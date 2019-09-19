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alex_60
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Бездетные тоже должны выйти. И требовать денег. Детей нет, содержать некому, Дайте денег.
19.09.19 18:55
maxsaf
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
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19.09.19 18:54
alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
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19.09.19 18:49
drakon
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юля елиссева: Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе, Придётся теперь Доре, приглашать подругу и раскошелиться на 20 000 тенге... :lol: ;-)
19.09.19 18:35
Серый волк
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
Представляете сколько потербляет город горячей воды и телповой энергии? И какого диаметра трубы магистральных теплотрасс выходят из котельных? Теперь посмотрите на тонюсеньки трубки которыми...
19.09.19 17:46
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Бесплатные секции для школьников предложила Балиева

19 сентября 2019, 15:04 |  Общество

Ввести в Казахстане норму о бесплатном кружке и спортивной секции для каждого школьника предложила депутат Мажилиса Загипа Балиева, передает корреспондент Tengrinews.kz

Фото ©Турар Казангапов

На презентации законопроекта "О статусе педагога" депутат отметила, что переговоры о бесплатном дополнительном образовании для учеников ведутся с Министерством образования и науки три года.

"Вы уже в течение двух лет говорите, что разрабатываете систему ваучеров. Насколько реально мы сегодня можем сказать педагогам и родителям, что нашим детям страны будет за счет государства гарантировано бесплатное посещение одной спортивной секции и одного кружка или дополнительного образования, для того чтобы ребенок был занят", - сказала Загипа Балиева в Мажилисе.

По словам главы МОН Асхата Аймагамбетова, в новом законопроекте предусмотрено размещение государственного заказа для дополнительного образования.

"Мы действительно должны сделать так, чтобы у ребенка оставалось мало времени, чтобы он не мог о каких-то вещах думать. (...) Сегодня государство само должно строить, открывать. Как правило, денег на развитие самой инфраструктуры не хватает. Когда мы приведем к этому бизнес и частной сектор, я думаю, что это хорошо повлияет на развитие дополнительного образования", - ответил Асхат Аймагамбетов. 
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.09.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что нашим детям страны будет за счет государства гарантировано бесплатное посещение одной спортивной секции

Гражданка Балиева спуститесь с мажилиса на землю. 2 недели назад НГ публиковала целый список бесплатных секций в городе Костанай. Выбирай-не хочу! разнообразие видов спорта на любой вкус.
Другой вопрос почему дети туда не ходят, задерживаются единицы.
Может дело в перегруженной учебной программе, когда свободное время занято на подготовку домашней работы?
Может дело в убогих и разрушающихся спортзалах, о котором били тревогу мамы борцов из Затобольска?
Может дело в том, что лед в ледовом дворце заливают когда соизволили, а не когда надо для тренировок.
Может дело в лени детворы, которым планшет заменил всю реальность?
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§ Привет
Re: Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Перегрузка у детей большая в учебе, это да. Но и бесплатных секций мало. Доступность их узкая в центре или в ДЮСШ куда не удобно добираться детям с других районов города. Да и не велик выбор.
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§ Привет
Re: Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 19.09.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем кто во вторую смену учиться вообще трудно учить уроки и спортом заниматься.В школах на базе спортзалов надо больше открывать секций. Шаговая доступность решает 80% вопросов.
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