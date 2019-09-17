Пьяный мужчина угрожал пистолетом администратору гостиницы в Костанайской области

Его действия попали на камеру наблюдения. Полиция расследует уголовное дело по факту угрозы.

Кадр из видео

Происшествие случилось 15 сентября, в 14.30, в п. Карабалык. 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынул из спортивных штанов пневматический пистолет и начал угрожать им администратору гостиничного комплекса.

- Мужчина задержан. Во время задержания он оказывал неповиновение сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В связи с этим на него составлен административный протокол по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов».