Аблязов боится - Генпрокуратура

Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за высказываний Мухтара Аблязова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мухтар Аблязов. Фото из социальных сетей

"Казахстан продолжит его преследовать. Аблязов это понимает и боится. Продолжает говорить о гонениях по политическим мотивам, хотя никакой политики в его деле нет. В июле этого года суд Нью-Йорка уличил Аблязова во лжи и отверг его доводы о политическом преследовании.

Ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который взыскал с него 4 миллиарда долларов, прямо признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Великобритании лишило его статуса беженца. Поэтому Аблязов сбежал во Францию и из-за рубежа будоражит наших граждан, которых сам же и обманул", - сказал начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов.

Нурпеисов обратился к тем, кто слушает Аблязова и выражает сочувствие.

"Аблязову нельзя верить. Выводит людей на улицы на заведомо незаконные протестные акции. Платит им за участие из денег, которые украл у наших же граждан. Аблязов и его сообщники - активисты запрещенной судом экстремистской организации ДВК - вводят простых людей в заблуждение и намеренно превращают в правонарушителей.

Сам он в это время прячется во Франции и живет на деньги, которые похитил в Казахстане и других странах. Уважаемые сограждане, призываю не поддаваться на провокации, последствия - уголовная ответственность", - сказал Сапарбек Нурпеисов.