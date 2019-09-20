Работу полиции будут оценивать по новым критериям
Работу полиции начнут оценивать по новым критериям, в том числе качественным показателям, сообщил вице-министр МВД Алексей Калайчиди на выездном заседании депутатов Сената, передает Zakon.kz.
- По критериям оценки работы, что тот момент, который нам ставился в упрек, что мы гонимся за показателями, что мы ограничиваем оценку своей работы только правовой статистикой, мы внимательно с генеральной прокуратурой отработали этот вопрос и согласовали с горсорганами и руководством страны. И теперь действия полиции будут оцениваться по двум основным критериям – количество показателей – данные правовой статистики, они нужны, но они не будут единственными. И второе, это качественные критерии, которые будут основаны на социологических исследованиях, будут определять степень доверия полиции и степень защищенности, насколько люди чувствуют себя защищенными от противоправных посягательств, - рассказал Калайчиди.
Он также сообщил, что переход сотрудников на новую форму одежды перенесен на более поздний срок.
- С учетом того, что население негативно отнеслось к тому, что мы хотим сменить форму одежды, перенесли это мероприятие на конец 2020 года. Согласовали этот вопрос с руководством страны, - сказал он.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 179
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
УБОП вернут в Казахстане
Как будто что-то изменится, так и будут заниматься решением своих личных экономических задач.
Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
7 тонн продукции собираются экспортировать Серьезный экспортный объем :-)
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
таноми52: Вежливость по отношению к учителю, как и к людям вообще, и уважение - это разные вещи. Ну объясните мне, за что будет ученик уважать учителя, если последний постоянно заставляет его...
"Голову бы отвернул щенку". Лукашенко вмешался в школьный скандал
сейчас врач и учитель не защищен от таких "клиентов" и да, от осинки не родятся апельсинки, возможно в семье "щенка" нездоровая атмосфера
Водитель ГАЗели пострадал после столкновения с КамАЗом в Костанайской области
хм, на видео с места дтп КамАз с прицепом стоит на проезжей части, а не на обочине, и тормозной след от ГАЗели по дороге тоже четко виден