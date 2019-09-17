Работу по проверке водителей автобусных маршрутов усиливает полиция в Костанае

С начала 2019 года в Костанайской области произошло 2 ДТП с участием водителей автобусов, в которых 1 человек погиб и три получили ранения. Все они произошли по вине водителей автобусов.

Об усилении работы с водителями автобусов сообщил начальник департамента полиции Бекет АЙМАГАМБЕТОВ сегодня, 17 сентября, на гарнизонном разводе патрульной полиции.

- Сегодня важно обратить внимание на техническое состояние автобусов, проверить водительские удостоверения на наличие категории «Д», - отметил он, обращаясь к личному составу. И напомнил основную задачу, поставленную президентом РК: - Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности.

Начальник ДП осмотрел оснащенность патрульных автомашин всем необходимым для оказания первой помощи и спасения людей

Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, больше года назад сотрудники патрульной полиции областного центра были переведены на пешее патрулирование за счет сокращения автопатрулей и дежурных стационарных постов. С начала 2019 года патрульные полицейские по горячим следам раскрыли почти 500 уголовных преступлений, выявили более 70 тысяч административных правонарушений.