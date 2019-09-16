ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года
Ольга ЛИХОГРАЙ
О переходе на уголь Аркалыкской ТЭЦ, которая до сих пор работает на мазуте, в очередной раз говорили на аппаратном совещании сегодня, 16 сентября. Оно прошло с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА, его заместителей и руководителей управлений.
- В этом году в ходе опрессовок на тепловых сетях было выявлено 32 порыва, в прошлом году их было 47, - доложил руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ. - Все инженерные сети готовы к отопительному сезону, в ремонте находятся только 13% линий электропередач (ЛЭП), которые расположены в полях. После уборки урожая они будут отремонтированы. Заготовка угля для работы на всех социальных и коммунальных объектах почти 100-процентная. На Аркалыкской ТЭЦ сейчас есть 1 840 тонн мазута.
Архимед Мухамбетов пояснил, что до конца этого года планируется разработка ПСД на строительство новой угольной ТЭЦ в Аркалыке.
- В планах с начала отопительного сезона 2020-2021 годов, в крайнем случае, если не будем успевать, 2022 года, перевести Аркалык на уголь, - сообщил он. - Мы совещались с проектировщиками и решили, что после строительства угольной ТЭЦ, мазутная будет еще работать несколько лет. Мы ее демонтировать не будем, пока полностью не обкатаем новую.
Аким области отметил, что еще 3 года назад мазут тонна мазута стоила 50 000 тенге, сейчас - уже 100 000 тенге, поэтому заготавливать его нужно своевременно. И поручил, чтобы до 15 ноября «мазут был в емкостях, а не на бумаге». А также максимально заготовить уголь, пока нет ажиотажа с железнодорожным транспортом.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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