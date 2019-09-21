Штормовое предупреждение из-за грозы и снега объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и ряде областей Казахстана из-за сильного ветра, грозы и мокрого снега, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Фото ©Турар Казангапов

В столице 22 сентября утром и днем ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 метров в секунду. Днем ожидаются гроза, град. Вероятность шторма 85-90 процентов.

В этот же день в Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, западный 15-20 метров в секунду.

В Актау 22 сентября ожидаются временами гроза, ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду.

Днем 22 сентября в Кызылординской области местами - гроза, пыльная буря, шквал. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100 процентов.

23 сентября в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях - ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Ночью 24 сентября местами ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, заморозки 1-3 градуса.

23-24 сентября в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду. Ночью 23 сентября местами ожидаются осадки: дождь, мокрый снег, заморозки 1-3 градуса.

23-24 сентября в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров и более. Вероятность шторма 90-95 процентов.