Казахстан обошел Узбекистан, Россию и Кубу по количеству боксеров в полуфинале ЧМ-2019

Сборная Казахстана будет представлена в полуфиналах чемпионата мира в российском Екатеринбурге наибольшим количеством боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Василий Левит. Фото: КФБ

В четвертьфинал от Казахстана вышло семь боксеров, где поражение потерпел только Кайрат Ералиев (до 57 килограммов), который встречался с Миразизбеком Мирзахалиловым из Узбекистана. Еще в первом раунде единственный чемпион мира 2017 года из Казахстана получил рассечение, из-за которого во втором раунде бой был остановлен. И в итоге судьи отдали победу представителю Узбекистана.

Таким образом, в полуфиналах выступят шесть казахстанских боксеров: Сакен Бибосынов (до 52), Абылайхан Жусупов (до 69), Турсынбай Кулахмет (до 75), Бекзат Нурдаулетов (до 81), Василий Левит (до 91) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

Участие в 1/2-й гарантирует казахстанцам медали - в случае поражения на этой стадии боксер зарабатывает "бронзу", а в случае победы продолжает борьбу за "золото".

Самый серьезный оппонент достался Нурдаулетову. За путевку в финал казахстанец поборется с кубинцем Хулио Ла Крусом. Последний является олимпийским чемпионом (2016) и четырехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2015, 2017).



Все полуфинальные пары с участием казахстанских боксеров:

до 52 килограммов. Сакен Бибосынов - Амит Пангхал (Индия);

до 69. Абылайхан Жусупов - Андрей Замковой (Россия);

до 75. Турсынбай Кулахмет - Эумир Марсиаль (Филиппины);

до 81. Бекзат Нурдаулетов - Хулио Ла Крус (Куба);

до 91. Василий Левит - Хулио Кастильо (Эквадор);

свыше 91. Камшыбек Кункабаев - Джустис Хуни (Австралия).

На втором месте Узбекистан, боксеры которого выиграли все пять своих поединков в 1/4 финала. В полуфиналах выступят Шахобидин Зоиров (до 52), Миразизбек Мирзахалилов (до 57), Бобо-Усмон Батуров (до 69), Дилшодбек Рузметов (до 81) и Баходир Джалолов (свыше 91).

Третью строчку в этом списке заняла Англия, которая будет представлена в полуфиналах четырьмя боксерами: Питер Макгрейл (до 57), Пэт Маккормак (до 69), Бенджамин Уиттакер (до 81) и Фрейзер Кларк (свыше 91).

Четвертую строчку между собой поделили Россия и Куба, у которых будет по три боксера в 1/2 финала.

Россия: Андрей Замковой (до 69), Глеб Бакши (до 75) и Муслим Гаджимагомедов (до 91).

Куба: Энди Крус Гомес (до 63), Ласаро Альварес (до 57) и Хулио Сесар ла Крус (до 81).

Также в полуфиналах выступят два представителя Индии - Амит (до 52) и Маниш Каушик (до 63) и по одному из Монголии - Эрдэнэбат Цэндбаатар (до 57), Армении - Ованес Бачков (до 63), США - Дэвис Кейшон (до 63), Филиппин - Эумир Марсьяль (до 75), Эквадора - Хулио Кастильо (до 91), Франции - Билал Бенама (до 52), Бразилии - Хеберт Да Консейсао Соуза (до 75), Болгарии - Радослав Пантелеев (до 91) и Австралии - Хуни Юстис (свыше 91).

Напомним, что чемпионат мира в Екатеринбурге проходит в восьми весовых категориях. Сегодня, 19 сентября, на ЧМ-2019 день отдыха, 20-го числа состоятся полуфиналы, а на следующий день - финальные поединки.