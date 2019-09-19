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alex_60
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drakon
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Серый волк
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Прикреплять к поликлиникам в Казахстане будут при помощи ЭЦП

Георгий ГОВОРОВ

19 сентября 2019, 14:24 |  Общество

Приписная кампания стартовала в поликлиниках Казахстана 15 сентября и продлится до 15 ноября. Как сообщила сегодня, 19 сентября, на брифинге в областном пресс-клубе директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области Сауле АЙМУХАМБЕТОВА, в нашем регионе в компании участвует 31 медицинская организация, в том числе 6 частные.

В 2020 году поликлиники Казахстана ждёт нововведение - внедрение системы обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС).

- ОСМС не отменяет гарантию государства на оказание бесплатной первичной медико-санитарной помощи. Поэтому всем гражданам РК всё равно необходимо воспользоваться правом прикрепления, - отметила Аймухамбетова.

Согласно приказу от 7 декабря 2018 года, прикрепление к поликлинике будет вестись через портал «Электронное правительство» egov.kz.


- Совсем недавно на ВКС с Министерством здравоохранения поднимали вопрос: как же быть с определёнными группами населения, которые не могут получить ЭЦП и воспользоваться сайтом? - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Мы попросили, чтобы на сайте egov.kz была добавлена вкладка "Физические лица", где, например, опекун сможет прекрепить своего ребёнка посредством своей ЭЦП. Мы просим, чтобы наши поликлиники не только в городах, но и в районах устанавливали посты цифровизации. Они уже есть на территории Костанайской области, планируем установить дополнительные посты. Будут сидеть представители регистратуры с компьютерами, прикрепиться через ЭЦП будет не сложно.

Конкретной даты внедрения изменений на сайте egov.kz пока нет.

- Сегодня или завтра я встречусь с представительницей ЦОНа, - пояснила Бексултанова. - Мы конкретно посмотрим, как провести прикрепление через сайт egov.kz - какую вкладку открыть, что нужно нажать. Потом мы соберём всех регистраторов и проведём их обучение. Но если человек будет просить прикрепить его без ЭЦП, то мы, конечно, не будем ему в этом отказывать, хотя будем настоятельно рекомендовать завести ЭЦП.

Фото Георгия ГОВОРОВА
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Прикреплять к поликлиникам в Казахстане будут при помощи ЭЦП
Vital


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Сообщений: 8010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 2020 году поликлиники Казахстана ждёт нововведение - внедрение системы обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС)

И? Че изменится то для людей? Ну мы пошли пройти мрт головы ребёнку, нас записали, сказав очередь будет ваша ровно через год. Плюнули и прошли за день в частной клиники. Так че произойдёт у нас в стране после 2020года? Думаю Нечего нового, только с моей зп будет утекать новый налог.
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