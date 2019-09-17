Сноуден предостерёг политиков от использования Telegram и WhatsApp
Экс-аналитик АНБ и ЦРУ признал, что использование WhatsApp и Telegram всё же лучше, чем SMS, передает Informburo.kz.
Иллю.стративное фото media.nu.nl
Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден предупредил политиков о ненадёжности мессенджеров Telegram и WhatsApp в эфире радиостанции France Inter.
"Если кто-то в правительстве занимается деликатными вопросами и использует WhatsApp, это ошибка", – сказал Эдвард Сноуден в интервью радиостанции.
По его словам, компания Facebook может при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей.
"Facebook является владельцем WhatsApp, и он слой за слоем удаляет различные уровни защиты", – отметил Сноуден.
Экс-аналитик АНБ и ЦРУ признал, что использование WhatsApp и Telegram всё же лучше, чем SMS.
"Но оба эти мессенджера чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", – заявил Сноуден.
Вместо WhatsApp и Telegram он рекомендовал использовать приложения Signal и Wire, которые, по его словам, "используют наилучшее возможное кодирование" и не принадлежат Facebook.
По информации France Inter, президент Франции Эмманюэль Макрон использует для общения с сотрудниками Telegram, а премьер-министр Эдуар Филпп – WhatsApp.
Сноудена в США обвиняют в шпионаже, в случае возвращения на родину ему грозит до 30 лет тюрьмы. Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб, в частности о прослушивании телефонных разговоров и взломе электронной переписки американских граждан и лидеров других стран. На днях он заявил, что предстанет перед судом США, если он будет справедливым.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 113
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: рассказали бы о рабстве рассказываю. //От расширения рабства не застрахованы даже крупнейшие экономики Европейского союза. Так, всего за год Германия и Великобритания перешли из группы...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Эй, местные, там, рассказали бы о рабстве a.radikal.ru в КОстанае. Интересно же... :lol: :oops: Фото и новость с МАИЛ РУ КЗ
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать// А ты что Крюк?) в чгк тут играешь) или Дудь?) бездельники неможут тебе тут отвечать) они в инстаграме там...
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: бездельники возле акиматов Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать.))
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: местным то то они нафига. Как и этот форум...