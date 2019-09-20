На покупку 70 квартир для медработников и многодетных малоимущих в 2019 году дополнительно выделили деньги из бюджета Костанайской области

Такое решение приняли депутаты маслихата Костанайской области сегодня, 20 сентября, на внеочередной сессии.

Фото из архива "НГ"

Как сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНА, эти средства появились в результате экономии расходов по государственным закупкам.

Такого рода ситуации в течение года возникали не раз, и депутаты постоянно поддерживали инициативу акимата по корректировке областного бюджета в сторону направления сэкономленных средств на первоочередные нужды. Сейчас по итогам проведенных конкурсов удалось снизить расходы еще почти на 1,3 млрд тенге. Из них 111 млн будут направлены на приобретение двадцати однокомнатных квартир для медицинских работников в мкрн Северный села Заречное (Костанайский р-н) и 93,8 млн тенге – на софинансирование расходов по приобретению 50 квартир для малообеспеченных многодетных семей, проживающих в Костанае.

- В текущем году на обеспечение многодетных семей в рамках реализации государственной программы жилищного строительства «Нурлы жер» предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 486,4 млн тенге, - добавила Гульбарам Мусагазина.

Наибольшую сумму – 538,4 млн тенге депутаты решили направить на коммунальные и энергетические нужды. Из них 401,5 млн – на приобретение топливного мазута для Аркалыкской ТЭЦ под в предстоящий отопительный сезон.

На аналогичные цели выделили 26,9 млн тенге субсидий ГКП «Кушмурунская теплоэнергетическая компания». Для него фактические цены закупаемого угля оказались выше затрат на топливо, утвержденных антимонопольным ведомством.

Согласились депутаты и на предложение акимата субсидировать стоимость затрат по подаче питьевой воды в 46 населенных пунктов области. Сумма этой помощи – 40,6 млн тенге. Для решения этой же проблемы до конца года будут израсходовано еще 69,4 млн тенге. Данные средства пойдут на завершение разработки ПСД по строительству объектов водоснабжения сел Александровка, Алтынсарина, Алтын дала и Константиновка (Костанайский р-н), Первомайское и Ленино (Федоровский р-н), Новотроицкое (Карабалыкский р-н), Бестобе и Адаевка (Камыстинский р-н), Чайковское (Житикаринский р-н), Пресногорьковка (Узункольский р-н), Уштобе (г. Аркалык).

Еще 475 млн тенге добавили Костанаю для продолжения реконструкции ул.Чкалова (в границах пр. Абая – ул. Гашека) и завершения реконструкции проспекта Абая (ул. Тәуелсиздик - ул. Лермонтова). В эту же сумму входит 300 млн, которые, по информации Гульбарам Мусагазиной, пойдут на текущее содержание улиц и мест общественного пользования в Костанае «в связи с увеличением объема работ по санитарной очистке в осенний период и подготовке к зимнему периоду».

Ровно столько же (300 млн) получит из бюджета управление сельского хозяйства и земельных отношений.

- Для формирования регионального стабилизационного фонда продовольственных товаров, предоставления займа СПК «Тобол» субъектам предпринимательства в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, - пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования.

Остальные сэкономленные средства выделят управлению здравоохранения – на приобретение угля Жангильдинской и Наурзумской районным больницам, а также управлению образования – на содержание вновь открытого детсада в Карасуском р-не. Здесь же и расходы на скрининговые исследования по «определению реального потенциала области и открытию новых ниш для развития бизнеса» - 31,5 млн тенге.

- Данные исследования проводятся НПП «Атамекен» и включают в себя анкетирование населения и предпринимателей области, а также обработку и оценку информации, - уточнила Гульбарам Мусагазина.

Депутаты за перераспределение расходов на названные цели проголосовали единогласно.