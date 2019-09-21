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Butch
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drakon: Это брусчатка? Покрытие на фотографии с котом.
21.09.19 17:55
Butch
Николай ВОРОНИН: Шума много, был бы результат
Товарищ Воронин по-моему ошибается. "Хабар" даже немного и скромничает описывая прелесть нашей жизни. Как раз таки на основании количества магазинов, салонов как-бы красоты и официантов.
21.09.19 17:50
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Эх, Нур-Султан, воюет с народом. А у нас более "приземлёные" дела. Вот кот у кого то - пропал. c.radikal.ru Нашедшему 150€, вознаграждение... :lol: :oops: :-P
21.09.19 17:31
electro
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
drakon: спрашиваю, за что... за компанию... :-x
21.09.19 17:21
Butch
В Алматы и столице полиция начала задержания направляющихся на акции протеста
Ошиблись наверное господа полицейские. Сказано же ясно - митинги будут разрешены тчк. "Верую ибо абсурдно" ;-)
21.09.19 17:18
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Скончался аким Карасуского райна Алмабек Шамшиев

21 сентября 2019, 14:12 |  Государство

20 сентября скончался Алмабек Куанышевич Шамшиев, с января 2013 года он работал акимом Карасуского района Костанайской области. 

 

Прощание состоится 23 сентября в 11.00 в областной мечети по ул. Маяковского. Поминальный обед состоится в ресторане «Премиум Палас» по адресу ул.Кобланды батыра, 27 в 13.00

Шамшиев Алмабек Куанышевич

Дата рождения: 03.05.1956

Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата

Образование:

- Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева (1978);

- Костанайский социально-технический университет (2007),

Ученый-агроном;

- Бакалавр государственного местного управления

Трудовой стаж:

- Агроном, главный агроном, секретарь парткома, директор совхоза (1978-1994);

- Заместитель генерального директора АО «Сервис-Центр», первый заместитель генерального директора ОАЗО «Аракс» (1994-1996);

- Генеральный директор ТОО «Казинвестсервис» (1996-2002);

- Директор ТОО «Адал-Ак» (2002-2004);

- Советник акима города Костаная (2004-2005);

- Заместитель акима города Костаная (2005-2008);

- Заместитель начальника отдела строительства города Костаная (2008);

- Директор департамента Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Костанайской области (2008-2010);

- Заместитель акима Костанайского района (2010-2012);

- Заместитель акима города Костаная (2012-2013);

- Аким Карасуского района Костанайской области (с 01.2013)
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§ arman_kst
Скончался аким Карасуского райна Алмабек Шамшиев
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 346
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 21.09.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иманды болсын. 62 года вроде.

[Исправлено: arman_kst, 21.09.2019 - 14:46]
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