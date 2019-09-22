Глубоко возмущены: Казахстанская федерация бокса обратилась к AIBA по поводу Левита

Казахстанская федерация бокса направила письмо временно исполняющему обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Мухаммеду Мустасану. Письмо опубликовал Национальный олимпийский комитет, сообщает Sputnik.

Федерация выражает возмущение итогом поединка Василия Левита и эквадорского боксера в полуфинале чемпионата мира в России и заявляет, что будет требовать объяснений после чемпионата.

"В ходе предварительных поединков судьями было сделано несколько сомнительных с нашей точки зрения решений. Самое глубокое возмущение вызвало решение о бое в полуфинале весовой категории до 91 килограмма между Василием Левитом из Казахстана и Хулио Цезаром Кастилльо Торесом из Эквадора", - говорится в письме, подписанном исполнительным директором КФБ Бекжаном Бектеновым.

Отмечается, что эксперты, видевшие этот поединок – не только казахстанские, но и зарубежные, такие как Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Григорий Дрозд – безоговорочно отдали победу в этом бою Василию Левиту.

"Преимущество казахстанского боксера во всех трех раундах было очевидно для всех, кто обладает зрением. Однако судьи AIBA, очевидно, используют собственные методы оценки, о которых они не рассказали общественности. Три судьи – представители США, Южной Кореи и Уганды - отдали победу эквадорскому боксеру. Причем уважаемый судья из Южной Кореи присудил победу оппоненту Левита со счетом 30:27!" - указывается в документе.

Болельщики и эксперты во всем мире имели удовольствие видеть этот поединок во всех деталях благодаря прекрасной телевизионной и интернет-трансляции, и абсолютное большинство считает Левита победителем.

Также в письме поясняется, почему тренеры Левита не смогли сразу подать протест и добиться пересмотра решения.

"Но в этом случае секунданты боксера не могли справиться с ситуацией. Казахстанские тренеры просто не поверили своим глазам, когда увидели, как поднимают руку эквадорскому боксеру. Они не смогли справиться со своими эмоциями и покинули ринг. Через несколько секунд тренер вернулся, но принять желтую карточку у него отказались", - указывает Бектенов.

Он также напомнил, что похожая ситуация произошла в Левитом на Олимпиаде в Рио.

"После боя Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко. Позорное судейское решение во время Олимпиады весь мир назвал ограблением. После него произошло много событий, и AIBA заявляла, что проведет кардинальные реформы, которые исключат коррупцию. Казахстанская федерация бокса поверила, что AIBA сдержит обещания на чемпионате мира в Екатеринбурге. Но опять столкнулась с разочарованием", - говорится в письме.

Казахстан много лет активно поддерживал начинания AIBA и даже был назван лучшей боксерской федерацией.

"Мы с воодушевлением принимали заявления о том, что AIBA сделает все, чтобы вернуться в олимпийскую семью. Мы готовы были сделать все возможное для этого. Сегодня день финала. Мы бы хотели попросить вас сделать все возможное для обеспечения честного и прозрачного судейства на сегодняшних соревнованиях", - попросил Бектенов.

Затем, сразу по завершению чемпионата, Казахстанская федерация бокса потребует официального разъяснения всех вопросов, касающихся судейства на соревнованиях AIBA, а также о мерах, которые будут предприняты для предотвращения подобных ситуаций в будущем.