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alex_60
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
elektron: Такие же как в новости? Ну что ты. Туда же. Вроде внятно на русском языке опмсал.
17.09.19 19:41
elektron
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
alex_60: У нас сейчас не в новых, в старых тоже микрорайонах во дворах стоят Такие же как в новости? ;-)
17.09.19 19:38
elektron
Чем опасен отказ от прививок
Victor Yang: Если бы всё так было плохо - у каждого второго были бы знакомые с осложнениями после прививок. Или могло бы не быть, если бы не были привиты...
17.09.19 19:37
alex_60
Очередное задержание в Костанае. Кто знает, кого задержали?
drakon: Это тебе Завгар - рассказывал? Он ещё здесь был, а я там уже все исходил. Двенадцать лет разницы. Память тебя подводит. [Исправлено: alex_60, 17.09.2019 - 19:39]
17.09.19 19:37
drakon
Очередное задержание в Костанае. Кто знает, кого задержали?
alex_60: Показывайте вымытые с шампунем улицы alex_60: одевание чистой обуви при выходе из дома на улицу. Это тебе Завгар - рассказывал? Я эти сказки лет 50 наза - слышал... :lol: :oops: ...
17.09.19 19:31
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Чем опасен отказ от прививок

17 сентября 2019, 15:46 |  Государство

На что идут власти некоторых стран для вакцинации своих жителей, чтобы исключить опасные для их здоровья патологии, рассказал руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Нур-Султана Садвакас Байгабулов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иллюстративное фото distasiofirm-wprocket-nylvhpgc.netdna-ssl.com

По словам спикера, сегодня много дискуссий в СМИ и социальных сетях по вопросам прививок. Поэтому он решил провести краткий обзор на тему того, как обстоят дела в этом вопросе в некоторых мировых странах.

Так в Израиле, Китае и Турции прививки младенцам делают принудительно, никого не спрашивая. Обязательная вакцинация и во Франции.

В Италии действует закон, запрещающий принимать в детские сады и школы детей без прививок, а в случае нарушения родителей штрафуют на 7500 евро.

В Великобритании, Бельгии, Эстонии, Чехии детей, которым не сделали обязательные прививки, также не принимают в детские сады и школы.

В Германии если ребенок пошел в детский сад или школу без прививок, тогда с родителями подробно беседуют и настаивают о вакцинации. Если же родители игнорируют это – тогда законом предусмотрен штраф до 2500 евро. В Польше также административно наказывают родителей. В Канаде, Норвегии, Испании, Австрии и Нидерландах ответственность за здоровье детей тоже возлагается на родителей, при этом с ними ведется активная разъяснительная работа.

В Грузии население прививки делают в большинстве случаев, отказников очень мало.

При въезде в ряд государств Африки и Южной Америки является обязательным проведение прививок против желтой лихорадки, с предъявлением международного сертификата.

В Дубае (ОАЭ) власти тщательно следят за вакцинацией населения, так как ежегодно прибывают огромное количество туристов и мигрантов, перечень прививок шире, чем в Европе.

Эти страны отличаются системой здравоохранения и соответственно уровнем оказания медицинских услуг, но всех их объединяет стремление снизить уровень вакциноуправляемых инфекций.

Также Садвакас Байгабулов рассказал о том, какие опасности предостерегают родителей и детей в случае отказа от прививок. Ведь следует понимать, что у каждой инфекции есть клинические проявления, опасные для жизни если не сделать прививку, то например:

• полиомиелит опасен развитием паралича конечностей;

• дифтерия - развитием паралича дыхательных мышц с летальным исходом;

• краснуха для беременных - гибелью плода и рождением детей с врожденными дефектами (тугоухость, слепота, заячья губа, пороки сердца);

• паротит опасен поражением половых органов у мальчиков, что приводит к бесплодию;

• корь развитием подострого панэнцефалита с тотальными воспалительными изменениями тканей головного мозга как следствие развитием слабоумия, полным распадом психических функций с последующим через 2-5 лет летальным исходом;

• грипп опасен быстро развивающимся осложнениями у беременных, пожилых, маленьких детей, приводящих к смерти,

• туберкулез поражением костной ткани организма.

- Вирусные инфекции не знают границ и расстояний, они поражают как взрослых, так и детей в любом государстве. Об этом свидетельствует прошлый сезон вспышки кори в ближнем и дальнем зарубежье. И только прививка поможет жителям противостоять вакциноуправляемым инфекциям у нас в стране, в командировке или путешествии по зарубежным странам, – подытожил Садвакас Байгабулов.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Чем опасен отказ от прививок
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и у нас в основном то проблема с отказниками из двух категорий) с мамашами начитавшихся статеек от "экспертов в медицине" из одноклассников либо по религиозным причинам от адептов отказа переливания крови и всего остального связанного с мед помощью)
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§ MedVed820607
Re: Чем опасен отказ от прививок
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 17.09.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Про остальное не скажу, но по Туберкулезу легко поддерживать низкую смертность учитывая низкое количество инфицированных в Германии, Израиле, Франции и пр.
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§ MedVed820607
Re: Чем опасен отказ от прививок
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 17.09.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
из двух категорий

Добавь третью... Тех кто не верит (сейчас) в контроль в мед. учреждениях и мед. министерствах. И которые готовы изменить свое мнение когда увидят реальные сдвиги в этой области. Пока такого не вижу... (уж извините...)
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§ abaika95
Re: Чем опасен отказ от прививок
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 518
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.09.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Тех кто не верит//

опять вера) может вы все-таки ко второй категории относитесь?) и были ли у вас реальные случаи осложнений после вакцинации?) или это чисто так по общему суждению и разумению вы против?)
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§ Victor Yang
Чем опасен отказ от прививок
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11966
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.09.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Тех кто не верит (сейчас) в контроль в мед. учреждениях и мед. министерствах. И которые готовы изменить свое мнение когда увидят реальные сдвиги в этой области. Пока такого не вижу... (уж извините...)

Вот расскажи - как ты собираешься "увидеть сдвиги", если документам не веришь? Если бы всё так было плохо - у каждого второго были бы знакомые с осложнениями после прививок.
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§ elektron
Чем опасен отказ от прививок
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.09.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если бы всё так было плохо - у каждого второго были бы знакомые с осложнениями после прививок.

Или могло бы не быть, если бы не были привиты...
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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