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ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции Костанайской области
Ксения РЕБИК
16 сентября 2019, 13:12 | Происшествия
Происшествие произошло сегодня, 16 сентября, в 8.00, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Тауелсиздик и Летунова. 20-летняя девушка переходила дорогу напротив КГПУ по "зебре", когда ее сбила машина.
Как сообщили в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области, за рулем ВАЗ-2114 находился 20-летний мужчина.
- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 600 ч. 1 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», - сообщили в пресс-службе.
В результате ДТП девушка получила травмы и сейчас находится на амбулаторном лечении.
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