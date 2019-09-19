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Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»

19 сентября 2019, 10:46 |  Общество

Депутат верхней палаты парламента Серик Бектурганов считает, что отечественной системе здравоохранения давно нужна перезагрузка, а казахстанцам – качественная и доступная медицинская помощь, передает Nur.kz.

ОСМС – одна из наиболее обсуждаемых в обществе тем, поскольку каждый человек хочет понимать, какие выгоды лично для него несет новая система. За несколько месяцев до полного запуска снова слышатся популистские суждения о судьбе реформы.

«Четыре года было достаточно, чтобы обсудить все спорные вопросы на законодательном уровне относительно внедрения ОСМС. Политические, организационные, финансовые решения уже приняты. Теперь мы не должны затягивать с переходом на страховую медицину», - уверен сенатор С. Бектурганов.

Депутат напомнил, что был против всех переносов ОСМС, начиная с 2016 года, не изменит своей позиции и сейчас, когда до полномасштабного запуска системы осталось несколько месяцев. По его мнению, нельзя научиться плавать, даже не войдя в воду.

«Конечно, шероховатости неизбежны в силу объективных и субъективных причин, человеческого фактора. Еще ни одно внедрение новой системы в любой стране не проходило идеально. Надо быть к этому готовыми. Но чем раньше мы перейдем на страховую медицину, тем раньше выявим и исправим эти недостатки, которые, может быть, еще не видим. Для этого и был предусмотрен пилотный проект в Карагандинской области, чтобы предупредить риски, минимизировать ошибки в информационных системах, выстроить правильный менеджмент до 2020 года», - поделился своим мнением сенатор.

Некоторые полагают, что казахстанское здравоохранение «жирует» за счет государственных денег.

«Медицина, как и вся социальная сфера, постоянно нуждается в дополнительном финансировании и испытывает жесткий дефицит средств», - считает депутат сената.

По данным Министерства здравоохранения, в 2018 году общие затраты на здравоохранение составили 1,6 трлн тенге. Из них на государственные затраты пришлось только 972,7 млрд тенге, тогда как свыше 600 млрд тенге – это «карманные» расходы населения на медицинские услуги, в том числе прогарантированные государством, как бесплатные. Эта сумма более чем в два раза превышает рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения «критический порог».

Впервые в 2020 году в условиях ОСМС расходы на медпомощь на душу населения увеличатся с 52,5 тыс. до 83,1 тыс. тенге.

«Нужно понимать, что средства, которые мы сегодня выделяем на здравоохранение, идут на дополнительное финансирование первичной медпомощи, современных методов лечения, которые пока не всем доступны. А медицина, как вы знаете, с каждым годом дорожает, появляется новое оборудование, более эффективные лекарства, расходные материалы.

Ведь нужно одновременно повышать заработную плату врачам и среднему медперсоналу, оплачивать коммунальные услуги медорганизаций. Между тем, гостарифы на медуслуги не менялись последние 5 лет. Только в этом году за счет страхования пошел их рост, это сразу привлекло на рынок новых частных поставщиков медуслуг», - заметил Серик Бектурганов.

По мнению сенатора, реформы в казахстанской системе здравоохранения были неизбежны, и медицинское страхование – это лучшая из всех практик финансирования отрасли. Правда, в отличие от других стран, где действует страховая медицина, в Казахстане решили применить социально-ориентированную модель.

Больше половины населения будет получать медицинскую помощь в пакете ОСМС за счет государства, как представители 15 льготных категорий. Это более 10,6 млн человек. Среди них дети до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные матери и беременные женщины, официально безработные.

Напомним, с 1 января 2020 года по всему Казахстану заработает система обязательного социального медицинского страхования, которая предполагает предоставление услуг сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
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§ alex_60
Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эта, или это, OCMC то же лечение зубов не будет оплачивать,
о чем тогда идет речь.
также как и сейчас , хочешь мрт,кт бесплатно - жди три месяца
или больше, или иди за деньги в тот же день.
о чем речь, если сейчас в поликлиниках,бесплатных,которые потом с ОСМС работать будут ,к ревматологу.эндокринологу запишут месяца через три,
за деньги- в тот же день.
ничего не изменится.
потому что врачей нет в бесплатной медицине.
ну приехали девчонки после института.
так они врачами может лет через десять минимум станут.
если останутся еще там.

[Исправлено: alex_60, 19.09.2019 - 11:02]
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§ Vital
Re: Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС -...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
. Только в этом году за счет страхования пошел их рост, это сразу привлекло на рынок новых частных поставщиков медуслуг», - заметил Серик Бектурганов.

Немного мне непонятно. С меня высчитывают деньги, я незнаю сколько уже набралось(кстати где можно узнать?) так как мои деньги помогли привлечь частных поставщиков медуслуг? Если у меня завтра зуб за болит, я смогу пойти в частную клинику и выличить его по ОСМС? Или сложную операцию сделать? В государственную идти точно смысла нет, там очереди на операции по 50 лет стоят.
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§ alex_60
Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
С меня высчитывают деньги, я незнаю сколько уже набралось


за 2018 год в ОСМС поступило 80 миллиардов тенге взносов.
за 2019 наверное примерно столько же.
деньги лежат без движения.
никому они еще не помогли.
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§ Vital
Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС - бессмысленная провокация»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8010
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.09.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот они говорят что огромные суммы уходят на медицину, потому это очень плохо для бюджета. А вот у меня складывается мнение что деньги ваще не доходят куда надо. Или их изначально не кто и не выделял. Если лечь в больницу то кроме каши там нет не чего бесплатного. Всё приходится покупать.
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§ Змея Подколодная
Re: Серик Бектурганов: «Разговоры об очередном переносе ОСМС -...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 19.09.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Больше половины населения будет получать медицинскую помощь в пакете ОСМС за счет государства, как представители 15 льготных категорий. Это более 10,6 млн человек.

Сколько нас миллионов? 18 , если не ошибаюсь. Более половины населения страны не платят, да?)))Откуда у государства деньги? Те же деньги налогоплательщиков. Ну и система))) Отчисляешь ты 100 тенге ОСМС или 10 000 , пакет услуг у всех одинаковый, как сказал кто то из чиновников- по принципу Робин Гуда. Так Робин Гуд богатых грабил и отдавал нищим, тут несколько иной принцип)))
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