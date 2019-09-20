В ближайшие три дня в Костанайской области будет дождливо и ветрено
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков в субботу, 21 сентября, на большей части территории области будут идти дожди, сопровождаемые грозами, возможен туман. В воскресенье и понедельник дождь усилится, местами пройдут грозы, вероятно выпадение града.
Фото Ксении РЕБИК
- В субботу, 21 сентября, ожидается холодная ночь,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - температура воздуха не поднимется выше 2-7 град, а почве возможны заморозки до -3 °С. Днем температура воздуха ожидается в пределах 12-17 градусов, лишь местами будет тепло — до 22 °С. В областном центре термометры покажут 12-14 градусов. В воскресенье и понедельник, 22-23 сентября, ночи станут будут теплее — 5-10, местами 13 градусов, в дневное время воздух прогреется до 10-15, местами 18 градусов.
Ветер в ближайшие три дня ожидается довольно сильный — 15-20 м/с, преимущественно северо-западного направления. В воскресенье временами скорость ветра будет усиливаться до 23-28 м/с.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 155
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
УБОП вернут в Казахстане
Как будто что-то изменится, так и будут заниматься решением своих личных экономических задач.
Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
7 тонн продукции собираются экспортировать Серьезный экспортный объем :-)
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
таноми52: Вежливость по отношению к учителю, как и к людям вообще, и уважение - это разные вещи. Ну объясните мне, за что будет ученик уважать учителя, если последний постоянно заставляет его...
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
сейчас врач и учитель не защищен от таких "клиентов" и да, от осинки не родятся апельсинки, возможно в семье "щенка" нездоровая атмосфера
Водитель ГАЗели пострадал после столкновения с КамАЗом в Костанайской области
хм, на видео с места дтп КамАз с прицепом стоит на проезжей части, а не на обочине, и тормозной след от ГАЗели по дороге тоже четко виден