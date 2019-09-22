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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Досуг вчера и сегодня

«Ведь было время, когда в городском парке летом проводились спортивные состязания»
22 сентября 2019, 07:15 |  Мнения

Я хорошо сознаю, что мои заметки не слишком газетны. Слишком они некусачие. Но цели-то могут быть разные. Моя постоянная цель - не укусить, а попытаться хоть на чуточку сдвинуть то , что меня цепляет за живое. Вот и тут я не просто ностальгирую, Мне лишь хотелось бы связать воедино то лучшее из того, что было вчера и уже есть сегодня.

Сегодня бесспорным достижением Костаная стали множащиеся дворовые тренажеры, которым, как и любви, все возрасты покорны. Замечательны и футбольные мини-поля. Интересны и спортивные элементы многих уже нынешних общегородских праздников. Но, пожалуй, пока еще явно недостает более активного использования стационарных спортивных снарядов. Ведь было время, когда в городском парке летом практически каждую неделю проводились спортивные состязания, собиравшие немало болельщиков. Отчего бы и сейчас хотя бы те же турники, брусья и прочее не использовать для еженедельных мини-состязаний, когда и забавы ради, и для памяти выдавалось бы подобие сертификатов? В которых написано, что такой-то столько-то раз подтянулся, а такой-то сделал то-то и то-то.

И, конечно же, хотелось бы вновь замолвить слово и о такой еще недавно народной игре как шашки. О шашках даже дискуссия была в газете. А ведь положение здесь и впрямь парадоксальное. У нас есть известная в республике команда ветеранов. Есть опытный и набирающий силу спортсмен - выпускник КГУ Даулет Жаканов. Есть и любители. Достаточно вспомнить организованные профсоюзными работниками соревнования по шашкам среди государственных служащих, которые мне самому довелось судить 14 сентября. Сколько увлеченности и азарта! Но при этом на республиканских соревнованиях среди детей и молодежи, которые уже не раз проводились в Костанае, областному центру выставить практически некого. Пока как-то пытаются выручать ребята из Костанайского района. Очень грустно. Ведь тем самым весь наш опыт - опыт ветеранов - уходит в песок.

А ведь шашки - одна из полноправных интеллектуальных игр. Конечно, вариантов здесь меньше, чем в шахматах, но зато один ход очень часто увидеть гораздо труднее. Ведь только за ход с доски можно снять пять-шесть шашек противника. Причем само движение шашки по доске бывает поразительно причудливым. Да и материальных затрат требуется сравнительно немного. Хотя, честно говоря, какой-то минимум мог бы быть и больше. Ведь подавляющее большинство своих соревнований мы проводим без призов, если не считать грамот поддерживающего нас отдела физкультуры и спорта акимата Костаная.

И суть-то - не в самих призах, а в привлечении какой-то части молодежи к привлекательному и полезному досугу. Но для того, чтобы возродить в нашем городе эту игру, необходимо сделать хотя бы две вещи. Первое - включить шашки в крупные общекомандные состязания уровня спартакиад. Второе - поддержать детский спорт, что по большому счету достижимо лишь при несравненно более тесном общении начинающих спортсменов с ветеранами.
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