Работу по проверке водителей автобусных маршрутов усиливает полиция в Костанае
С начала 2019 года в Костанайской области произошло 2 ДТП с участием водителей автобусов, в которых 1 человек погиб и три получили ранения. Все они произошли по вине водителей автобусов.
Об усилении работы с водителями автобусов сообщил начальник департамента полиции Бекет АЙМАГАМБЕТОВ сегодня, 17 сентября, на гарнизонном разводе патрульной полиции.
- Сегодня важно обратить внимание на техническое состояние автобусов, проверить водительские удостоверения на наличие категории «Д», - отметил он, обращаясь к личному составу. И напомнил основную задачу, поставленную президентом РК: - Образ полиции как силового инструмента государства будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности.
Как сообщила пресс-служба ДП Костанайской области, больше года назад сотрудники патрульной полиции областного центра были переведены на пешее патрулирование за счет сокращения автопатрулей и дежурных стационарных постов. С начала 2019 года патрульные полицейские по горячим следам раскрыли почти 500 уголовных преступлений, выявили более 70 тысяч административных правонарушений.
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