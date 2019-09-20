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Работу полиции будут оценивать по новым критериям

20 сентября 2019, 13:39 |  Государство

Работу полиции начнут оценивать по новым критериям, в том числе качественным показателям, сообщил вице-министр МВД Алексей Калайчиди на выездном заседании депутатов Сената, передает Zakon.kz.

- По критериям оценки работы, что тот момент, который нам ставился в упрек, что мы гонимся за показателями, что мы ограничиваем оценку своей работы только правовой статистикой, мы внимательно с генеральной прокуратурой отработали этот вопрос и согласовали с горсорганами и руководством страны. И теперь действия полиции будут оцениваться по двум основным критериям – количество показателей – данные правовой статистики, они нужны, но они не будут единственными. И второе, это качественные критерии, которые будут основаны на социологических исследованиях, будут определять степень доверия полиции и степень защищенности, насколько люди чувствуют себя защищенными от противоправных посягательств, - рассказал Калайчиди.

Он также сообщил, что переход сотрудников на новую форму одежды перенесен на более поздний срок.

- С учетом того, что население негативно отнеслось к тому, что мы хотим сменить форму одежды, перенесли это мероприятие на конец 2020 года. Согласовали этот вопрос с руководством страны, - сказал он.
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