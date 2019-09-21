Скончался аким Карасуского райна Алмабек Шамшиев
20 сентября скончался Алмабек Куанышевич Шамшиев, с января 2013 года он работал акимом Карасуского района Костанайской области.
Прощание состоится 23 сентября в 11.00 в областной мечети по ул. Маяковского. Поминальный обед состоится в ресторане «Премиум Палас» по адресу ул.Кобланды батыра, 27 в 13.00
Шамшиев Алмабек Куанышевич
Дата рождения: 03.05.1956
Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата
Образование:
- Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева (1978);
- Костанайский социально-технический университет (2007),
Ученый-агроном;
- Бакалавр государственного местного управления
Трудовой стаж:
- Агроном, главный агроном, секретарь парткома, директор совхоза (1978-1994);
- Заместитель генерального директора АО «Сервис-Центр», первый заместитель генерального директора ОАЗО «Аракс» (1994-1996);
- Генеральный директор ТОО «Казинвестсервис» (1996-2002);
- Директор ТОО «Адал-Ак» (2002-2004);
- Советник акима города Костаная (2004-2005);
- Заместитель акима города Костаная (2005-2008);
- Заместитель начальника отдела строительства города Костаная (2008);
- Директор департамента Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Костанайской области (2008-2010);
- Заместитель акима Костанайского района (2010-2012);
- Заместитель акима города Костаная (2012-2013);
- Аким Карасуского района Костанайской области (с 01.2013)
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