екатеринбурге. Но опять столкнулась с разочарованием", - говорится в письме.

Казахстан много лет активно поддерживал начинания AIBA и даже был назван лучшей боксерской федерацией.

"Мы с воодушевлением принимали заявления о том, что AIBA сделает все, чтобы вернуться в олимпийскую семью. Мы готовы были сделать все возможное для этого. Сегодня день финала. Мы бы хотели попросить вас сделать все возможное для обеспечения честного и прозрачного судейства на сегодняшних соревнованиях", - попросил Бектенов.

Затем, сразу по завершению чемпионата, Казахстанская федерация бокса потребует официального разъяснения всех вопросов, касающихся судейства на соревнованиях AIBA, а также о мерах, которые будут предприняты для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
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