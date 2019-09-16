Штраф заплатит рудничанин за хранение запрещенной литературы

Полиция Рудного изъяла у 54-летнего мужчины 15 журналов, признанных в Казахстане экстремистскими.

Иллюстративное фото Николая СОЛОВЬЕВА

Эти журналы были разработаны Фархатом Абдуллаевым, известным как Фархат-ата, руководителем запрещенной в РК оккультно-мистической секты «Алля-Аят».

- 15 журналов по итогам рассмотрения судом признаны экстремистскими и запрещенными к ввозу, изданию и распространению на территории РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Суд признал рудничанина виновным по ст. 453 ч.4 КоАП РК, и вынес наказание в виде штрафа в размере 100 МРП (252 500 тенге).