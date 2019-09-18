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abaika95
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abaika95
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ХК "Горняк" провел первые домашние матчи в рамках чемпионата РК

iagorod.kz

18 сентября 2019, 09:51 |  Спорт

Рудненский клуб 16-17 сентября принимал на Ледовой арене «Темиртау».

 

Фото с сайта iagorod.kz

Счет в первом матче открыли гости, сообщает iagorod.kz. На пятой минуте первого периода с передачи Мусы Гусейнова Даниил Курашов отправил первую шайбу в ворота Александра Пиманкина. Второй период хозяева площадки начали в большинстве, но, увы, не отыгрались. Позже не удалось сравнять счет даже при игре 5 на 3, когда на лавку штрафников отправились друг за другом два игрока «Темиртау». Играя на равных, почти за минуту до конца игрового отрезка, подопечные Евгения Королева повторно огорчили вратаря "Горняка": с передачи Лазарева и Зубова шайбу забросил Анатолий Шишов - 0:2.

Во втором периоде, а также в третьем «черно-белым» почти удалось распечатать ворота противника, но в обоих случаях после видеопросмотров шайбы засчитаны не были. В заключительном отрезке матча болельщики все же ждали, что команда покажет хоть немного спортивной злости, скоординирует тактику нападения и прекратит исполнять вальс у ворот противника вместо того, чтобы осуществлять броски. И опять не срослось.

За 7 с половиной минут до конца игры «Темиртау» остается в меньшинстве, Евгений Зиновьев берет для команды 30-секундный перерыв, впоследствии решено снять вратаря. Но даже при игре 6 на 4, когда до финальной сирены остается 2 минуты 55 секунд, «Горняк» умудряется получить гол в пустые ворота от Алексея Зубова. Счет 0:3, который остается неизменным до конца матча.


«Горняк» - «Tемиртау» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 - Курашов (Гусейнов) - 04:31
0:2 - Шишов (Зубов, Лазарев) - 38:47
0:3 - Зубов - 57:01 ПВ

Вратари: Пиманкин - Белоконский
Броски: 30 - 30
Штрафы: 4 - 10

Во втором матче рудничане одержали нелегкую победу - 4:3 Б (1:0; 0:2; 2:1; 0:0; 1:0).
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