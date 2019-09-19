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alex_60
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Бездетные тоже должны выйти. И требовать денег. Детей нет, содержать некому, Дайте денег.
19.09.19 18:55
maxsaf
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
USB-скамейка v2.0 :lol: Можно отчитаться в республику, что область успешно освоила все виды альтернативной энергии ))
19.09.19 18:54
alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Деньгами бы требовали.налом. По сто миллионов. В долларах. Чего мелочиться.
19.09.19 18:49
drakon
«Терра» больше не «инкогнита»
юля елиссева: Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе, Придётся теперь Доре, приглашать подругу и раскошелиться на 20 000 тенге... :lol: ;-)
19.09.19 18:35
Серый волк
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
Представляете сколько потербляет город горячей воды и телповой энергии? И какого диаметра трубы магистральных теплотрасс выходят из котельных? Теперь посмотрите на тонюсеньки трубки которыми...
19.09.19 17:46
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Казахстан обошел Узбекистан, Россию и Кубу по количеству боксеров в полуфинале ЧМ-2019

19 сентября 2019, 11:16 |  Спорт

Сборная Казахстана будет представлена в полуфиналах чемпионата мира в российском Екатеринбурге наибольшим количеством боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.  

Василий Левит. Фото: КФБ

В четвертьфинал от Казахстана вышло семь боксеров, где поражение потерпел только Кайрат Ералиев (до 57 килограммов), который встречался с Миразизбеком Мирзахалиловым из Узбекистана. Еще в первом раунде единственный чемпион мира 2017 года из Казахстана получил рассечение, из-за которого во втором раунде бой был остановлен. И в итоге судьи отдали победу представителю Узбекистана.

 

Таким образом, в полуфиналах выступят шесть казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 52), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

Участие в 1/2-й гарантирует казахстанцам медали - в случае поражения на этой стадии боксер зарабатывает "бронзу", а в случае победы продолжает борьбу за "золото".

Самый серьезный оппонент достался Нурдаулетову. За путевку в финал казахстанец поборется с кубинцем Хулио Ла Крусом. Последний является олимпийским чемпионом (2016) и четырехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015, 2017).

Все полуфинальные пары с участием казахстанских боксеров:
до 52 килограммов. Сакен Бибосынов - Амит Пангхал (Индия);
до 69. Абылайхан Жусупов - Андрей Замковой (Россия);
до 75. Турсынбай Кулахмет - Эумир Марсиаль (Филиппины);
до 81. Бекзат Нурдаулетов - Хулио Ла Крус (Куба);
до 91. Василий Левит - Хулио Кастильо (Эквадор);
свыше 91. Камшыбек Кункабаев - Джустис Хуни (Австралия).

На втором месте Узбекистан, боксеры которого выиграли все пять своих поединков в 1/4 финала. В полуфиналах выступят Шахобидин Зоиров (до 52), Миразизбек Мирзахалилов (до 57), Бобо-Усмон Батуров (до 69), Дилшодбек Рузметов (до 81) и Баходир Джалолов (свыше 91).

Третью строчку в этом списке заняла Англия, которая будет представлена в полуфиналах четырьмя боксерами: Питер Макгрейл (до 57), Пэт Маккормак (до 69), Бенджамин Уиттакер (до 81) и Фрейзер Кларк (свыше 91).

Четвертую строчку между собой поделили Россия и Куба, у которых будет по три боксера в 1/2 финала.  

Россия: Андрей Замковой (до 69), Глеб Бакши (до 75) и Муслим Гаджимагомедов (до 91).

Куба: Энди Крус Гомес (до 63), Ласаро Альварес (до 57) и Хулио Сесар ла Крус (до 81).

Также в полуфиналах выступят два представителя Индии - Амит (до 52) и  Маниш Каушик (до 63) и по одному из Монголии - Эрдэнэбат Цэндбаатар (до 57), Армении - Ованес Бачков (до 63), США - Дэвис Кейшон (до 63), Филиппин - Эумир Марсьяль (до 75), Эквадора - Хулио Кастильо (до 91), Франции - Билал Бенама (до 52), Бразилии - Хеберт Да Консейсао Соуза (до 75), Болгарии - Радослав Пантелеев (до 91) и Австралии - Хуни Юстис (свыше 91).

Напомним, что чемпионат мира в Екатеринбурге проходит в восьми весовых категориях. Сегодня, 19 сентября, на ЧМ-2019 день отдыха, 20-го числа состоятся полуфиналы, а на следующий день - финальные поединки.
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§ Ахмат
Re: Казахстан обошел Узбекистан, Россию и Кубу по количеству...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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