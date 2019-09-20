Американская мебель от производителя Ashley Furniture Industries

Интернет-магазины мебели в Алматы предлагают товар на любой вкус и кошелек. Ashley в Казахстане — известная марка мебели от крупнейшего производителя Ashley Furniture Industries, который сделал ставку на качество, комфорт и стиль. Интернет-магазин в Алматы e-commerce.ashleyhome.kz представляет вниманию покупателей американскую мебель для спальни Ашлей. Еще в 1980 фабрика стала новатором, применившим уникальные разработки и восхитительный дизайн при производстве шкафов с блестящим полиэстеровым покрытием.

Как к Ashley пришел успех

Необычная американская мебель для спальни позволила компании уверенно обойти конкурентов. Реализация мебели для спальни составила около 40% от общего объема продаж. Основные производственные мощности и штаб-квартира фирмы расположены в штате Висконсин, РЦ и склады компании размещены во Флориде, Нью-Джерси, Калифорнии. По всему миру открыто более 500 интернет-магазинов в Японии, Канаде, Мексике, Казахстане и других странах, работающих по лицензии или принадлежащих компании Эшли. Американская мебель пользуется высоким спросом в Алматы.

Каждый мебельный магазин пытается привлечь как можно больше покупателей, предлагая хороший товар. Розничные магазины мягкой мебели Ashleyhome открыты по всему миру, в том числе работает интернет-магазин в Алматы, поставляющий американскую мебель напрямую от производителя. Каталог компании представляет:

домашнюю коллекцию;

деревянные и раскладные предметы обстановки.

Производственные мощности расположены в Миссисипи, Пенсильвании, Флориде, Висконсине, Калифорнии, Вьетнаме, Китае. Из фирмы, выпускающей журнальные столики, Эшли выросла в крупный мировой мебельный концерн.

Как создать функциональный интерьер с помощью американской мебели

Дом среднего размера имеет одну гостиную и 2-3 спальные комнаты. Для оформления интерьера требуется множество предметов, составляющих единство и гармонию. Мебельный каталог сайта предлагает различные варианты:

спальных гарнитуров;

гостиных коллекций;

меблировки для офиса.

Многообразие спальных коллекций — особенность ассортимента компании. Фирма создала новый мировой тренд, разработав уникальное полиэстеровое покрытие, которое придает поверхностям блеск. С тех пор продажи выросли почти в 6 раз, — и компания оставила конкурентов далеко позади.

Магазины мебели Алматы давно поставляют долговечные изделия по доступным ценам. Интернет-магазин e-commerce.ashleyhome.kz постоянно обновляет ассортимент товара. Создатели коллекций Эшли отказались от тяжеловесных крупных предметов обстановки, отдавая предпочтение стильным формам, которые выглядят современно.

Продукция рассчитана на покупателей со средним уровнем дохода. Американская мягкая мебель надежная, удобная, устойчивая к износу. Магазин мебели получает коллекции с усовершенствованного производства, выпускающего продукцию, которая выдерживает высокую конкуренцию на международном рынке.

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