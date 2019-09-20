В ближайшие три дня в Костанайской области будет дождливо и ветрено

По прогнозам синоптиков в субботу, 21 сентября, на большей части территории области будут идти дожди, сопровождаемые грозами, возможен туман. В воскресенье и понедельник дождь усилится, местами пройдут грозы, вероятно выпадение града.

Фото Ксении РЕБИК



- В субботу, 21 сентября, ожидается холодная ночь,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - температура воздуха не поднимется выше 2-7 град, а почве возможны заморозки до -3 °С. Днем температура воздуха ожидается в пределах 12-17 градусов, лишь местами будет тепло — до 22 °С. В областном центре термометры покажут 12-14 градусов. В воскресенье и понедельник, 22-23 сентября, ночи станут будут теплее — 5-10, местами 13 градусов, в дневное время воздух прогреется до 10-15, местами 18 градусов.

Ветер в ближайшие три дня ожидается довольно сильный — 15-20 м/с, преимущественно северо-западного направления. В воскресенье временами скорость ветра будет усиливаться до 23-28 м/с.