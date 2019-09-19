Бесплатные секции для школьников предложила Балиева
Ввести в Казахстане норму о бесплатном кружке и спортивной секции для каждого школьника предложила депутат Мажилиса Загипа Балиева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
На презентации законопроекта "О статусе педагога" депутат отметила, что переговоры о бесплатном дополнительном образовании для учеников ведутся с Министерством образования и науки три года.
"Вы уже в течение двух лет говорите, что разрабатываете систему ваучеров. Насколько реально мы сегодня можем сказать педагогам и родителям, что нашим детям страны будет за счет государства гарантировано бесплатное посещение одной спортивной секции и одного кружка или дополнительного образования, для того чтобы ребенок был занят", - сказала Загипа Балиева в Мажилисе.
По словам главы МОН Асхата Аймагамбетова, в новом законопроекте предусмотрено размещение государственного заказа для дополнительного образования.
"Мы действительно должны сделать так, чтобы у ребенка оставалось мало времени, чтобы он не мог о каких-то вещах думать. (...) Сегодня государство само должно строить, открывать. Как правило, денег на развитие самой инфраструктуры не хватает. Когда мы приведем к этому бизнес и частной сектор, я думаю, что это хорошо повлияет на развитие дополнительного образования", - ответил Асхат Аймагамбетов.
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