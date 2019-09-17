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alex_60
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
elektron: Такие же как в новости? Ну что ты. Туда же. Вроде внятно на русском языке опмсал.
17.09.19 19:41
elektron
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
alex_60: У нас сейчас не в новых, в старых тоже микрорайонах во дворах стоят Такие же как в новости? ;-)
17.09.19 19:38
elektron
Чем опасен отказ от прививок
Victor Yang: Если бы всё так было плохо - у каждого второго были бы знакомые с осложнениями после прививок. Или могло бы не быть, если бы не были привиты...
17.09.19 19:37
alex_60
Очередное задержание в Костанае. Кто знает, кого задержали?
drakon: Это тебе Завгар - рассказывал? Он ещё здесь был, а я там уже все исходил. Двенадцать лет разницы. Память тебя подводит. [Исправлено: alex_60, 17.09.2019 - 19:39]
17.09.19 19:37
drakon
Очередное задержание в Костанае. Кто знает, кого задержали?
alex_60: Показывайте вымытые с шампунем улицы alex_60: одевание чистой обуви при выходе из дома на улицу. Это тебе Завгар - рассказывал? Я эти сказки лет 50 наза - слышал... :lol: :oops: ...
17.09.19 19:31
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Пьяный мужчина угрожал пистолетом администратору гостиницы в Костанайской области

Ксения РЕБИК

17 сентября 2019, 13:41 |  Криминал

Его действия попали на камеру наблюдения. Полиция расследует уголовное дело по факту угрозы.

Кадр из видео

 

Происшествие случилось 15 сентября, в 14.30, в п. Карабалык. 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынул из спортивных штанов пневматический пистолет и начал угрожать им администратору гостиничного комплекса.

- Мужчина задержан. Во время задержания он оказывал неповиновение сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В связи с этим на него составлен административный протокол по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов».
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§ директор пляжа
Re: Пьяный мужчина угрожал пистолетом администратору гостиницы в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 226
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 17.09.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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