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Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Любят наши чиновники всегда на Запад ссылаться - какие у них цены на ЖКХ. А почему никогда не ссылаются , что там нет личных водителей . Есть автомобиль служебный , а водят сами чиновники , когда...
16.09.19 16:39
Гога
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
arman_kst - Так у них , чиновников , может и не влезть одно место на сиденье ! :lol: :lol:
16.09.19 16:30
Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
a.radikal.ru - 3 года уже стоит - все в пластике
16.09.19 16:21
arman_kst
Контролировать госзакуп автомобилей для чиновников будет одно из управлений акимата Костанайской области
Надо не иномарки, а ладу закупать чиновникам. Т.к. по цене нормально, и производится тут. Не должно население ездить на ладе, из-за нехватки денег, т.к. все дорогое. А чиновники на иномарках кататься...
16.09.19 16:19
Гога
Спортплощадка в Костанае-2 - для кого это сделали?
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16.09.19 16:16
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ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке планируют заказать до конца 2019 года

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 сентября 2019, 12:57 |  Государство

О переходе на уголь Аркалыкской ТЭЦ, которая до сих пор работает на мазуте, в очередной раз говорили на аппаратном совещании сегодня, 16 сентября. Оно прошло с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА, его заместителей и руководителей управлений.

- В этом году в ходе опрессовок на тепловых сетях было выявлено 32 порыва, в прошлом году их было 47, - доложил руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ. - Все инженерные сети готовы к отопительному сезону, в ремонте находятся только 13% линий электропередач (ЛЭП), которые расположены в полях. После уборки урожая они будут отремонтированы. Заготовка угля для работы на всех социальных и коммунальных объектах почти 100-процентная. На Аркалыкской ТЭЦ сейчас есть 1 840 тонн мазута.

Архимед Мухамбетов пояснил, что до конца этого года планируется разработка ПСД на строительство новой угольной ТЭЦ в Аркалыке.

- В планах с начала отопительного сезона 2020-2021 годов, в крайнем случае, если не будем успевать, 2022 года, перевести Аркалык на уголь, - сообщил он. - Мы совещались с проектировщиками и решили, что после строительства угольной ТЭЦ, мазутная будет еще работать несколько лет. Мы ее демонтировать не будем, пока полностью не обкатаем новую.

Аким области отметил, что еще 3 года назад мазут тонна мазута стоила 50 000 тенге, сейчас - уже 100 000 тенге, поэтому заготавливать его нужно своевременно. И поручил, чтобы до 15 ноября «мазут был в емкостях, а не на бумаге». А также максимально заготовить уголь, пока нет ажиотажа с железнодорожным транспортом.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ Victor Yang
Re: ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11964
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.09.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что до конца этого года планируется разработка ПСД на строительство новой угольной ТЭЦ в Аркалыке. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36135?1568617437

Как я понимаю - планируется уже выдача ПСД. Сейчас рабочий проект в экспертизе, выдача замечаний запланирована на 19.09.
http://www.xn--80afgiek1ajkgbp1l.kz/about/podraz
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§ arman_kst
Re: ПСД для строительства угольной котельной в Аркалыке...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.09.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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