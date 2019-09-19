Тимур ГАФУРОВ: Соловей и муха

В пятницу, 13-го, случилось невиданное и неслыханное: лидер запрещенного в Казахстане движения ДВК Мухтар АБЛЯЗОВ вновь обратился к населению своей бывшей страны с крамольными речами через YouTube, Instagram и Facebook, но это выступление не только не стали глушить, более того, его анонсировали и рекомендовали к просмотру.

Причина в том, что бывший советник первого президента и бывший посол Казахстана в Грузии и Беларуси Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ бросил очернителю нашей действительности вызов на публичную дискуссию.

- Хочу особо подчеркнуть, что проведение «дуэли» с Аблязовым было исключительно моей затеей, - прокомментировал он прошедшие дебаты в объемной, почти на 3 000 слов статье, опубликованной 17 сентября в республиканской газете «Литер». - Никакого отношения власть к этому событию не имела. Чиновники от власти резонно говорили мне, что с вором, финансовым мошенником и организатором заказного убийства нельзя садиться за один стол. Я теперь свободный человек и решил сделать иначе.

Учитывая, что «Литер» входит в медиа-холдинг «NUR-Media», учредителем которого является партия «Nur Otan», в абсолютную самостоятельность поступка Ертысбаева верится с трудом. Скорее всего, и дебаты, и послесловие к ним были если не санкционированы, то наверняка согласованы на самом верху. Из чего можно сделать ещё один вывод - борьба за симпатии электората в Казахстане вступает в решающую фазу. А поскольку нынешние соловьи при власти со своей работой явно не справляются, пришлось выписать закалённого борца идеологического фронта из-за границы.

Оппоненты, которые 13 сентября сошлись, как лёд и пламень, в прямом эфире, знают казахстанскую систему управления государством изнутри и долгое время могли наблюдать за происходящими в стране событиями извне. Но на этом сходство заканчивается. Первый уверен: «Люди устали от этого режима. Токаев ничего не решает». Второй заявляет: «Подавляющее большинство многонационального казахстанского народа поддерживает стратегический курс Елбасы Назарбаева и его преемника – Президента Токаева. А демократия – это власть большинства». Первый говорит, что в стране двоевластие. Второй парирует: такие утверждения - ложь, на том простом основании, что он лично говорил с Нурсултаном Назарбаевым и тот это отрицал.

Обмен фразами в стиле спора Остапа Бендера с ксёндзами мог бы продолжаться ещё долго и так же бессмысленно. Поэтому Ертысбаев и перешел на площадку «Литера», где второй «дуэлянт» уже не мог мгновенно ответить. И здесь экс-посла повело на совсем уж недипломатичные выражения.

- Кнопочные шайтаны в Интернете, лихорадочно набирающие тексты с призывом «выходим и сметем эту власть», должны знать, что в случае массовых беспорядков они ответят за свои антинародные и антигосударственные призывы и понесут самое суровое наказание, - грозно напомнил он.

Что и понятно, ведь его задачей было даже не противодействовать конкретно взятому Аблязову, а «обратить внимание власти и общества на важнейшую проблему современности: причинно-следственную связь Интернета и протестов».

Одно только непонятно - ну откуда у этих кнопочных шайтанов такая сила воздействия на массы в нашей благополучной стране?