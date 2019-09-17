Чем опасен отказ от прививок

На что идут власти некоторых стран для вакцинации своих жителей, чтобы исключить опасные для их здоровья патологии, рассказал руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Нур-Султана Садвакас Байгабулов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По словам спикера, сегодня много дискуссий в СМИ и социальных сетях по вопросам прививок. Поэтому он решил провести краткий обзор на тему того, как обстоят дела в этом вопросе в некоторых мировых странах.

Так в Израиле, Китае и Турции прививки младенцам делают принудительно, никого не спрашивая. Обязательная вакцинация и во Франции.

В Италии действует закон, запрещающий принимать в детские сады и школы детей без прививок, а в случае нарушения родителей штрафуют на 7500 евро.

В Великобритании, Бельгии, Эстонии, Чехии детей, которым не сделали обязательные прививки, также не принимают в детские сады и школы.

В Германии если ребенок пошел в детский сад или школу без прививок, тогда с родителями подробно беседуют и настаивают о вакцинации. Если же родители игнорируют это – тогда законом предусмотрен штраф до 2500 евро. В Польше также административно наказывают родителей. В Канаде, Норвегии, Испании, Австрии и Нидерландах ответственность за здоровье детей тоже возлагается на родителей, при этом с ними ведется активная разъяснительная работа.

В Грузии население прививки делают в большинстве случаев, отказников очень мало.

При въезде в ряд государств Африки и Южной Америки является обязательным проведение прививок против желтой лихорадки, с предъявлением международного сертификата.

В Дубае (ОАЭ) власти тщательно следят за вакцинацией населения, так как ежегодно прибывают огромное количество туристов и мигрантов, перечень прививок шире, чем в Европе.

Эти страны отличаются системой здравоохранения и соответственно уровнем оказания медицинских услуг, но всех их объединяет стремление снизить уровень вакциноуправляемых инфекций.

Также Садвакас Байгабулов рассказал о том, какие опасности предостерегают родителей и детей в случае отказа от прививок. Ведь следует понимать, что у каждой инфекции есть клинические проявления, опасные для жизни если не сделать прививку, то например:

• полиомиелит опасен развитием паралича конечностей;

• дифтерия - развитием паралича дыхательных мышц с летальным исходом;

• краснуха для беременных - гибелью плода и рождением детей с врожденными дефектами (тугоухость, слепота, заячья губа, пороки сердца);

• паротит опасен поражением половых органов у мальчиков, что приводит к бесплодию;

• корь развитием подострого панэнцефалита с тотальными воспалительными изменениями тканей головного мозга как следствие развитием слабоумия, полным распадом психических функций с последующим через 2-5 лет летальным исходом;

• грипп опасен быстро развивающимся осложнениями у беременных, пожилых, маленьких детей, приводящих к смерти,

• туберкулез поражением костной ткани организма.

- Вирусные инфекции не знают границ и расстояний, они поражают как взрослых, так и детей в любом государстве. Об этом свидетельствует прошлый сезон вспышки кори в ближнем и дальнем зарубежье. И только прививка поможет жителям противостоять вакциноуправляемым инфекциям у нас в стране, в командировке или путешествии по зарубежным странам, – подытожил Садвакас Байгабулов.