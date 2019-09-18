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Вторая половина недели будет ветреной и дождливой в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

18 сентября 2019, 16:31 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 сентября, ожидается переменная облачность, ночью местами, а днем - на большей части территории области, пройдут умеренные дожди. В субботу, 21 сентября, днем прогнозируется сильный дождь.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Дожди все эти дни будут сопровождаться грозами, вероятность выпадения града высока с четверга по субботу.

- В четверг ночью температура воздуха по области будет 7-12, местами 15 градусов, в Костанае - 10-12°С, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - День ожидается теплым: 15-20, местами 25 градусов. В Костанае термометры покажут 18-20°С. В пятницу ночью термометры покажут 2-7, местами 10 градусов, а днем 13-18, местами 21°С. В субботу ночью температура воздуха останется в пятничных пределах, а день будет немного прохладнее: 10-15, местами 18 градусов. По ночам в пятницу и субботу прогнозируются заморозки на почве до -3 градусов.

В четверг юго-западный ветер будет сменяться западным. Скорость его ночью составит 9-14 м/с, временами 15-20 м/с. Днем возможны кратковременные усиления ветра до 23-28 м/с. В пятницу и субботу, 20-21 сентября, ветер будет менять направление с западного на юго-восточное, ожидаемая скорость - 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с.
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