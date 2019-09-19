Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае

Руководство ГКП "КТЭК" сегодня, 19 сентября, показало журналистам вакуумный солнечный коллектор, который позволяет экономить расход газа, идущего на нагрев воды. Коллектор работает в котельной № 2 в течение месяца и сейчас уже можно оценить выгоду от его использования.

Панели, составляющие коллектор, размещеены на крыше котельной. Структурная единица системы — двойная стеклянная колба, между стенками которой создан вакуум. Внешняя трубка прозрачна, а на внутреннюю нанесен слой вещества, поглощающего тепло. Это тепло передается содержащемуся во внутренней трубке теплоносителю, которым служит вода. В самой сердцевине трубки находится медный стержень, который работает как теплообменник. В коллекторе котельной № 2 таких трубок 192. Благодаря вакуумной прослойке они сохраняют температуру нагретой солнцем воды долгое время.

- В паровую часть котельной вода обычно поступает с температурой +16 градусов, - пояснил заместитель начальника котельной № 2 Леонид КОЖУХАРЬ. - Проходя по солнечному коллектору, она подогревается до +26 градусов. Вот эта разница в 10 градусов позволяет значительно экономить на газе. Это сейчас, осенью. За 11 пасмурных сентябрьских дней, благодаря гелиосистеме, мы получили 1,129 Гкал дополнительно, то есть бесплатно. По-настоящему оценить эффективность сможем будущим летом, когда коллектор будет работать в жаркие дни и экономия газа будет еще более заметной.

Зимой тоже можно использовать коллектор, но при низкой температуре его эффективность падает. Для предотвращения этого надо в теплоноситель добавить вещество, препятствующее замерзанию. Антифризом в такой системе может служить либо тосол, либо спирт.

- Альтернативная энергетика - дело дорогое и невыгодное, - отмечает директор ГКП "КТЭК" Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. - Затраты там велики, а сроки окупаемости - не менее 30-40 лет. Мы же добьемся окупаемости в 10-12 лет. За счет чего это возможно? Если строить такую станцию с нуля, то капиталовложения были бы огромны из-за затрат на сопутствующее оборудование. Стоимость самих солнечных панелей составляет 20-25%. Остальное - бак-накопитель, насосное оборудование, счетчики - у нас имелись. Мы обнаружили, что у нас с 90-х годов простаивают еще советские надежные теплообменники из латуни со стальным наружным корпусом. Вся система подведена, покупать ничего не надо, кроме самих солнечных панелей. Таким образом, мы затратили 1 880 000 тенге на панели. Эти деньги взяты из прибыли компании и никак не отразятся на тарифе. Учитывая, что гелиосистема позволит нам замещать энергию газа, а, соответственно, экономить его расход, мы рассчитываем полностью окупить затраты максимум за 12 лет, а то и меньше. Это учитывая сегодняшнюю стоимость газа. Если цена на газ будет увеличиваться, то и окупится система, соответственно быстрее. В принципе, если использовать готовое теплообменное оборудование, тогда можно вывести альтернативную энергетику на окупаемость.

Как заметил Бекпаганбетов, к идее использования коллектора в теплокомпании пришли в поисках средств сдерживания роста тарифа. Это особенно актуально, учитывая, что цены на газ растут и на этот процесс теплокомпания повлиять никак не может. Единственный выход - научиться снижать потребление газа, при этом не уменьшая выработку тепла.

В КТЭК пояснили, что проект - пилотный. Если в летний период коллектор покажет высокую эффективность, то будут закуплены коллекторы для других котельных.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА