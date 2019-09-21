Закон о статусе педагога: новые меры поддержки потребуют увеличения расходов на 1,2 трлн тенге
Фото bugin.kz
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о нематериальных стимулах, которые предусмотрены в новом законе "О статусе педагога". Об этом сообщил на презентации закона в Мажилисе Парламента.
"Предусмотрен ряд мер нематериальных стимулов, таких как первоочередной порядок предоставления мест в детские сады, новый вид государственной награды "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". При этом имеющиеся социальные гарантии как отсрочка от призыва на воинскую службу, повышение окладов за работу в сельской местности, охрана здоровья, грант "Лучший педагог", "Лучший преподаватель вуза" сохранены", – сообщил министр.
Аймагамбетов отметил, что в законе не будет нормы о выходе на пенсию по выслуге лет, двойного пособия по оздоровлению, льготной ипотеки именно для педагогов. Эти нормы не прошли согласование с заинтересованными госорганами, пояснил глава МОН.
"Сейчас наша пенсионная система уже сложилась. Раньше выйти на пенсию можно было, если имеется определённое количество накоплений. Но если мы говорим о том, чтобы дать педагогам выходить на пенсию по выслуге лет, то данная норма в законе не предусмотрена. Там даже предложения об общественности были полярны: кто-то предлагал разрешить педагогам выходить на пенсию после 20 лет работы, кто-то – после 30", – сказал Асхат Аймагамбетов.
Он также подчеркнул, что внедрение новых мер потребует увеличения финансирования на 1,2 трлн тг.
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Аграрии собрали втрое меньше зерна, чем планировалось. МСХ пытается удержать цену на хлеб
Да у них такая же ситуация как с курсом тенге и ценами на нефть. Рекордный урожай зерна или засуха - итог один, подорожание хлеба.
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Вот, почему не наоборот? Потому что при тесных контактах более эффективная культура вытесняет менее эффективную. Вывод надеюсь очевиден ;-)
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
А факту это все фигня. Очередной выхлоп. Работу работают. Пакеты уже года четыре платные. В Костанае. У меня кстати ещё те, бесплатные лежат Для употребления.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сегодня как пишут опасно ходить В синих футболках. И с пакетами на которых чай Симба.
Полиэтиленовые пакеты в Казахстане станут платными. Это должно снизить вред окружающей среде
Ничего страшного, со своими пакетами будут ходить. Покупатели.