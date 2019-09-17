Чем опасен отказ от прививок
На что идут власти некоторых стран для вакцинации своих жителей, чтобы исключить опасные для их здоровья патологии, рассказал руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Нур-Султана Садвакас Байгабулов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Иллюстративное фото distasiofirm-wprocket-nylvhpgc.netdna-ssl.com
По словам спикера, сегодня много дискуссий в СМИ и социальных сетях по вопросам прививок. Поэтому он решил провести краткий обзор на тему того, как обстоят дела в этом вопросе в некоторых мировых странах.
Так в Израиле, Китае и Турции прививки младенцам делают принудительно, никого не спрашивая. Обязательная вакцинация и во Франции.
В Италии действует закон, запрещающий принимать в детские сады и школы детей без прививок, а в случае нарушения родителей штрафуют на 7500 евро.
В Великобритании, Бельгии, Эстонии, Чехии детей, которым не сделали обязательные прививки, также не принимают в детские сады и школы.
В Германии если ребенок пошел в детский сад или школу без прививок, тогда с родителями подробно беседуют и настаивают о вакцинации. Если же родители игнорируют это – тогда законом предусмотрен штраф до 2500 евро. В Польше также административно наказывают родителей. В Канаде, Норвегии, Испании, Австрии и Нидерландах ответственность за здоровье детей тоже возлагается на родителей, при этом с ними ведется активная разъяснительная работа.
В Грузии население прививки делают в большинстве случаев, отказников очень мало.
При въезде в ряд государств Африки и Южной Америки является обязательным проведение прививок против желтой лихорадки, с предъявлением международного сертификата.
В Дубае (ОАЭ) власти тщательно следят за вакцинацией населения, так как ежегодно прибывают огромное количество туристов и мигрантов, перечень прививок шире, чем в Европе.
Эти страны отличаются системой здравоохранения и соответственно уровнем оказания медицинских услуг, но всех их объединяет стремление снизить уровень вакциноуправляемых инфекций.
Также Садвакас Байгабулов рассказал о том, какие опасности предостерегают родителей и детей в случае отказа от прививок. Ведь следует понимать, что у каждой инфекции есть клинические проявления, опасные для жизни если не сделать прививку, то например:
• полиомиелит опасен развитием паралича конечностей;
• дифтерия - развитием паралича дыхательных мышц с летальным исходом;
• краснуха для беременных - гибелью плода и рождением детей с врожденными дефектами (тугоухость, слепота, заячья губа, пороки сердца);
• паротит опасен поражением половых органов у мальчиков, что приводит к бесплодию;
• корь развитием подострого панэнцефалита с тотальными воспалительными изменениями тканей головного мозга как следствие развитием слабоумия, полным распадом психических функций с последующим через 2-5 лет летальным исходом;
• грипп опасен быстро развивающимся осложнениями у беременных, пожилых, маленьких детей, приводящих к смерти,
• туберкулез поражением костной ткани организма.
- Вирусные инфекции не знают границ и расстояний, они поражают как взрослых, так и детей в любом государстве. Об этом свидетельствует прошлый сезон вспышки кори в ближнем и дальнем зарубежье. И только прививка поможет жителям противостоять вакциноуправляемым инфекциям у нас в стране, в командировке или путешествии по зарубежным странам, – подытожил Садвакас Байгабулов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 3
Всего: 167
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
elektron: Такие же как в новости? Ну что ты. Туда же. Вроде внятно на русском языке опмсал.
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
alex_60: У нас сейчас не в новых, в старых тоже микрорайонах во дворах стоят Такие же как в новости? ;-)
Чем опасен отказ от прививок
Victor Yang: Если бы всё так было плохо - у каждого второго были бы знакомые с осложнениями после прививок. Или могло бы не быть, если бы не были привиты...
Очередное задержание в Костанае. Кто знает, кого задержали?
drakon: Это тебе Завгар - рассказывал? Он ещё здесь был, а я там уже все исходил. Двенадцать лет разницы. Память тебя подводит. [Исправлено: alex_60, 17.09.2019 - 19:39]
Очередное задержание в Костанае. Кто знает, кого задержали?
alex_60: Показывайте вымытые с шампунем улицы alex_60: одевание чистой обуви при выходе из дома на улицу. Это тебе Завгар - рассказывал? Я эти сказки лет 50 наза - слышал... :lol: :oops: ...