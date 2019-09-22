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Узбекистан и Россия обошли Казахстан в медальном зачёте чемпионата мира по боксу

informburo.kz/

22 сентября 2019, 08:26 |  Спорт

Мужская сборная Казахстана по боксу выиграла шесть медалей на чемпионате мира, который с 9 по 21 сентября проходил в Екатеринбурге, сообщает informburo.kz. Единственное золото национальной команде принёс Бекзат Нурдаулетов из Туркестанской области.

Единогласным решением судей он в финале победил узбека Дильшодбека Рузметова – 5:0 (81 кг).

В предыдущем бое Нурдаулетов сотворил главную сенсацию ЧМ-2019, одолев на ринге "Екатеринбург EXPO" четырёхкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона – Хулио Сесара Ла Круса (4:1). При этом во втором раунде знаменитый кубинец был отправлен в нокдаун.

Не смог повторить результат своего соотечественника кызылординец Камшыбек Кункабаев. Титула чемпиона мира его лишил другой представитель Узбекистана – Баходир Жалолов (0:5, свыше 91 кг).

 

Сакен Бибосынов (52 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Турсынбай Кулахмет (75 кг) и Василий Левит (91 кг) потерпели поражение в полуфинале и автоматически стали бронзовыми призёрами чемпионата мира. Левита одолел эквадорец Хулио Сесар Кастильо Торрес (2:3).

На ЧМ-2017 Левит также занял третье место. В 2016 году Василий дошёл до финала Олимпиады.

 

Чемпион мира 2017 года Кайрат Ералиев в 1/4 финала весовой категории до 56 кг уступил Миразизбеку Мирзахалилову из Узбекистана (1:4).

Медальный зачёт чемпионата мира. Тройка сильнейших:

  1. Узбекистан – 5 медалей (золото – 3, серебро – 1, бронза – 1).
  2. Россия – 4 медали (золото – 3, бронза – 1).
  3. Казахстан – 6 медалей (золото – 1, серебро – 1, бронза – 4).

ЧМ-2019 стал первым для Галымбека Кенжебаева в качестве главного тренера сборной Казахстана. На этом посту он в декабре 2018 года сменил Мырзагали Айтжанова, который возглавлял национальную команду почти девять лет. Республиканская федерация решилась на рокировку после того, как отечественные мастера кожаной перчатки показали худший результат на Азиаде за всю её историю.

Результаты казахстанских боксёров на предыдущих ЧМ:

1993 год: бронза – 1; 15-е место.

1995 год: серебро – 1, бронза – 1; 9-е место.

1997 год: серебро – 1, бронза – 1; 8-е место.

1999 год: золото – 1, серебро – 1, бронза – 1; 5-е место.

2001 год: серебро – 1; 11-е место.

2003 год: золото – 2; 3-е место.

2005 год: золото – 2, бронза – 3; 3-е место.

2007 год: золото – 1, бронза – 2; 5-е место.

2009 год: бронза – 1; 14-е место.

2011 год: серебро – 2, бронза – 2; 7-е место.

2013 год: золото – 4, серебро – 2, бронза – 2; 1-е место.

2015 год: серебро – 2; 8-е место.

2017 год: золото – 1, серебро – 2, бронза – 3; 3-е место.
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