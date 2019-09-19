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alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Бездетные тоже должны выйти. И требовать денег. Детей нет, содержать некому, Дайте денег.
19.09.19 18:55
maxsaf
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
USB-скамейка v2.0 :lol: Можно отчитаться в республику, что область успешно освоила все виды альтернативной энергии ))
19.09.19 18:54
alex_60
Многодетные собрались возле Дома министерств в Нур-Султане
Деньгами бы требовали.налом. По сто миллионов. В долларах. Чего мелочиться.
19.09.19 18:49
drakon
«Терра» больше не «инкогнита»
юля елиссева: Где фото мяса? Где фото мяса в разрезе, Придётся теперь Доре, приглашать подругу и раскошелиться на 20 000 тенге... :lol: ;-)
19.09.19 18:35
Серый волк
Сдерживать рост тарифа на тепло при помощи альтернативной энергетики будут в Костанае
Представляете сколько потербляет город горячей воды и телповой энергии? И какого диаметра трубы магистральных теплотрасс выходят из котельных? Теперь посмотрите на тонюсеньки трубки которыми...
19.09.19 17:46
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Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха

«Борьба за симпатии электората в Казахстане вступает в решающую фазу»
19 сентября 2019, 09:11 |  Мнения

В пятницу, 13-го, случилось невиданное и неслыханное: лидер запрещенного в Казахстане движения ДВК Мухтар АБЛЯЗОВ вновь обратился к населению своей бывшей страны с крамольными речами через YouTube, Instagram и Facebook, но это выступление не только не стали глушить, более того, его анонсировали и рекомендовали к просмотру.

Причина в том, что бывший советник первого президента и бывший посол Казахстана в Грузии и Беларуси Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ бросил очернителю нашей действительности вызов на публичную дискуссию.

- Хочу особо подчеркнуть, что проведение «дуэли» с Аблязовым было исключительно моей затеей, - прокомментировал он прошедшие дебаты в объемной, почти на 3 000 слов статье, опубликованной 17 сентября в республиканской газете «Литер». - Никакого отношения власть к этому событию не имела. Чиновники от власти резонно говорили мне, что с вором, финансовым мошенником и организатором заказного убийства нельзя садиться за один стол. Я теперь свободный человек и решил сделать иначе.

Учитывая, что «Литер» входит в медиа-холдинг «NUR-Media», учредителем которого является партия «Nur Otan», в абсолютную самостоятельность поступка Ертысбаева верится с трудом. Скорее всего, и дебаты, и послесловие к ним были если не санкционированы, то наверняка согласованы на самом верху. Из чего можно сделать ещё один вывод - борьба за симпатии электората в Казахстане вступает в решающую фазу. А поскольку нынешние соловьи при власти со своей работой явно не справляются, пришлось выписать закалённого борца идеологического фронта из-за границы.

Оппоненты, которые 13 сентября сошлись, как лёд и пламень, в прямом эфире, знают казахстанскую систему управления государством изнутри и долгое время могли наблюдать за происходящими в стране событиями извне. Но на этом сходство заканчивается. Первый уверен: «Люди устали от этого режима. Токаев ничего не решает». Второй заявляет: «Подавляющее большинство многонационального казахстанского народа поддерживает стратегический курс Елбасы Назарбаева и его преемника – Президента Токаева. А демократия – это власть большинства». Первый говорит, что в стране двоевластие. Второй парирует: такие утверждения - ложь, на том простом основании, что он лично говорил с Нурсултаном Назарбаевым и тот это отрицал.

Обмен фразами в стиле спора Остапа Бендера с ксёндзами мог бы продолжаться ещё долго и так же бессмысленно. Поэтому Ертысбаев и перешел на площадку «Литера», где второй «дуэлянт» уже не мог мгновенно ответить. И здесь экс-посла повело на совсем уж недипломатичные выражения.

- Кнопочные шайтаны в Интернете, лихорадочно набирающие тексты с призывом «выходим и сметем эту власть», должны знать, что в случае массовых беспорядков они ответят за свои антинародные и антигосударственные призывы и понесут самое суровое наказание, - грозно напомнил он.

Что и понятно, ведь его задачей было даже не противодействовать конкретно взятому Аблязову, а «обратить внимание власти и общества на важнейшую проблему современности: причинно-следственную связь Интернета и протестов».

Одно только непонятно - ну откуда у этих кнопочных шайтанов такая сила воздействия на массы в нашей благополучной стране?

 
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 537
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // кнопочных шайтанов такая сила воздействия//


Откуда откуда, все от туда из соц сетей батюшка) в купе с помощью спецов манипуляторов и политтехнологов можно такого натворить) а с чего разом в благополучной Франции в один день собирается куча народу в желтых желетах?) рассылка в соц сетях и фейсбук делают свое дело, Украина, Египет, Тунис, злополучная Ливия,Сирия,Грузия,Армянские демонстрации, Российские практически уже ежимесечные митинги,наши недавние абсолютно "дурные" по своему смыслу антикитайские митинги возникшие на ровном месте) откуда это все?) понятно есть внутреполитические проблемы, есть пути их решения, есть кучка недовольных, они везде есть и в Германии и Италии, но все вместе, воздействие этой кучки недовольных активно "вещающих" со всех рупоров, помощь спецов-техническая и денежная, все вместе дают такой эффект что народ ведется на их якобы "демократическую повестку" хотя это обычная пропаганда, при чем иногда такая лживая что диву даешься как люди ей верят) а люди верят и это говорит о том что нет никакого иммунитета перед такими вызовами) захочет один дядька чтобы были митинги в Турции или в той же Франции и они будут, хоть об стенку бейся и доказывай что там народ неплохо живет, а люди всеровно выйдут) а потом в ютьюбе "эксперты" блогеры всезнайки без образования, будут вещать о миллионах недовольных вышедших на улицы и что то якобы там изменивших) Ливия Сирия+
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§ abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 537
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сами дебаты такие..... ну фу от Соловьевского к барьеру так не тошнило как от этих двух, они друг друга стоят) и модератор тоже свои 5 копеек вставлял, не профессионально как то)
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§ Ваш земляк
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2672
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.09.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Получил задание озвучить увиденное?Исполнительный?Когда повышение?
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§ abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 537
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.09.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Исполнительный?Когда повышение//

Когда тебя понизят, меня повысят)
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§ Тот самый
Re: Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 179
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 19.09.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то даже смотрел. Если не блокируют, то и смотреть никому не интересно :lol: :lol: :lol:
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§ юля елиссева
Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1258
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.09.19 - 11:57
Комментарий удален модератором.
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