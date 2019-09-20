Никто не позволит выплачивать кредиты из пособий - ЖССБ
Глава "Жилстройсбербанка Казахстана" Ляззат Ибрагимова дала советы казахстанцам по получению льготного жилья под два процента годовых, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:vchasnoua.com
Она подчеркнула, что казахстанцам необходимо находиться в очереди, отслеживать ее и получить направление. Также необходим доход от предпринимательской или трудовой деятельности.
"В чем загвоздка больших семей в отказах... Это семьи, которые не имеют трудового дохода. Приходят к нам семьи и говорят: "У меня большая АСП (адресная социальная помощь). У меня несколько детей, я получаю больше 200 тысяч. Я получаю даже больше того, кто трудится за 150 тысяч". Мы социальные пособия и АСП доходом не считаем и таким категориям семей давать кредиты на собственное жилье давать не будем. Государство выделяет помощь на ребенка, на то, чтобы он был обустроен. Погашать кредиты с АСП никто не позволит. Вот этот месседж хотелось бы, чтобы все семьи поняли", - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в Нур-Султане.
Она посоветовала выбирать квартиру исходя из текущих возможностей.
"Не нужно приобретать квартиру самую большую по стоимости. Не делайте так, как говорится, чтобы получить все и сразу. Как вы 18 лет планируете расплачиваться?" - заключила она.
По информации "Жилстройсбербанка", до конца года пять тысяч казахстанских семей получат ключи от квартир.
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