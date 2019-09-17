Форум
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: рассказали бы о рабстве рассказываю. //От расширения рабства не застрахованы даже крупнейшие экономики Европейского союза. Так, всего за год Германия и Великобритания перешли из группы...
17.09.19 12:29
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Эй, местные, там, рассказали бы о рабстве a.radikal.ru в КОстанае. Интересно же... :lol: :oops: Фото и новость с МАИЛ РУ КЗ
17.09.19 12:14
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать// А ты что Крюк?) в чгк тут играешь) или Дудь?) бездельники неможут тебе тут отвечать) они в инстаграме там...
17.09.19 11:32
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: бездельники возле акиматов Если на мои вопросы будут отвечать бездельники - я не стану возражать.))
17.09.19 11:24
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: местным то то они нафига. Как и этот форум...
17.09.19 11:20
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сноуден предостерёг политиков от использования Telegram и WhatsApp

17 сентября 2019, 09:31 |  Общество

Экс-аналитик АНБ и ЦРУ признал, что использование WhatsApp и Telegram всё же лучше, чем SMS, передает Informburo.kz.

Иллю.стративное фото media.nu.nl

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден предупредил политиков о ненадёжности мессенджеров Telegram и WhatsApp в эфире радиостанции France Inter.

 

"Если кто-то в правительстве занимается деликатными вопросами и использует WhatsApp, это ошибка", – сказал Эдвард Сноуден в интервью радиостанции.

По его словам, компания Facebook может при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей.

"Facebook является владельцем WhatsApp, и он слой за слоем удаляет различные уровни защиты", – отметил Сноуден.

Экс-аналитик АНБ и ЦРУ признал, что использование WhatsApp и Telegram всё же лучше, чем SMS.

"Но оба эти мессенджера чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", – заявил Сноуден.

Вместо WhatsApp и Telegram он рекомендовал использовать приложения Signal и Wire, которые, по его словам, "используют наилучшее возможное кодирование" и не принадлежат Facebook.

По информации France Inter, президент Франции Эмманюэль Макрон использует для общения с сотрудниками Telegram, а премьер-министр Эдуар Филпп – WhatsApp.

Сноудена в США обвиняют в шпионаже, в случае возвращения на родину ему грозит до 30 лет тюрьмы. Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб, в частности о прослушивании телефонных разговоров и взломе электронной переписки американских граждан и лидеров других стран. На днях он заявил, что предстанет перед судом США, если он будет справедливым.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.09.19 11:00 Врезавшийся в автобус поезд №43 из Алматы прибыл сегодня в Костанай
17.09.19 10:47 Школьник не вернулся 16 сентября домой после уроков в Рудном
16.09.19 16:22 Тёплые дни могут испортить дожди - прогноз погоды в Костанае и области
16.09.19 15:01 Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
16.09.19 13:12 ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции Костанайской области
16.09.19 12:57 ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года
16.09.19 10:30 Василий Левит стартовал с победы на чемпионате мира-2019 по боксу
16.09.19 09:53 "Всех высадил, но сам не успел" - пассажиры о погибшем водителе автобуса
16.09.19 09:20 Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы
15.09.19 23:06 "Жаль, что Себаи пропустит следующий матч" - и.о. главного тренера "Тобола" Тимур Уразов прокомментировал итоги игры с "Окжетпесом"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 112
Пользователей: 1
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх