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таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60 Давно замечено, что Вам становится плохо, когда у других всё хорошо! Сочувствую Дракону, ему больше всех достаётся подковырок
21.09.19 22:55
elektron
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф: И да кстати, о качестве вообще и речи не было, колбасу можно было сразу есть, а не коту сначала давать. ;-)
21.09.19 22:33
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: А сами вот опять ни к месту Как раз к месту!К культур-мультур! Маленькая месть! 8-)
21.09.19 22:32
elektron
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф: то что производилось в этих цехах это никого не интересовало. Наглая лож, все как то жили и пользовались. Было конечно несколько пенкирсонов в городе, как и в стране. Типа сегодняшних...
21.09.19 22:31
elektron
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Добринцофф: Вас то какая муха укусила? Добринцофф: Я никак не пойму чем не угодили тов.Воронину все эти люди? может налогами? Добринцофф: Если он не ездит по морям ,не ходит к косметологу...
21.09.19 22:27
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Штормовое предупреждение из-за грозы и снега объявили в Казахстане

Tengrinews.kz

21 сентября 2019, 18:35 |  Общество

Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и ряде областей Казахстана из-за сильного ветра,  грозы и мокрого снега, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Фото ©Турар Казангапов

В столице 22 сентября утром и днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидаются гроза, град. Вероятность шторма 85-90 процентов.

В этот же день в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, западный 15-20 метров в секунду.

В Актау 22 сентября ожидаются временами гроза, ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду.

Днем 22 сентября в Кызылординской области местами - гроза, пыльная буря, шквал. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100 процентов.

23 сентября в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях - ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Ночью 24 сентября местами ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, заморозки 1-3 градуса.

23-24 сентября в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду. Ночью 23 сентября местами ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, заморозки 1-3 градуса.

23-24 сентября в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров и более. Вероятность шторма 90-95 процентов. 
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