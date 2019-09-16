ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции Костанайской области

Происшествие произошло сегодня, 16 сентября, в 8.00, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Тауелсиздик и Летунова. 20-летняя девушка переходила дорогу напротив КГПУ по "зебре", когда ее сбила машина.

Как сообщили в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области, за рулем ВАЗ-2114 находился 20-летний мужчина.

- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 600 ч. 1 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП девушка получила травмы и сейчас находится на амбулаторном лечении.