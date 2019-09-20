Мыть или не мыть. В МОН рассказали о мытье полов в школах детьми
Столичная школа №80 вмиг обрела популярность после того, как стало известно, что полы в классах здесь моют сами ученики.
Иллюстративное фото mtdata.ru
Тема мытья полов в школах осталась не до конца раскрыта. Все же юрист Жангельды Сулейманов добился ответа от Министерства образования и науки РК, пишет Zakon.kz.
Столичная школа №80 вмиг обрела популярность после того, как стало известно, что полы в классах здесь моют сами ученики. Педагоги, дети и их родители, как оказалось, вовсе не против таких дополнительных обязанностей и видят в этом только плюсы. Однако некоторые казахстанские родители выступают против.
Юрист Жангельды Сулейманов за разъяснениями обратился в МОН, где ему ответили, что мытье полов детьми дело абсолютно добровольное.
- Ответ меня устраивает. МОН подтверждает, что мыть полы только с 14 лет, и что очень важно (!!!) при согласии детей и РАЗРЕШЕНИИ родителей. И МОН пишет, что во всех школах есть я так понял уборщицы, но тогда зачем дети должны мыть пол? Те, кто за мытье полов - если ваши дети не против, то пусть моют. Это ваше дело. Если вы думаете, что это воспитание, то ошибаетесь. Вся грязь в стране от взрослых, которые мыли полы, но это не научило их быть чистюлями. Ну а те, кто любит по настоящему своих детей, и не хотят, чтобы их дети возились с грязными тряпками и подвергали себя риску заразиться. Распечатайте ответ МОНа, и если кто-то заикнется о мытье полов, просто покажите это письмо, - сообщил юрист и приложил ответ из ведомства.
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