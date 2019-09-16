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Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Любят наши чиновники всегда на Запад ссылаться - какие у них цены на ЖКХ. А почему никогда не ссылаются , что там нет личных водителей . Есть автомобиль служебный , а водят сами чиновники , когда...
16.09.19 16:39
Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
arman_kst - Так у них , чиновников , может и не влезть одно место на сиденье ! :lol: :lol:
16.09.19 16:30
Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
a.radikal.ru - 3 года уже стоит - все в пластике
16.09.19 16:21
arman_kst
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Надо не иномарки, а ладу закупать чиновникам. Т.к. по цене нормально, и производится тут. Не должно население ездить на ладе, из-за нехватки денег, т.к. все дорогое. А чиновники на иномарках кататься...
16.09.19 16:19
Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
b.radikal.ru
16.09.19 16:16
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ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции Костанайской области

Ксения РЕБИК

16 сентября 2019, 13:12 |  Происшествия

Происшествие произошло сегодня, 16 сентября, в 8.00, на пешеходном переходе на перекрестке улиц Тауелсиздик и Летунова. 20-летняя девушка переходила дорогу напротив КГПУ по "зебре", когда ее сбила машина.

Как сообщили в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области, за рулем ВАЗ-2114 находился 20-летний мужчина.

 

- В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 600 ч. 1 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП девушка получила травмы и сейчас находится на амбулаторном лечении.
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§ Гриня
Re: ДТП на пешеходном переходе прокомментировали в полиции...
Гриня


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Сообщений: 638
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 16.09.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задолбали эти чепырки.Конечно виновата не машина а водитель,но в данном случае эта модель лидер по бестолковости своих водителей.Большинство водителей чепырок-торопливые отморозки.
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Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
 
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