Премьер-министр РК 13 сентября назначил своим советником Габидуллу Абдрахимова, который 30 июля был освобожден Администрацией президента РК от должности акима Шымкента с формулировкой «кредит доверия исчерпан». Что произошло за полтора месяца? Габидулла Абдрахимов открыл у руководства страны новую кредитную линию.

Премьер-министр решил, что экс-аким больше не будет подрывать авторитет власти.

Харизматичного чиновника решили держать поближе, чтобы не ушел в оппозицию.

Ничего. Продолжается процесс распределения чиновников между центрами силы.

