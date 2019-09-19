Прикреплять к поликлиникам в Казахстане будут при помощи ЭЦП
Георгий ГОВОРОВ
Приписная кампания стартовала в поликлиниках Казахстана 15 сентября и продлится до 15 ноября. Как сообщила сегодня, 19 сентября, на брифинге в областном пресс-клубе директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Костанайской области Сауле АЙМУХАМБЕТОВА, в нашем регионе в компании участвует 31 медицинская организация, в том числе 6 частные.
В 2020 году поликлиники Казахстана ждёт нововведение - внедрение системы обязательного социально-медицинского страхования (ОСМС).
- ОСМС не отменяет гарантию государства на оказание бесплатной первичной медико-санитарной помощи. Поэтому всем гражданам РК всё равно необходимо воспользоваться правом прикрепления, - отметила Аймухамбетова.
Согласно приказу от 7 декабря 2018 года, прикрепление к поликлинике будет вестись через портал «Электронное правительство» egov.kz.
- Совсем недавно на ВКС с Министерством здравоохранения поднимали вопрос: как же быть с определёнными группами населения, которые не могут получить ЭЦП и воспользоваться сайтом? - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Мы попросили, чтобы на сайте egov.kz была добавлена вкладка "Физические лица", где, например, опекун сможет прекрепить своего ребёнка посредством своей ЭЦП. Мы просим, чтобы наши поликлиники не только в городах, но и в районах устанавливали посты цифровизации. Они уже есть на территории Костанайской области, планируем установить дополнительные посты. Будут сидеть представители регистратуры с компьютерами, прикрепиться через ЭЦП будет не сложно.
Конкретной даты внедрения изменений на сайте egov.kz пока нет.
- Сегодня или завтра я встречусь с представительницей ЦОНа, - пояснила Бексултанова. - Мы конкретно посмотрим, как провести прикрепление через сайт egov.kz - какую вкладку открыть, что нужно нажать. Потом мы соберём всех регистраторов и проведём их обучение. Но если человек будет просить прикрепить его без ЭЦП, то мы, конечно, не будем ему в этом отказывать, хотя будем настоятельно рекомендовать завести ЭЦП.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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