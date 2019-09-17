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Работу по проверке водителей автобусных маршрутов усиливает полиция в Костанае

17 сентября 2019, 19:57 |  Государство

С начала 2019 года в Костанайской области произошло 2 ДТП с участием водителей автобусов, в которых 1 человек погиб и три получили ранения. Все они произошли по вине водителей автобусов.

Об усилении работы с водителями автобусов сообщил начальник департамента полиции Бекет АЙМАГАМБЕТОВ сегодня, 17 сентября, на гарнизонном разводе патрульной полиции. 

- Сегодня важно обратить внимание на техническое состояние автобусов, проверить водительские удостоверения на наличие категории «Д», - отметил он, обращаясь к личному составу. И напомнил основную задачу, поставленную президентом РК: - Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности.

Начальник ДП осмотрел оснащенность патрульных автомашин всем необходимым для оказания первой помощи и спасения людей

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, больше года назад сотрудники патрульной полиции областного центра были переведены на пешее патрулирование за счет сокращения автопатрулей и дежурных стационарных постов. С начала 2019 года патрульные полицейские по горячим следам раскрыли почти 500 уголовных преступлений, выявили более 70 тысяч административных правонарушений. 
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Работу по проверке водителей автобусных маршрутов усиливает...
abaika95


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Сообщений: 522
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // начала 2019 года патрульные полицейские по горячим следам раскрыли почти 500 уголовных преступлений, выявили более 70 тысяч административных правонарушений//

Красссавчики!)
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§ drakon
Re: Работу по проверке водителей автобусных маршрутов усиливает...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17337
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.09.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Красссавчики!)

Если посчитать по области.
То каждый 12-й житель совершил
административное правонарушение.
Включая детей и стариков... :lol:
Добропорядочных граждан - тоже... :lol:
Так это только Патрульная служба.
Так ещё есть Участковые, другие службы,
которые задерживают правонарушителей... :lol: :lol: :oops:
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Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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