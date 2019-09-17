Сноуден предостерёг политиков от использования Telegram и WhatsApp

Экс-аналитик АНБ и ЦРУ признал, что использование WhatsApp и Telegram всё же лучше, чем SMS, передает Informburo.kz.

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Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден предупредил политиков о ненадёжности мессенджеров Telegram и WhatsApp в эфире радиостанции France Inter.

"Если кто-то в правительстве занимается деликатными вопросами и использует WhatsApp, это ошибка", – сказал Эдвард Сноуден в интервью радиостанции.

По его словам, компания Facebook может при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей.

"Facebook является владельцем WhatsApp, и он слой за слоем удаляет различные уровни защиты", – отметил Сноуден.

Экс-аналитик АНБ и ЦРУ признал, что использование WhatsApp и Telegram всё же лучше, чем SMS.

"Но оба эти мессенджера чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", – заявил Сноуден.

Вместо WhatsApp и Telegram он рекомендовал использовать приложения Signal и Wire, которые, по его словам, "используют наилучшее возможное кодирование" и не принадлежат Facebook.

По информации France Inter, президент Франции Эмманюэль Макрон использует для общения с сотрудниками Telegram, а премьер-министр Эдуар Филпп – WhatsApp.

Сноудена в США обвиняют в шпионаже, в случае возвращения на родину ему грозит до 30 лет тюрьмы. Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб, в частности о прослушивании телефонных разговоров и взломе электронной переписки американских граждан и лидеров других стран. На днях он заявил, что предстанет перед судом США, если он будет справедливым.