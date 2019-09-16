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Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы
Ксения РЕБИК
16 сентября 2019, 09:20 | Криминал
Полиция Рудного изъяла у 54-летнего мужчины 15 журналов, признанных в Казахстане экстремистскими.
Иллюстративное фото Николая СОЛОВЬЕВА
Эти журналы были разработаны Фархатом Абдуллаевым, известным как Фархат-ата, руководителем запрещенной в РК оккультно-мистической секты «Алля-Аят».
- 15 журналов по итогам рассмотрения судом признаны экстремистскими и запрещенными к ввозу, изданию и распространению на территории РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Суд признал рудничанина виновным по ст. 453 ч.4 КоАП РК, и вынес наказание в виде штрафа в размере 100 МРП (252 500 тенге).
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы
А Эротические журналы, на территории Казахстана, можно читать... :lol:
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