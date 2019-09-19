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alex_60
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maxsaf
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19.09.19 18:54
alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Деньгами бы требовали.налом. По сто миллионов. В долларах. Чего мелочиться.
19.09.19 18:49
drakon
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юля елиссева: Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе, Придётся теперь Доре, приглашать подругу и раскошелиться на 20 000 тенге... :lol: ;-)
19.09.19 18:35
Серый волк
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
Представляете сколько потербляет город горячей воды и телповой энергии? И какого диаметра трубы магистральных теплотрасс выходят из котельных? Теперь посмотрите на тонюсеньки трубки которыми...
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Аблязов боится - Генпрокуратура

19 сентября 2019, 16:52 |  Государство

Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за высказываний Мухтара Аблязова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Мухтар Аблязов. Фото из социальных сетей

"Казахстан продолжит его преследовать. Аблязов это понимает и боится. Продолжает говорить о гонениях по политическим мотивам, хотя никакой политики в его деле нет. В июле этого года суд Нью-Йорка уличил Аблязова во лжи и отверг его доводы о политическом преследовании.

Ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который взыскал с него 4 миллиарда долларов, прямо признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Великобритании лишило его статуса беженца. Поэтому Аблязов сбежал во Францию и из-за рубежа будоражит наших граждан, которых сам же и обманул", - сказал начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов.

Нурпеисов обратился к тем, кто слушает Аблязова и выражает сочувствие.

"Аблязову нельзя верить. Выводит людей на улицы на заведомо незаконные протестные акции. Платит им за участие из денег, которые украл у наших же граждан. Аблязов и его сообщники - активисты запрещенной судом экстремистской организации ДВК - вводят простых людей в заблуждение и намеренно превращают в правонарушителей.

Сам он в это время прячется во Франции и живет на деньги, которые похитил в Казахстане и других странах. Уважаемые сограждане, призываю не поддаваться на провокации, последствия - уголовная ответственность", - сказал Сапарбек Нурпеисов.
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§ abaika95
Re: Аблязов боится - Генпрокуратура
abaika95


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Сообщений: 537
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Аблязов боится - Генпрокуратура//

Мда.. Надо генпрокуратуре помощника по связям с общественностью нормального)


Цитата- // Ранее к таким же выводам пришел и суд Лондона, который взыскал с него 4 миллиарда долларов, прямо признал его мошенником и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Великобритании лишило его статуса беженца//

Оой и Лондонские детективы не раз не знают где он прячется?) как таг? осудили и не ищут в международный розыск не подают?) и откуда у Мухи столько денюжек штрафы выплачивать, за границей жить да еще за митинги закидывать?) он же не Володя Ленин на немецких марках.... Хотя кто знает кто знает)
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